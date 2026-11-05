लॉंचपूर्वीच फॉक्सवॅगन व्हर्टस फेसलिफ्टचा पहिला टीझर रिलीज; नव्या लूकसह बाजारात घालणार धुमाकूळ!
फॉक्सवॅगन इंडियानं त्यांच्या दमदार 'व्हर्टस फेसलिफ्ट'चा पहिला अधिकृत टीझर रिलीज केला असून, यामध्ये कारचा लूक अधिक शार्प, स्पोर्टी आणि कमालीचा आकर्षक दिसत आहे.
Published : November 5, 2026 at 12:14 PM IST
मुंबई : फॉक्सवॅगन इंडियानं (Volkswagen India) आपल्या लोकप्रिय सेडान कार 'व्हर्टस फेसलिफ्ट' (Virtus Facelift) चा पहिला अधिकृत टीझर जारी केला आहे. या टीझरमुळं लॉंच होण्यापूर्वीच कारच्या बाह्य डिझाइनची (Exterior Design) एक स्पष्ट झलक समोर आली आहे. टीझरनुसार, नव्या व्हर्टसचा पुढचा भाग अधिक शार्प आणि आकर्षक करण्यात आला आहे, तसंच यामध्ये सुधारित लाइटिंग आणि स्पोर्टी 'GT' डिझाइन एलिमेंट्स देण्यात आलं आहेत. कंपनीनं सध्या कारचं इंटीरियर आणि संपूर्ण स्पेसिफिकेशन्सची माहिती गुलदस्त्यात ठेवली असली, तरी या टीझरनं कारप्रेमींची उत्सुकता कमालीची वाढवली आहे.
We hate to interrupt your scrolling. But your favourite is about to feel a whole lot different. #NewVirtus #ComingSoon #VolkswagenIndia #Volkswagen https://t.co/MKGyctlTzb— Volkswagen India (@volkswagenindia) November 4, 2026
फ्रंट डिझाइनमध्ये मोठे बदल : नवीन फॉक्सवॅगन व्हर्टस फेसलिफ्टमध्ये सर्वात महत्त्वाचे बदल कारच्या पुढच्या भागात (Front Profile) पाहायला मिळतात. कारचं हेडलॅम्प्स पूर्वीप्रमाणेच स्लिम ठेवण्यात आलं आहेत, ज्याभोवती नवीन डिझाइनचं एलईडी डेटाइम रनिंग लाइट्स (LED DRLs) देण्यात आलं आहेत. दोन्ही हेडलॅम्प्सना जोडणारी एक अरुंद ग्रिल असून, त्याच्या मध्यभागी फॉक्सवॅगनचा लोगो आणि एका बाजूला लाल रंगाचा 'GT' बॅज देण्यात आला आहे. कारचा फ्रंट बंपर आता अधिक आक्रमक (Aggressive) वाटतो, ज्यामध्ये जिओमेट्रिक डिझाइनसह रुंद लोअर एअर इनटेक समाविष्ट आहे. विशेष म्हणजे, सध्या बाजारात ट्रेंडिंग असलेली कनेक्टेड एलईडी डीआरएल स्टाइल या कारमध्ये टाळण्यात आली असून पारंपारिक पण मॉडर्न ग्रिल डिझाइन देण्यात आलं आहे. याव्यतिरिक्त, बंपरवरून स्वतंत्र फॉग लॅम्प्स काढून त्याऐवजी आडवे इन्सर्ट्स देण्यात आले आहेत.
