गुगलचं नवं AI ॲप ‘Dreambeans’ भारतात लाँच; दररोज मिळणार वैयक्तिक व्हिज्युअल स्टोरीज
गुगलनं भारतात 'Dreambeans' एआय ॲप लाँच केलं असून, ते जीमेल आणि यूट्यूबच्या मदतीनं 18 वर्षांवरील युजर्ससाठी दररोज वैयक्तिक व्हिज्युअल स्टोरीज तयार करेल.
Published : November 3, 2026 at 10:13 AM IST
मुंबई : गुगलनं (Google) मंगळवारी आपल्या प्रायोगिक तत्त्वावरील ‘ड्रीमबीन्स’ (Dreambeans) या ॲपचा भारतात विस्तार करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळं कंपनीनं 18 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या भारतीय युजर्ससाठी एआय-सक्षम (AI-powered) वैयक्तिक स्टोरी कलेक्शनची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. हे ॲप गुगल लॅब्सच्या (Google Labs) प्रयोगाचा एक भाग असून सध्या ते अँड्रॉइड आणि आयओएस (iOS) या दोन्ही ऑपरेटिंग सिस्टीम्सवर डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध करण्यात आलं आहे.
काय आहे ‘गुगल ड्रीमबीन्स’? : एका प्रसिद्धीपत्रकात माहिती देताना गुगलनं स्पष्ट केलं आहे की, ‘ड्रीमबीन्स’ हे युजर्सना त्यांच्या आवडीनुसार उपयुक्त माहिती शोधण्यात मदत करणारे एक अभिनव ॲप आहे. यासाठी युजर्सना सोशल मीडियाप्रमाणे सतत फीड स्क्रोल करण्याची किंवा कोणतीही माहिती शोधण्यासाठी चॅटबॉट्समध्ये प्रॉम्प्ट (Prompts) टाइप करण्याची गरज भासणार नाही. त्याऐवजी युजर्सनी परवानगी दिलेल्या गुगल सेवांमधील माहितीचा उपयोग करून हे ॲप दररोज वैयक्तिक व्हिज्युअल स्टोरीजचं एक विशेष संकलन तयार करतं.
दैनिक स्टोरीजमधील विविध विषय आणि वैशिष्ट्ये : कंपनीच्या माहितीनुसार, या स्टोरीजमध्ये युजर्सना भेट द्यायला आवडतील अशी पर्यटन स्थळे, कला आणि हस्तकला (Arts and Crafts), आगामी स्थानिक कार्यक्रम आणि वैयक्तिक स्मरणपत्रे (Reminders) यांसारख्या विविध विषयांचा समावेश असू शकतो. युजर्स या स्टोरीज उघडून सविस्तर माहिती मिळवू शकतात, त्यांना भविष्यासाठी बुकमार्क करून ठेवू शकतात किंवा मित्रांसोबत शेअरही करू शकतात. तसंच स्टोरीज अधिक दर्जेदार बनवण्यासाठी गुगल युजर्सकडून फीडबॅकही घेत आहे.
गुगल सेवांचं इंटिग्रेशन आणि ‘Veo’ ॲनिमेशन मॉडेल : हे ॲप युजर्सच्या कनेक्ट केलेल्या गुगल सेवांवरून माहिती गोळा करते. यामध्ये गुगल कॅलेंडर, जेमिनी, जीमेल, फोटोज, गुगल सर्च आणि यूट्यूब यांचा समावेश आहे. युजर्सनी प्रश्न विचारण्याची वाट न पाहता त्यांना आपोआप उपयुक्त माहिती दाखवणे, अशा उद्देशानं हे ॲप डिझाइन करण्यात आलं आहे. याव्यतिरिक्त, गुगलच्या अत्याधुनिक ‘Veo’ व्हिडिओ-जनरेशन मॉडेलचा वापर करून निवडक स्टोरीजमधील छायाचित्रे ॲनिमेट (सजीव) करण्याचे खास वैशिष्ट्यही यात देण्यात आलं आहे.
14 भाषांचा सपोर्ट आणि वापरकर्त्यांसाठी मर्यादा : हे ॲप आजपासून भारतातील 18 वर्षे व त्याहून अधिक वयाच्या सर्व युजर्ससाठी उपलब्ध आहे. ड्रीमबीन्स ॲपमध्ये इंग्रजीसह मराठी, हिंदी, बंगाली, तेलुगू, तमिळ, उर्दू, गुजराती, कन्नड, मल्याळम, ओडिया, पंजाबी, आसामी आणि नेपाळी अशा तब्बल 14 भाषांचा समावेश आहे. मात्र, गुगलनं स्पष्ट केलं आहे की, युजर्स त्यांच्या स्टोरीजसाठी एका वेळी केवळ एकाच भाषेची निवड करू शकतील.
अमेरिकेनंतर भारत पहिली आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ : गुगलनं सर्वप्रथम जून महिन्यात या ॲपची घोषणा केली होती आणि सुरुवातीला ते केवळ अमेरिकेतील निवडक युजर्ससाठी सादर करण्यात आलं होतं. नुकताच त्याचा विस्तार अमेरिकेतील सर्व पात्र युजर्ससाठी करण्यात आला. अमेरिकेबाहेर हे ॲप मिळवणारा भारत ही जगातील पहिली आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ ठरली आहे.
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