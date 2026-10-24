हॉलीवूड चित्रपटातील दृश्यांसारखी ॲक्शन! चीनच्या 'युनिट्री' कंपनीनं सादर केला नवा 'गार्डियन' रोबोट.
युनिट्री रोबोटिक्सनं हॉलिवूड स्टाईल अॅक्शन करणारा H2 X गार्डियन रोबोट लाँच केला असून, चिनी रोबोटिक्स उद्योग आता मनोरंजनाकडून व्यावसायिकतेकडं वळत आहे.
Published : October 24, 2026 at 5:15 PM IST
मुंबई: एक रोबोट चाकू घेतलेल्या घुसखोराचा सामना करतो; अपघातात अडकलेल्या व्यक्तीला वाचवण्यासाठी एक जड कार उचलतो; तर कधी रस्त्यावरून जाणाऱ्या पादचाऱ्याला येणाऱ्या वाहनाच्या मार्गातून सुरक्षित बाजूला ओढतो, ही दृश्ये एखाद्या हॉलीवूड चित्रपटातील नाहीत, तर चिनी तंत्रज्ञान कंपनी 'युनिट्री रोबोटिक्स'नं आपल्या नवीन 'गार्डियन' रोबोटसाठी प्रसिद्ध केलेल्या एका प्रचारात्मक व्हिडिओमधील आहेत.
Unitree Introducing: H2-X Kung Fu Legend Guardian🤖 Powerful performance to serve and guard you, with a maximum endurance of approximately 8 hours. Please use the robot safely and in a friendly manner. https://t.co/5RU5kDzSUK— Unitree (@UnitreeRobotics) October 21, 2026
कुंग फू लेजेंड: 'युनिट्री रोबोटिक्स' (Unitree Robotics) कंपनीनं आपला 'H2-X' म्हणजेच 'गार्डियन' रोबोट जगासमोर आणला आहे. याचं सादरीकरण हॉलीवूड चित्रपटांमधील ॲक्शन दृश्यांच्या धर्तीवर करण्यात आलं आहे. चीनच्या रोबोटिक्स उद्योगातील हा एक महत्त्वाचा बदल असून, आता हे क्षेत्र केवळ मनोरंजनापुरतं मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष व्यावहारिक उपयोगांकडं वळत असल्याचं दिसून येतं. बुधवारी कंपनीनं 'H2-X' मॉडेल सादर केलं, ज्याला "कुंग फू लेजेंड: गार्डियन" असं नाव देण्यात आलं आहे. हा व्हिडिओ सध्या जगभरात चर्चेचा विषय ठरत आहे. हांगझूस्थित या कंपनीसाठी हा एक मोठा धोरणात्मक बदल आहे; कंपनी आता केवळ मनोरंजक स्टंट करण्याऐवजी, आपल्या चपळ रोबोट्सचा वापर प्रत्यक्ष व्यावहारिक कामांसाठी करण्यावर भर देत आहे.
युनिट्री रोबोटिक्स: यापूर्वी, 'युनिट्री रोबोटिक्स'नं आपल्या रोबोट्सचे मार्शल आर्ट्स करतानाचे, नृत्य करतानाचे किंवा हवेत कलाबाझ्या (somersaults) मारतानाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करून सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं होतं. या स्टंट्समुळं कंपनीला मोठी लोकप्रियता मिळाली आणि बाजारातून भरीव भांडवलही उभारता आलं. मात्र, चीनमधील रोबोटिक्स उद्योगावर आता केवळ तांत्रिक कौशल्य दाखवण्यासोबतच, व्यावसायिक नफा मिळवण्याचा आणि गुंतवणुकीवर परतावा देण्याचा दबाव वाढत आहे. याच दबावामुळं, 'युनिट्री'नं अलीकडं व्यावहारिक क्षमतांवर लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या महिन्यातच, कंपनीनं 'UnifoLM-X2-1.0' हे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मॉडेल जाहीर केलं, ज्याच्या मदतीनं मानवासारखं दिसणारे रोबोट (humanoid robots) स्वयंचलितपणे 'स्पॅरिंग' (लढाईचा सराव) करू शकतात.
