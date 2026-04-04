व्होल्क्सवॅगन टायगुन फेसलिफ्ट: 9 एप्रिलला होणार लॉंच, डिझाइन आणि फीचर्समध्ये मोठे बदल
व्होल्क्सवॅगन टायगुन फेसलिफ्टचा टीझर समोर आला (Volkswagen Taigun) आहे. ही कार 9 एप्रिल 2026 रोजी भारतात लॉंच होणार आहे.
Published : April 4, 2026 at 4:04 PM IST
मुंबई : व्होल्क्सवॅगन इंडियानं आपल्या लोकप्रिय मिड-साइज एसयूव्ही टायगुनच्या फेसलिफ्ट मॉडेलचा (Volkswagen Taigun Facelift ) पहिला टीझर जारी केला आहे. ही कार 9 एप्रिल 2026 रोजी भारतात लॉंच होणार आहे. स्कोडा कुशाक फेसलिफ्टनंतर आता टायगुनही अपडेटेड रूपात बाजारात येणार आहे. कंपनीनं दिलेल्या टीझरमध्ये नवीन हेडलॅम्प्स, फ्रंट ग्रिल आणि बंपरचे संकेत मिळाले आहेत. हे अपडेट्स कारला अधिक आधुनिक आणि आकर्षक बनवतील अशी अपेक्षा आहे. टायगुन फेसलिफ्टमध्ये डिझाइन, इंटिरियर फीचर्स आणि गिअरबॉक्समध्ये महत्त्वाचे बदल होणार आहेत.
डिझाइन बदल : टायगुन फेसलिफ्ट (Taigun Facelift) आपली मूळ ओळख कायम ठेवणार आहे, मात्र समोरच्या भागात मोठे बदल दिसतील. नवीन एलईडी हेडलॅम्प्स, रीडिझाइन केलेली फ्रंट ग्रिल आणि रिस्कल्प्टेड बंपर यामुळं कारची अधिक आक्रमक आणि प्रीमियम दिसेल. बाजूला नवीन अलॉय व्हील्सचे पर्याय उपलब्ध होतील. मागील भागात नवीन टेल लॅम्प सेटअप आणि बंपरमध्ये सौम्य बदल अपेक्षित आहेत. काही रिपोर्ट्सनुसार, समोर आणि मागं इल्यूमिनेटेड व्हीडब्ल्यू लोगोही मिळू शकतो. हे बदल कारला स्कोडा कुशाक फेसलिफ्टसारखेच आकर्षक बनवतील.
इंटिरियर आणि केबिन : टायगुन फेसलिफ्टचा डॅशबोर्ड लेआउट जसा आहे तसाच राहील, मात्र इंटिरियर थीममध्ये नवीन कलर्स आणि अपडेटेड मटेरियल्स मिळू शकतात. फीचर्सची यादी अपडेट केली जाईल, जी स्कोडा कुशाक फेसलिफ्टशी जवळपास सारखी असेल. पॅनोरामिक सनरूफ, रिअर सीट मसाज फंक्शन, व्हेंटिलेटेड सीट्स, मोठा टचस्क्रीन आणि इतर प्रीमियम फीचर्स बेस मॉडेलपासूनच उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. केबिन अधिक आरामदायक आणि टेक्नॉलॉजीनं सुसज्ज असेल.
इंजिन आणि स्पेसिफिकेशन्स : इंजिन पर्याय पूर्वीप्रमाणे राहतील. 1.0 लीटर TSI आणि 1.5 लीटर TSI इंजिन्स उपलब्ध असतील. गिअरबॉक्समध्ये महत्त्वाचा बदल होईल. 1. 0 लीटर TSI इंजिनसोबत 6-स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशन कायम राहील, मात्र 6-स्पीड ऑटोमॅटिकऐवजी नवीन 8-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन मिळेल. 1.5 लीटर TSI इंजिन फक्त 7-स्पीड DCT (DSG) गिअरबॉक्ससोबत ऑफर केलं जाईल. हे बदल कारचा ड्रायव्हिंग अनुभव अधिक स्मूथ आणि इंधनक्षम बनवतील.
व्होल्क्सवॅगन टायगुन फेसलिफ्ट भारतीय बाजारात ह्युंडाई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा कर्व्ह इत्यादी प्रतिस्पर्ध्यांशी मुकाबला करेल. नवीन फीचर्स आणि गिअरबॉक्स अपग्रेडमुळं कारची मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे. लॉंचनंतर किंमत आणि पूर्ण डिटेल्स जाहीर होतील.
हे वाचलंत का :