व्हॉयेजर 1 चा ऐतिहासिक टप्पा: 'एक प्रकाश-दिवस' दूर गेलेलं पहिलं मानवनिर्मित यान; पण ब्रह्मांडाच्या अवाढव्य पसाऱ्यात हे अंतर नेमकं किती?
गेल्या आठवड्यात 'व्हॉयेजर 1' यानानं पृथ्वीपासून 'एक प्रकाश-दिवस' दूर जाण्याचा विक्रम केला. पण अफाट ब्रह्मांड आणि प्रकाश-वर्षांच्या तुलनेत हे अंतर नेमकं किती आहे?, जाणून घेऊया...!
Published : November 25, 2026 at 10:16 AM IST
मुंबई : गेल्या आठवड्यात नासाच्या (NASA) 'व्हॉयेजर 1' (Voyager 1) या अंतराळयानानं पृथ्वीपासून 'एक प्रकाश-दिवस' (Light-day) दूर जाण्याचा ऐतिहासिक टप्पा गाठला. तब्बल 50 वर्षे सूर्यमालेतून प्रवास केल्यानंतर या यानानं हा विक्रम केला आहे. परंतु, या अफाट ब्रह्मांडातील इतर अंतरांच्या तुलनेत हा पल्ला नेमका किती आहे?. याचं उत्तर दडलं आहे 'प्रकाश-वर्षांमध्ये'.
अफाट ब्रह्मांडाची कल्पना करणे कठीण : जेव्हा आपण अवकाशातील अवाढव्य अंतरांबद्दल बोलतो, तेव्हा मोठे आकडे सहज फेकले जातात. मात्र, सूर्यमालेबाहेरील बाह्यग्रह (Exoplanets) आणि इतर खगोलीय वस्तू नेमक्या किती मोठ्या, किती दूर आणि किती असंख्य आहेत, याची कल्पना करणे मानवी मेंदूला कठीण जातं. आपल्या आकाशगंगेचा (Milky Way) प्रचंड विस्तार हा असाच एक थक्क करणारा विषय आहे.
'प्रकाश-काळ' (Light-time) म्हणजे काय? : अवकाशातील ही महाप्रचंड अंतरे मोजण्यासाठी शास्त्रज्ञ 'प्रकाश-काळ' या एककाचा वापर करतात. ठराविक वेळेत प्रकाशानं कापलेलं अंतर म्हणजे प्रकाश-काळ होय. या विश्वात प्रकाशापेक्षा वेगानं काहीही प्रवास करू शकत नाही. प्रकाश एका सेकंदात तब्बल 3,00,000 किलोमीटर (1,86,000 मैल) अंतर पार करतो.
प्रकाशाचा अचंबित करणारा वेग : एका मिनिटात प्रकाश 1,79,60,000 किलोमीटर (1,11,60,000 मैल) अंतर कापतो. या वेगानं प्रकाश अवघ्या एका मिनिटात पृथ्वीभोवती 448 पेक्षा जास्त प्रदक्षिणा पूर्ण करू शकतो! आपल्या पृथ्वीचा विचार करायचा तर, सूर्यापासून निघालेला प्रकाश पृथ्वीवर पोहोचण्यासाठी 8.3 मिनिटे लागतात. तर, पृथ्वीपासून 77.9 कोटी किलोमीटर (48.4 कोटी मैल) दूर असलेल्या गुरू (Jupiter) ग्रहापर्यंत सूर्यप्रकाश पोहोचण्यासाठी 43.2 मिनिटं लागतात.
'प्रकाश-वर्ष' आणि सूर्यमालेची सीमा : प्रकाश एका तासात तब्बल 1.08 अब्ज किलोमीटर (67.1 कोटी मैल) अंतर कापतो. तरीही, आपल्या सर्वात जवळच्या बाह्यग्रहापर्यंत पोहोचण्यासाठी आपल्याला 'प्रकाश-वर्षांचा' प्रवास करावा लागेल. पृथ्वीच्या सर्वात जवळचा बाह्यग्रह 'प्रॉक्सिमा सेंटॉरी बी' (Proxima Centauri b) हा 4.2 प्रकाश-वर्षे दूर आहे. एक प्रकाश-वर्ष म्हणजे तब्बल 9.3 ट्रिलियन किलोमीटर (5.8 ट्रिलियन मैल) अंतर! प्रकाशाच्या वेगानं प्रवास केल्यास आपल्या सूर्यमालेच्या अगदी शेवटच्या टोकापर्यंत, म्हणजेच 'ऊर्ट क्लाउड'पर्यंत (Oort Cloud - सुप्त धूमकेतूंचा समूह) पोहोचण्यासाठी सुमारे 1.87 वर्षे लागतील.
आकाशगंगेचा अवाढव्य पसारा : आपल्या आकाशगंगेत 100 ते 400 अब्ज तारे असून तिचा विस्तार सुमारे 1,00,000 प्रकाश-वर्षे इतका अफाट आहे. आकाशगंगेतील आपल्याला माहित असलेल्या सर्वात दूरच्या बाह्यग्रहांपैकी एक म्हणजे 'स्वीप्स-11 बी' (SWEEPS-11 b). प्रकाशाच्या वेगानं प्रवास केला तरी तिथं पोहोचण्यासाठी सुमारे 28,000 वर्षे लागतील. आणि जर आपण ताशी 97 किलोमीटर (60 मैल) वेगानं गाडी चालवत तिथं जाण्याचा विचार केला, तर आपल्याला 310 अब्ज वर्षे लागतील!
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