The Volkswagen Virtus Facelift is almost here. Teaser shows that very little has changed wrt looks. It's actually a very good thing. The Virtus is such a good looking car, and thankfully the facelift hasn't tried to overdo things. The bumper seems new. Headlamps seem more or less the same. So do tail lamps. Big change under the hood: 8 speed automatic gearbox for the 1.0 TSI. This is confirmed. Bigger 1.5 TSI continues with 7 speed DSG. Expect new driver MID, new infotainment and maybe even massage rear seat as other changes. Launch and first drive in December. @CarToq @volkswagenindia— JayPrashanth (@JayPrashanth) November 5, 2026
व्हर्टस फेसलिफ्ट 'GT' व्हेरिएंटचं खास आकर्षण : टीझरमध्ये दाखवण्यात आलेली कार एका सुंदर निळ्या (Blue) रंगात दिसत असून, तिला अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी डार्क अलॉय व्हील्स आणि काळ्या रंगाचे ओआरव्हीएम (ORVM) म्हणजेच साइड मिरर्स देण्यात आले आहेत. कारच्या साइड प्रोफाईलमध्ये नवीन अँगुलर अलॉय व्हील्स, नेहमीसारखीच दिसणारी शोल्डर लाईन आणि स्लोपिंग रूफलाईन कायम ठेवली आहे. कारच्या फ्रंट फेंडरवर 'GT' बॅज असून, वरच्या बाजूला सिंगल-पेन सनरूफ आणि शार्क-फिन अँटेना स्पष्टपणे दिसत आहे. कारच्या मागील बाजूस (Rear) नवीन स्प्लिट एलईडी टेल लॅम्प्स देण्यात आले आहेत, जे बूट लिडपर्यंत पसरलेले आहेत. दोन्ही टेल लॅम्प्सना जोडणारी एक गडद आडवी पट्टी आणि बूटवर बसवलेला लिप स्पॉयलर या कारच्या स्पोर्टी लूकला अधिक परिपूर्ण बनवतो.
इंटीरियर आणि हाय-टेक फीचर्सची शक्यता : फॉक्सवॅगननं कारच्या आतील भागाची (Cabin) कोणतीही झलक अद्याप दाखवलेली नाही. परंतु, सूत्रांच्या माहितीनुसार फेसलिफ्ट मॉडेलमध्ये नवीन अपहोल्स्ट्री (सीट कव्हर्स) आणि नवीन डॅशबोर्ड ट्रिम पाहायला मिळू शकते. कारमध्ये सध्या असलेल्या 10.1 इंचाच्या टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टमला नवीन सॉफ्टवेअर अपडेटसह कायम ठेवले जाऊ शकते, तर डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टरची साईझ वाढवून ती 10.25 इंच केली जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय सुरक्षितता आणि ड्रायव्हिंग सुलभ करण्यासाठी यामध्ये 360-डिग्री कॅमेरा देखील जोडला जाऊ शकतो, ज्याची अधिकृत घोषणा होणे बाकी आहे.
पॉवरफुल इंजिन आणि नवीन ट्रान्समिशन पर्याय : या फेसलिफ्ट मॉडेलमध्ये सध्याचेच 1.0-लीटर आणि 1.5-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजिन पर्याय कायम राहतील अशी अपेक्षा आहे. लहान इंजिन (1.0L) 115 hp पॉवर आणि 17eight Nm टॉर्क जनरेट करतं, तर मोठं इंजिन (1.5L) 150 hp पॉवर आणि 250Nm टॉर्क प्रदान करतं. या कारमधील सर्वात मोठा मेकॅनिकल बदल म्हणजे 1.0-लीटर इंजिनसोबत मिळणारे जुने 6-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन बदलून आता नवीन 8-स्पीड टॉर्क-कन्व्हर्टर ऑटोमॅटिक गियरबॉक्स दिला जाणार आहे. तसेच, 1.5-लीटर इंजिनसोबत 7-स्पीड डीएसजी (DSG) ऑटोमॅटिक गियरबॉक्स आधीप्रमाणेच सुरू राहील. कंपनीनं अद्याप अधिकृत लॉंच डेट जाहीर केलेली नाही, परंतु नोव्हेंबर महिन्याच्या मध्यात ही कार सादर (Unveil) केली जाण्याची दाट शक्यता आहे.
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