Volkswagen ID Polo चं अनावरण; 454 किमीची रेंज आणि 52 kWh बॅटरी पॅक

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 1, 2026 at 2:46 PM IST

मुंबई : फोक्सवॅगननं नवीन ID पोलोचं अनावरण (Volkswagen ID Polo) केलं. पोलो हॅचबॅक लाइनअपमधील हे पहिलं पूर्णपणे इलेक्ट्रिक मॉडेल आहे. ID पोलो ही फोक्सवॅगनच्या विकसित MEB+ मॉड्युलर इलेक्ट्रिक ड्राइव्ह प्लॅटफॉर्मवर आधारित, एक एंट्री-लेव्हल इलेक्ट्रिक कॉम्पॅक्ट कार म्हणून सादर करण्यात आली आहे.

प्लॅटफॉर्म आणि डिझाइन: ID पोलो ही शॉर्ट-व्हीलबेस MEB+ आर्किटेक्चरवर आधारित आहे, जे फोक्सवॅगन ग्रुपच्या अनेक नवीन कॉम्पॅक्ट EVs साठी पाया म्हणून काम करते. पोलो EV चे प्रोडक्शन मॉडेल 2023 मध्ये सादर केलेल्या ID 2all कॉन्सेप्टशी मिळतेजुळतं आहे. बाह्य भागातील उल्लेखनीय वैशिष्ट्यांमध्ये डे-टाइम रनिंग लाइट्स, प्रकाशित होणारे VW प्रतीकचिन्ह, आकर्षक हेडलाइट्स, सील्ड ग्रिल आणि स्लॅटेड डिटेलिंग असलेला बंपर यांचा समावेश आहे. बाजूनं पाहिल्यास, कारमध्ये काळे रिअरव्ह्यू मिरर्स आणि साइड स्कर्ट्स, गोलाकार व्हील आर्च, अद्वितीय टू-टोन अलॉय व्हील्स आणि C-पिलर्समध्ये अखंडपणे समाविष्ट केलेले मागील दरवाजाचे हँडल्स दिसतात. पोलो EV चे आकर्षक सौंदर्य तिच्या रूफलाइनमुळं अधिकच खुलून दिसते. चार्जिंग पोर्ट उजव्या बाजूला, पुढच्या फेंडरच्या अगदी वर आहे. मागील बाजूस, पोलो ईव्हीमध्ये झुकलेली मागील विंडशील्ड, एक स्पॉयलर आणि आकर्षकपणे बसवलेले टेललाइट्स आहेत.

इंटिरियर: आतून, पोलो ईव्ही ब्रँडच्या 'प्युअर पॉझिटिव्ह' डिझाइन पालन करत, पारंपरिक घटक आणि आधुनिक वैशिष्ट्यांचे मिश्रण सादर करते. इंटिरियरमधील प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये मध्यभागी बसवलेली 13-इंचाची इन्फोटेनमेंट स्क्रीन आणि 10-इंचाचा इन्स्ट्रुमेंट डिस्प्ले यांचा समावेश आहे. क्लायमेट सेटिंग्ज आणि ऑडिओ यांसारख्या सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या फंक्शन्ससाठी फिजिकल कंट्रोल्स देण्यात आले आहेत. फोक्सवॅगननं 'रेट्रो डिस्प्ले मोड' समाविष्ट केला आहे, जो इन्स्ट्रुमेंट पॅनलसाठी एक क्लासिक यूजर इंटरफेस सक्रिय करतो. पोलो ईव्ही तीन वेगवेगळ्या ट्रिम लेव्हल्समध्ये उपलब्ध आहे: ट्रेंड, लाइफ आणि स्टाइल. ट्रेंड ट्रिममध्ये एलईडी हेडलाइट्स, लेन असिस्ट आणि साइड असिस्ट यांसारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. लाइफ ट्रिममध्ये अतिरिक्त वैशिष्ट्ये मिळतात, ज्यात रिअरव्ह्यू कॅमेरा, वायरलेस फोन चार्जिंग, अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्ले कंपॅटिबिलिटी आणि अ‍ॅडॅप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल यांचा समावेश आहे. सर्वात वरच्या 'स्टाईल' ट्रिममध्ये आणखीही वैशिष्ट्ये उपलब्ध आहेत; यामध्ये प्रकाशित होणारे VW प्रतीकचिन्ह, LED मॅट्रिक्स हेडलाईट्स, 3D टेललाईट्स, ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल आणि 'स्पोर्ट कम्फर्ट' सीट्स यांचा समावेश आहे. हे इलेक्ट्रिक वाहन (EV) 'Vehicle-to-Load' (V2L) या कार्यक्षमतेसह (function) एक 'प्रमाणभूत वैशिष्ट्य' (standard feature) म्हणून सुसज्ज आहे. Volkswagen Polo EV साठी अनेक पर्यायी वैशिष्ट्ये देखील उपलब्ध करून देत आहे; यामध्ये 'पॅनोरॅमिक ग्लास रूफ', 425-वॉटची Harman Kardon साऊंड सिस्टीम आणि पुढील सीटसाठी 'न्यूमॅटिक मसाज' यांसारख्या सुविधांचा समावेश आहे.

पॉवरट्रेन्स आणि रेंज: सुरुवातीच्या टप्प्यात, ID Polo हे वाहन तीन वेगवेगळ्या 'फ्रंट-व्हील-ड्राइव्ह' पॉवर आउटपुट्ससह उपलब्ध असेल: 85 kW (116hp), 99kW (135hp) आणि 155 kW (211hp). त्यानंतरच्या टप्प्यात, अधिक उच्च-कार्यक्षमता (performance-oriented) असलेली ID Polo ची एक नवीन आवृत्ती (variant) सादर केली जाईल. Polo GTI ही आवृत्ती देखील सादर केली जाण्याची अपेक्षा आहे. या वाहनामध्ये बॅटरीचे दोन पर्याय उपलब्ध आहेत: 37kWh क्षमतेचा 'Lithium Iron Phosphate' (LFP) पॅक आणि 52 kWh क्षमतेचा मोठा 'Nickel-Manganese-Cobalt' (NMC) पॅक. वाहनाची तांत्रिक वैशिष्ट्ये आणि वाहन चालवण्याच्या परिस्थितीनुसार, WLTP मानकांनुसार हे बॅटरी पॅक जास्तीत जास्त 454 किमीपर्यंतची रेंज (एका चार्जवर कापले जाणारे अंतर) प्रदान करतात.

चार्जिंग: या वाहनामध्ये 'DC फास्ट चार्जिंग'ची सुविधा एक 'प्रमाणभूत वैशिष्ट्य' म्हणून उपलब्ध आहे. कमी क्षमतेची बॅटरी सुमारे 90 kW पर्यंतचा चार्जिंग इनपुट स्वीकारू शकते, तर अधिक क्षमतेचा बॅटरी पॅक सुमारे 125–130kW च्या वेगानं चार्ज होऊ शकतो; यामुळं वाहनाची बॅटरी केवळ 24 मिनिटांत 10% वरून 80% पर्यंत चार्ज करणे शक्य होते. या वाहनाची लांबी अंदाजे 4.05 मीटर इतकी आहे आणि यामध्ये सुमारे 440लिटरची 'बूट स्पेस' (सामानाची जागा/क्षमता) उपलब्ध आहे. Volkswagen च्या मते, 'कॉम्पॅक्ट-EV' (लहान इलेक्ट्रिक वाहनांच्या) श्रेणीमध्ये ही बूट स्पेस अत्यंत स्पर्धात्मक मानली जाते.

संपादकांची शिफारस

