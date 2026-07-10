फोक्सवॅगनची नवीन दमदार प्रीमियम SUV फोक्सवॅगन टायरोन लाइफ भारतात लाँच; किंमत अन् फीचर्स जाणून घ्या!
व्होल्क्सवॅगननं भारतात टायरोन लाईफ (Volkswagen Tayron Life) लाँच केली आहे. 41.99 लाख रुपयात उपलब्ध असलेली ही एसयूव्ही आर-लाइनपेक्षा 5 लाख स्वस्त आणि अधिक साधी आहे.
Published : July 10, 2026 at 5:52 PM IST
मुंबई: व्होल्क्सवॅगन इंडियानं आपल्या प्रीमियम एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये नवा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. कंपनीनं टायरोन लाईफ (Tayron Life) हे नवीन व्हेरिएंट भारतात लाँच केलं आहे. तीची एक्स-शोरूम किंमत 41.99 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. हे व्हेरिएंट आर-लाइन (R-Line) व्हेरिएंटच्या खाली आहे आणि तिची किंमत आर-लाइनपेक्षा 5 लाख रुपये कमी आहे. स्पोर्टी लुकऐवजी अधिक साधेपणा आणि प्रॅक्टिकलिटी पसंत करणाऱ्या ग्राहकांसाठी हे व्हेरिएंट खास असेल.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये असेंब्ली : व्होल्क्सवॅगननं टायरोन लाईफची लोकल असेंब्ली महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर प्लांटमध्ये केली आहे. ही पाच सीटर एसयूव्ही स्कोडा कोडियाक आणि जीप मेरिडियन सारख्या प्रतिस्पर्धी मॉडेल्सशी थेट मुकाबला करेल. टायरोन लाईफ आर-लाइनप्रमाणेच मजबूत बिल्ड क्वालिटी, प्रीमियम फीचर्स आणि शक्तिशाली परफॉर्मन्स देते, फक्त स्टायलिंग अधिक सूक्ष्म आणि एलिगंट ठेवलं आहे.
किंमत आणि पोजिशनिंग : व्होल्क्सवॅगनच्या भारतीय लाइनअपमध्ये टायरोन लाईफ आता अधिक परवडणारी पर्याय बनली आहे. आर-लाइनची किंमत सुमारे 46.99 लाख रुपये आहे. नवीन ट्रिममुळं प्रीमियम एसयूव्ही खरेदी करू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांना मोठी बचत होणार आहे.
बाह्य रचना : टायरोन लाईफ आणि आर-लाइन यांच्यातील सर्वात मोठा फरक स्टायलिंग पॅकेजमध्ये दिसतो. आर-लाइनमध्ये असलेला ग्लॉस ब्लॅक कॉस्मेटिक पॅकेज लाईफमध्ये नाही. फ्रंट ग्रिल, डोअर क्लॅडिंग, व्हील-आर्च आणि रियर बंपर ट्रिम यांना ग्लॉस ब्लॅक फिनिश देण्यात आलेले नाही. समोरच्या भागात स्वच्छ आणि साधा बंपर डिझाइन, एल-आकाराचे स्लॅट्स असलेली ग्रिल आणि सिल्व्हर स्ट्रिप दिसते. स्लिम मॅट्रिक्स एलईडी हेडलॅम्प्स, लाइट बारनं जोडलेला इल्यूमिनेटेड व्ही-डब्ल्यू लोगो आणि इतर प्रमुख एलिमेंट्स आर-लाइनप्रमाणेच आहेत. टायरोनची लांबी 4,792 मिलिमीटर आणि व्हीलबेस 2,79 मिलिमीटर आहे. 19 इंचाचे अलॉय व्हील्स आर-लाइनपेक्षा छोटे आहेत. साइड प्रोफाइल सरळ आणि नीटनेटके आहे. मागील बाजूस साधा बंपर डिझाइन असला तरी टेल-लॅम्प्स, रूफ स्पॉयलर, लाइट बार आणि इल्यूमिनेटेड लोगो सारखेच आहेत.
इंटीरियर आणि फीचर्स : कॅबिनमध्ये टायरोन लाईफ आर-लाइनसारखीच आहे. फक्त काही आर-स्पेसिफिक बॅजेस कमी आहेत. 15 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, पॅनोरामिक सनरूफ, थ्री-झोन क्लायमेट कंट्रोल, पॉवर्ड वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360 डिग्री कॅमेरा, नऊ एअरबॅग्स आणि लेव्हल 2 ADAS सारखे समृद्ध फीचर्स यात उपलब्ध आहेत.
इंजिन आणि परफॉर्मन्स : मेकॅनिकल दृष्ट्या टायरोन लाईफ आर-लाइनसारखीच आहे. 2.0 लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन 204 hp पॉवर आणि 320 Nm टॉर्क निर्माण करते. 7-स्पीड ड्युअल-क्लच ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स आणि ऑल-व्हील ड्राइव्ह (AWD) सिस्टम यासोबत येते. शहरात आणि हायवे दोन्ही ठिकाणी उत्कृष्ट परफॉर्मन्स देते.
व्होल्क्सवॅगन टायरोन लाईफ प्रीमियम एसयूव्ही खरेदी करणाऱ्यांसाठी संतुलित पर्याय ठरेल. स्टाइल, कम्फर्ट, सेफ्टी आणि परफॉर्मन्स यांचा उत्तम मिलाफ यात आहे.
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