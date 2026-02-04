Anthropic Claude Cowork AI टूल म्हणजे काय? ते कसं काम करते? यामुळे गुंतवणूकदारांची चिंता का वाढली?
अँथ्रॉपिक या कंपनीनं नवीन प्लग-इन्स लाँच केले आहेत. या मोठ्या अपडेटनंतर जागतिक तंत्रज्ञान बाजारात चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
हैदराबाद: अँथ्रॉपिक (Anthropic) या कंपनीनं आपल्या Claude Cowork आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) एजंटच्या एंटरप्राइझ युजर्ससाठी 11 नवीन प्लग-इन्स लाँच केले आहेत. यामध्ये बहुतेक वर्कस्पेस टूल्सचा समावेश आहे. स्लॅक, कॅनव्हा, फिग्मा, बॉक्स आणि क्ले या टुल्सचा समावेश आहे. हे प्लग-इन्स कायदा, विक्री, वित्त, मार्केटिंग, डेटा विश्लेषण, ग्राहक सेवा, प्रॉडक्ट मॅनेजमेंट, उत्पादकता, जैविक संशोधन, एंटरप्राइज सर्च तसेच, डेटा व इन्फ्रास्ट्रक्चर अशा महत्त्वाच्या व्यवसाय क्षेत्रांसाठी तयार करण्यात आले आहेत.
जागतिक तंत्रज्ञान बाजारात चिंतेचं वातावरण : या मोठ्या अपडेटनंतर जागतिक तंत्रज्ञान बाजारात चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. कारण, अनेक विश्लेषकांनी AI मुळे सॉफ्टवेअर उद्योगातील मोठा भाग अप्रासंगिक ठरू शकतो, असा इशारा दिला आहे. विशेष म्हणजे, या अपग्रेडमुळे AI केवळ विद्यमान सॉफ्टवेअरमध्ये कर्मचाऱ्यांना मदत करणारा टूल न राहता, संपूर्ण व्यवसाय प्रक्रिया स्वतःहून हाताळू शकतो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये प्रश्न निर्माण झाला आहे की, AI जर स्वतंत्रपणे क्लिष्ट कामं करू शकत असेल, तर पारंपरिक Software-as-a-Service (SaaS) प्लॅटफॉर्म्सची गरज भविष्यात राहील का?
नवीन AI टूल कसं काम करते? : हे नवीन ऑटोमेशन प्लग-इन्स मुलभूत कामांच्या पलीकडे जाऊन काम करते. कायदेशीर कागदपत्रांचं पुनरावलोकन, नियम तपासणं, विक्री नियोजन, मार्केटिंग कॅम्पेनचं विश्लेषण करणं, आर्थिक ताळमेळ जुळवणं, डेटा व्हिज्युअलायझेशन तयार करणं, SQL रिपोर्ट्स रन करणं तसेच, संपूर्ण संस्थेतील डॉक्युमेंट्स सर्च करणं, अशी संपूर्ण कामं हे AI प्लग-इन्स करू शकतात.
म्हणजेच, जी कामं आधी वेगवेगळ्या सॉफ्टवेअर सबस्क्रिप्शनद्वारे केली जात होती, ती आता एका AI-आधारित प्लॅटफॉर्मवर शक्य होत आहेत. त्यामुळे कंपन्या पारंपरिक SaaS टूल्सपेक्षा एकाच AI वर्कफ्लो इंजिन्सवर अधिक अवलंबून राहण्याची शक्यता आहे.
कोणत्या युजर्ससाठी हे उपलब्ध असेल? : हे नवीन फीचर प्रो, मॅक्स, टीम आणि एंटरप्राइझ सब्सक्राइबर्ससाठी उपलब्ध आहे. तुम्ही claude.ai/directory ला भेट देऊन ते अॅक्टिव्ह करू शकता.
मार्केट रिअॅक्शन : या घोषणेनंतर बाजारात तत्काळ परिणाम दिसून आला. गोल्डमन सॅक्सच्या US सॉफ्टवेअर शेअर्सच्या निर्देशांकात एका दिवसात सुमारे 6 टक्क्यांची घसरण झाली, ज्यामुळे सुमारे 285 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचं मूल्य नाहीसं झालं. नॅस्डॅकवर तंत्रज्ञान क्षेत्रातील शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली, कारण सबस्क्रिप्शन-आधारित सॉफ्टवेअर कंपन्यांच्या भविष्यातील कमाईबाबत गुंतवणूकदार चिंचित झाले.
Salesforce, Adobe, DocuSign, Workday आणि ServiceNow यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. LegalZoom आणि Thomson Reuters यांसारख्या कायदेशीर व डेटा-केंद्रित कंपन्यांनाही फटका बसला, ज्यामुळे व्यावसायिक सेवा सॉफ्टवेअरवर AI चा मोठा परिणाम होऊ शकतो, ही भीती अधिक बळावली.
ही घसरण केवळ अमेरिकेपुरती मर्यादित राहिली नाही. Infosys आणि Wipro यांच्या शेअर्समध्येही घसरण झाली, तर Accenture आणि Cognizant यांसारख्या जागतिक कन्सल्टन्सी कंपन्यांचं बाजारमूल्य सुमारे 10 टक्क्यांनी घटलं. AI ऑटोमेशनमुळे आउटसोर्सिंग व कस्टम एंटरप्राइज सॉफ्टवेअरची मागणी कमी होईल, अशी गुंतवणूकदारांची भीती आहे. विशेषतः हजारो कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असलेल्या भारतीय IT उद्योगाला याचा मोठा फटका बसू शकतो.
वाढती स्पर्धा : अँथ्रॉपिकचा हा निर्णय Harvey AI आणि Legora यांसारख्या कायदेशीर AI स्टार्टअप्ससाठी थेट आव्हान ठरत आहे. इतर अनेक कंपन्यांपेक्षा वेगळं म्हणजे, अँथ्रॉपिक स्वतःची AI मॉडेल्स तयार करते, त्यामुळे त्यांना ऑटोमेशनवर अधिक नियंत्रण मिळते आणि एंटरप्राइज वर्कफ्लोमध्ये वेगानं अपडेट्स आणता येतात.
‘SaaSpocalypse’ (सासपोकॅलिप्स) : आतापर्यंत अनेक तज्ज्ञांचं मत होतं की, AI मुळे सॉफ्टवेअर कंपन्यांची उत्पादकता वाढेल. मात्र, अँथ्रॉपिकच्या या पावलामुळे तो दृष्टिकोन बदलला असून, AI मुळे संपूर्ण एंटरप्राइज सॉफ्टवेअर श्रेणीच संपुष्टात येऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, 2026 हे वर्ष निर्णायक ठरू शकते. कंपन्यांना AI कार्यप्रणालीशी जुळवून घ्यावे लागेल, अन्यथा तंत्रज्ञानाच्या आणि वेगानं अपडेट होणाऱ्या जगात मागे पडण्याचा धोका आहे. या मोठ्या बदलाला आता 'SaaSpocalypse' असं नाव दिलं जात आहे.
