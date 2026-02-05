ETV Bharat / technology

51,000 हजारात घरी आणा नवी कोरी कार, फोक्सवॅगन टायरॉन आर लाइन 7 सीटरची प्री-बुकिंग सुरू

फोक्सवॅगन टायरॉन आर लाइन 7 सीटर एसयूव्हीची प्री बुकिंग सुरू झालीय. 51,000 हजारात तुम्ही ही कार बुक करू शकता, अधिकृत लॉंच 17 फेब्रुवारी रोजी होईल.

Volkswagen Tiguan R Line
फोक्सवॅगन टायरॉन आर लाइन (Volkswagen)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 5, 2026 at 10:58 AM IST

मुंबई : फोक्सवॅगननं भारतात आपली नवीन लग्झरी 7 सीटर एसयूव्ही टायरॉन आर लाइनची प्री-बुकिंग सुरू (Volkswagen Tayron R Line pre booking start) केली आहे. ही मोठी आणि प्रीमियम एसयूव्ही आता 51,000 च्या टोकन रक्कमेसह प्री बुक करता येईल. टायरॉन आर-लाइनचं अधिकृत लॉंच 17 फेब्रुवारी 2026 रोजी होणार असून, ही फॅमिली एसयूव्ही मोठ्या आकारमानासह आकर्षक डिझाइन आणि प्रगत प्रीमियम फीचर्ससह येतेय.

Volkswagen Tiguan R Line
फोक्सवॅगन टायरॉन आर लाइन (Volkswagen)

7 सीटिंग आसन क्षमता
फोक्सवॅगननं टायरॉन आर-लाइनला सब-4 मीटर बॉडीसह डिझाइन केलं आहे, ज्यामुळं भारतातील करसवलतीचा लाभ मिळतो. तरीही या एसयूव्हीमध्ये तीन रांगा आणि पूर्ण 7 सीटिंग क्षमता आहे. 7-सीटर लेआउटसह स्पोर्टी डिझाइन एलिमेंट्समुळं ही कार अ‍ॅथलेटिक आणि प्रीमियम वाटतेय.

Volkswagen Tiguan R Line
फोक्सवॅगन टायरॉन आर लाइन (Volkswagen)

इंजिन आणि पॉवरट्रेन
टायरॉन आर-लाइनमध्ये 2.0 लीटर TSI टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजिन आहे. हे इंजिन 204 PS पॉवर आणि 320Nm टॉर्क निर्माण करतं. इंजिन 7-स्पीड DSG ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनसह जोडलेलं आहे, त्यामुळं स्मूथ ड्रायव्हिंग करता येते. यासोबत 4MOTION ऑल-व्हील-ड्राइव्ह सिस्टम आहे, जी कठीण रस्त्यांवर आणि ओल्या पृष्ठभागावर उत्कृष्ट ट्रॅक्शन आणि स्थिरता प्रदान करते.

एक्स्टीरियर डिझाइन
टायरॉन आर-लाइनचं बाह्य स्वरूप स्पोर्टी आणि लग्झरीचं उत्तम मिश्रण आहे. यात IQ.Light HD मॅट्रिक्स LED हेडलॅम्प्स, आर-लाइन स्पेसिफिक फ्रंट आणि रियर बंपर्स, 19 इंच अलॉय व्हील्स आणि फ्रंट-रियरवर आर-लाइन बॅजिंग आहे.

Volkswagen Tiguan R Line
फोक्सवॅगन टायरॉन आर लाइन (Volkswagen)

इंटीरियर आणि फीचर्स
आतील केबिन प्रीमियम आणि टेक्नॉलॉजीने परिपूर्ण आहे. यात 15 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, पॅनोरॅमिक सनरूफ आणि अॅम्बियंट लायटिंग आहे. कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजी, वायरलेस Apple CarPlay आणि Android Auto, तसंच हाय-क्वालिटी साउंड सिस्टम उपलब्ध आहे. इलेक्ट्रिक अॅडजस्टेबल सीट्ससह मेमरी फंक्शन लांबच्या प्रवासात कम्फर्ट वाढवते.

Volkswagen Tiguan R Line
फोक्सवॅगन टायरॉन आर लाइन (Volkswagen)

किंमत आणि स्पर्धा
टायरॉन आर-लाइनची एक्स-शोरूम किंमत 45 ते 50 लाखांच्या दरम्यान अपेक्षित आहे. प्रीमियम थ्री-रो एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये ही कार BMW X1, Mercedes-Benz GLA, Skoda Kodiaq आणि Toyota Fortuner सारख्या मॉडेल्सशी थेट स्पर्धा करेल. प्रीमियम फीचर्ससह 7 सीटर पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी ही आकर्षक निवड ठरेल.

प्री-बुकिंग
51,000 च्या टोकन रक्कमेसह प्री-बुकिंग करणारे ग्राहक आपली आवडती टायरॉन आर-लाइन लॉंचच्या वेळी रिझर्व्ह करू शकतात. कंपनीनं याचं मर्यादित उत्पादन केल्यामुळं लवकर बुकिंग करणे फायदेशीर ठरेल. मोठा आकार, दमदार परफॉर्मन्स, प्रीमियम फीचर्स आणि अत्याधुनिक टेक्नॉलॉजीचा उत्तम संगम टायरॉन आर-लाइन 2026 एसयूव्हीमध्ये पहायाला मिळेल.

Volkswagen Tiguan R Line
फोक्सवॅगन टायरॉन आर लाइन (Volkswagen)

