फोक्सवॅगननं भारतात 'व्हर्चस ॲनिव्हर्सरी एडिशन' केली लॉंच; किंमत 19.20 लाख रुपये
फोक्सवॅगननं भारतात 'व्हर्चस ॲनिव्हर्सरी एडिशन' (Virtus Anniversary Edition) 19.20 लाख (एक्स-शोरूम) या किमतीत लॉंच केली आहे.
Published : August 7, 2026 at 11:10 AM IST
मुंबई: फोक्सवॅगननं भारतात आपली लोकप्रिय सेडान कार 'व्हर्चस' (Virtus) ची विशेष 'ॲनिव्हर्सरी एडिशन' (Virtus Anniversary Edition) लॉंच केलीय. या विशेष आवृत्तीची किंमत 19.20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) इतकी आहे. भारतीय बाजारपेठेत व्हर्चसच्या आगमनानंतर साधारण चार वर्षांनी ही ॲनिव्हर्सरी एडिशन बाजारात आली आहे. टॉप-स्पेक 'जीटी प्लस स्पोर्ट' (GT Plus Sport) ट्रिमवर आधारित असलेल्या या कारमध्ये काही अतिरिक्त वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत, तरीही मूळ ट्रिमच्या तुलनेत तिची किंमत वाढवण्यात आलेली नाही.
डिझाइन आणि बाह्य स्वरूप: व्हर्चस ॲनिव्हर्सरी एडिशनमध्ये 'अव्होकॅडो पर्ल' (Avocado Pearl) ही वैशिष्ट्यपूर्ण रंगसंगती (paint scheme) देण्यात आली आहे. या रंगाला साजेसं असं काळ्या रंगाचं छत (roof), काळे अलॉय व्हील्स, लाल रंगाचे ब्रेक कॅलिपर्स आणि काळ्या रंगाचा बूट-लिप स्पॉयलर यात समाविष्ट आहेत. जरी ही वैशिष्ट्ये 'जीटी प्लस स्पोर्ट'मध्येही असली, तरी नवीन रंगामुळं या कारला एक वेगळा आणि आकर्षक लूक मिळाला आहे. बाह्य वैशिष्ट्यांमध्ये पुढील बंपरवर ग्लॉस-ब्लॅक ट्रिम, गडद रंगाचे (darkened) हेडलाइट आणि टेललाइट हाऊसिंग आणि ग्लॉस-ब्लॅक डॅशबोर्ड इन्सर्ट्ससह पूर्णपणे काळ्या रंगाचं इंटिरियर यांचा समावेश आहे. अहवालांनुसार, याचं उत्पादन केवळ 150 युनिट्सपुरतं मर्यादित ठेवण्यात आलं आहे.
इंटिरियर आणि वैशिष्ट्ये: फोक्सवॅगननं या ॲनिव्हर्सरी एडिशनमध्ये काही विशिष्ट अधिकृत ॲक्सेसरीज दिल्या आहेत. यामध्ये 'पडल लॅम्प्स' (puddle lamps), फ्रंट पार्किंग सेन्सर्स आणि 360-डिग्री कॅमेरा सिस्टमचा समावेश आहे. इतर सर्व उपकरणे आणि वैशिष्ट्ये 'जीटी प्लस स्पोर्ट' ट्रिममधूनच घेण्यात आली आहेत. कारच्या इंटिरियरमध्ये लेदरेट अपहोल्स्ट्री, लाल रंगाची एम्बियंट लाइटिंग, व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पॉवर्ड सनरूफ, 10-इंचाची इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन, 8-इंचाचा डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, आठ-स्पीकर ऑडिओ सिस्टम आणि पॅडल शिफ्टर्स यांसारख्या सुविधा आहेत. सुरक्षेच्या दृष्टीनं, यात सहा एअरबॅग्ज, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल, ट्रॅक्शन कंट्रोल, हिल-स्टार्ट असिस्ट आणि एबीएस (ABS) सह ईबीडी (EBD) यांसारखी वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत.
इंजिन आणि कामगिरी: या कारमध्ये फोक्सवॅगनचे 1.5-लिटर टीएसआय (TSI) टर्बो-पेट्रोल इंजिन देण्यात आलं आहे, जे 150 हॉर्सपॉवरची शक्ती आणि 250 एनएम (Nm) टॉर्क निर्माण करतं. हे इंजिन केवळ 7-स्पीड डीएसजी (DSG) ड्युअल-क्लच ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्ससह उपलब्ध आहे. कंपनीच्या मते, हे इंजिन आणि ट्रान्समिशनचे संयोजन 19.62 किमी/लिटर इतके मायलेज देतं. स्टँडर्ड 'व्हर्चस' (Virtus) मध्ये 1.0-लिटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजिनचा पर्यायही उपलब्ध आहे, जे 115 हॉर्सपॉवर आणि 178 Nm टॉर्क निर्माण करते; हे इंजिन 6-स्पीड मॅन्युअल किंवा 6-स्पीड टॉर्क-कन्व्हर्टर ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनसह येते. मात्र, 'ॲनिव्हर्सरी एडिशन'मध्ये हा पर्याय उपलब्ध नाही.
एकंदरीत, डिझाइन, वैशिष्ट्ये आणि कामगिरीच्या दृष्टीनं 'फोक्सवॅगन व्हर्चस ॲनिव्हर्सरी एडिशन' हा एक आकर्षक पर्याय आहे. याची मर्यादित उपलब्धता आणि स्पर्धात्मक किंमत यामुळं भारतीय बाजारपेठेत या गाडीची चांगलीच चर्चा होण्याची शक्यता आहे. ज्यांना स्टायलिश आणि शक्तिशाली सेडान हवी आहे, त्यांच्यासाठी ही गाडी नक्कीच विचारात घेण्यासारखी आहे.
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