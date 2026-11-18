नव्या लूकमध्ये येतेय फोक्सवॅगन व्हर्टस; 'या' तारखेला होणार लाँच, जाणून घ्या डिझाइन, फीचर्स आणि संभाव्य किंमत
फोक्सवॅगन इंडिया आपली लोकप्रिय मिड-साईझ सेडान 'व्हर्टस' नव्या अवतारात आणत आहे. येत्या 11 डिसेंबर 2026 रोजी हे बहुप्रतिक्षित फेसलिफ्ट मॉडेल भारतीय बाजारपेठेत लाँच होणार आहे.
Published : November 18, 2026 at 7:03 PM IST
हैदराबाद: प्रसिद्ध कार उत्पादक कंपनी फोक्सवॅगन इंडिया (Volkswagen India) आपल्या लोकप्रिय मिड-साईझ सेडान 'फोक्सवॅगन व्हर्टस'चं (Volkswagen Virtus) फेसलिफ्ट मॉडेल येत्या 11 डिसेंबर 2026 रोजी भारतीय बाजारपेठेत लाँच करणार आहे. 2022 मध्ये पहिल्यांदा लाँच झाल्यानंतर या कारला मिळणारे हे पहिलंच मोठं अपडेट आहे. कंपनीनं यापूर्वीच नव्या व्हर्टस फेसलिफ्टच्या एक्सटीरियरची झलक दाखवली असून वाहनप्रेमींमध्ये या कारबद्दल मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
More ways to turn heads. More ways to turn corners. Swipe to meet the New Virtus. #NewVirtus #ComingSoon https://t.co/el45IVTeZv— Volkswagen India (@volkswagenindia) November 5, 2026
फोक्सवॅगन व्हर्टस फेसलिफ्टचं आकर्षक डिझाइन : एक्सटीरियरमधील बदलांचा विचार केल्यास, नव्या व्हर्टस फेसलिफ्टमध्ये एलईडी फॉग लॅम्प्स आणि डायमंड-पॅटर्न लोअर एअर इनटेकसह नवीन फ्रंट बंपर देण्यात आला आहे. याशिवाय कारच्या फ्रंट ग्रिलमध्ये किरकोळ बदल करण्यात आले असून नवीन 16-इंचाचे ग्लॉस-ब्लॅक अलॉय व्हील्स कारला अधिक स्पोर्टी लूक देतात. जुन्या मॉडेलमध्ये फ्रंट फेंडरवर असलेला लाल रंगाचा 'GT' बॅज कायम ठेवण्यात आला आहे, मात्र आता तो पुढील दरवाजांवर (फ्रंट डोअर्स) लावण्यात आला आहे. तसंच, फ्रंट बंपरवर नवीन पार्किंग सेन्सर्स आणि कॅमेरा पॉड दिसून येत असल्यानं या कारमध्ये आता 360-डिग्री कॅमेरा सिस्टीम मिळण्याची दाट शक्यता आहे.
इंटिरियर आणि अत्याधुनिक फीचर्स : कारच्या इंटिरियर लेआउटमध्ये फारसा बदल न करता केबिनमध्ये नवीन अपहोल्स्ट्री आणि प्रीमियम ट्रिम मटेरियलचा वापर केला जाऊ शकतो. यामधील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे मोठा 10.25-इंचाचा डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले मिळण्याची शक्यता आहे. कारमधील 10.1-इंचाची इन्फोटेनमेंट स्क्रीन तीच असली तरी तिला आता नवीन युजर इंटरफेस (UI) आणि एआय-पॉवर्ड व्हॉइस असिस्टंट (AI-powered voice assistant) सारखे स्मार्ट फीचर्स मिळतील, जे यापूर्वी 'तायगुन फेसलिफ्ट'मध्ये पाहायला मिळाले होते. यासोबतच, उन्हाळ्यात एसीचा कूलिंग परफॉर्मन्स अधिक चांगला करण्यासाठी कारच्या एचव्हीएसी (HVAC) युनिटमध्ये 'व्हेरिएबल-जॉमेट्री कॉम्प्रेसर' देण्यात येणार आहे.
We hate to interrupt your scrolling. But your favourite is about to feel a whole lot different. #NewVirtus #ComingSoon #VolkswagenIndia #Volkswagen https://t.co/MKGyctlTzb— Volkswagen India (@volkswagenindia) November 4, 2026
इंजिन आणि पॉवरट्रेन पर्याय : पॉवरट्रेनबद्दल बोलायचं झाल्यास, नवीन व्हर्टस फेसलिफ्टमध्ये विद्यमान 1.0-लिटर आणि 1.5-लिटर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजिनचे पर्याय कायम ठेवले जातील. 1.5-लिटर इंजिनसोबत 7-स्पीड डीसीटी (DCT) गिअरबॉक्सचा पर्याय उपलब्ध राहील. दुसरीकडं, 1.0-लिटर इंजिनसोबत आता नवीन 8-स्पीड टॉर्क-कन्व्हर्टर ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन (AT) दिले जाण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, 1.0-लिटर इंजिनसाठी 6-स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशनचा पर्याय देखील सुरूच राहील.
संभाव्य किंमत आणि स्पर्धा : नवीन फीचर्स आणि अपडेट्समुळं व्हर्टस फेसलिफ्टची किंमत सध्याच्या मॉडेलपेक्षा थोडी जास्त असण्याची अपेक्षा आहे. सध्याच्या व्हर्टसची एक्स-शोरूम किंमत 10.71 लाख ते 19.20 लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे. लाँचिंगनंतर या कारची थेट स्पर्धा स्कोडा स्लाव्हिया (10 लाख – 18.29 लाख रुपये), ह्युंदाई व्हेर्ना (10.99 लाख – 18.31 लाख रुपये) आणि होंडा सिटी (12 लाख – 21.36 लाख रुपये) या कारशी असेल. विशेष म्हणजे, या सर्व प्रतिस्पर्धी कारना देखील याच वर्षी फेसलिफ्ट अपडेट्स मिळाले आहेत, त्यामुळं मिड-साईझ सेडान सेगमेंटमधील स्पर्धा अधिकच रंजक होणार आहे.
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