'H2-X' रोबोटची वैशिष्ट्ये: नवीन 'H2-X' हे 'युनिट्री'च्या आधीच्या 'H2' मॉडेलची सुधारित आवृत्ती आहे. मूळ 'H2' हा पूर्ण आकाराचा मानवाकृती रोबोट असून, त्याची उंची 1.8 मीटर आणि वजन सुमारे 70 किलोग्रॅम आहे. मागील मॉडेलच्या उत्पादन वर्णनानुसार, त्यात 31 'डिग्रीज ऑफ फ्रीडम' (हालचालींचे स्वातंत्र्य) आणि पायांच्या सांध्यांवर जास्तीत जास्त 360 न्यूटन-मीटर टॉर्कची क्षमता होती. नवीन H2-X मॉडेलमध्ये हे तपशील कायम ठेवले आहेत की त्यात सुधारणा केली आहे, हे 'युनिट्री' (Unitree) कंपनीनं अद्याप स्पष्ट केलेलं नाही. उपलब्ध माहितीनुसार, हा नवीन रोबोट एका चार्जवर उभा राहून सुमारे 8 तास काम करू शकतो. मात्र, हा रोबोट विक्रीसाठी कधी उपलब्ध होईल, त्याची किंमत किती असेल किंवा त्याची सविस्तर तांत्रिक वैशिष्ट्ये काय आहेत, याबाबत कंपनीनं अद्याप कोणतीही माहिती दिलेली नाही.
सुरक्षिततेबाबत प्रश्न: व्हिडिओमध्ये दाखवलेली थरारक दृश्ये रोबोटनं स्वतःच्या बुद्धिमत्तेचा वापर करून (स्वायत्तपणे) केली आहेत, की ती आधीच प्रोग्राम केलेली (कोरिओग्राफ केलेली) होती, यावर 'युनिट्री'नं मौन पाळलं आहे. तसंच, अनपेक्षित परिस्थिती उद्भवल्यास हा रोबोट स्वतःहून धोके ओळखून सुरक्षितपणे प्रतिक्रिया देऊ शकतो का, हेही स्पष्ट झालेलं नाही. कंपनीच्या प्रतिनिधीनं अधिक माहिती देण्यास नकार दिला आणि केवळ इतकेच सांगितलं की, सर्व काही अधिकृत व्हिडिओमध्ये समाविष्ट आहे. विशेष म्हणजे, व्हिडिओच्या शेवटी कंपनीनं एक चेतावणी दिली आहे: ग्राहकांनी रोबोटमध्ये कोणतेही धोकादायक बदल करू नयेत किंवा त्याचा अनधिकृत वापर करू नये. तसेच, रोबोट कार्यरत असताना त्यापासून किमान 2 ते 3 मीटरचे सुरक्षित अंतर राखण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
गुंतवणूकदारांचा दबाव: हा नवीन रोबोट अशा वेळी सादर करण्यात आला आहे, जेव्हा 'युनिट्री' आणि तिच्या स्पर्धकांवर गुंतवणूकदारांकडून कडक लक्ष ठेवलं जात आहे. गुंतवणूकदार आता शाश्वत महसूल वाढ, सक्षम तंत्रज्ञान आणि प्रत्यक्ष व्यवहारातील उपयुक्त उपयोगांचे पुरावे मागत आहेत. या घोषणेनंतर, बुधवारी 'युनिट्री'च्या शेअर्समध्ये 2.1% घसरण झाली आणि ते 515 युआनवर बंद झाले. यामुळं सलग तीन दिवस सुरू असलेली तेजी थांबली. ऑगस्ट महिन्यात शांघायच्या 'स्टार मार्केट' (STAR Market) वर सूचीबद्ध झाल्यापासून, कंपनीचे शेअर्स सुरुवातीच्या 845 युआनच्या किमतीवरून सुमारे 39% नी घसरले आहेत. मंगळवारी नियामक फाइलिंगमध्ये कंपनीनं स्पष्ट केलं की, शेअरच्या किमतीतील या चढ-उतारांमागं कोणतीही अशी माहिती नाही जी अद्याप जाहीर केलेली नाही.
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