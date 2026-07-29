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व्हॉट्सॲप वेबसाठी व्हॉइस आणि व्हिडिओ कॉलिंग सुविधा सुरू

व्हॉट्सॲप वेबसाठी व्हॉइस आणि व्हिडिओ कॉलिंग सुविधा सुरू केलीय. या व्यतिरिक्त कॉल ट्रान्सफर आणि वेटिंग रूम्सचा देखील समावेश करण्यात आला आहे.

Voice and video calling feature launched for WhatsApp Web
व्हॉट्सॲप वेब (WhatsApp)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 29, 2026 at 11:15 AM IST

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मुंबई: व्हॉट्सॲपनं अधिकृतपणे 'व्हॉट्सॲप वेब'वर थेट व्हॉइस आणि व्हिडिओ कॉलिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. या फीचरमुळं मोबाईल ॲप न उघडता कॉल करणे सोयीचं झालं आहे. ब्राउझर-आधारित कॉलिंग सुविधेसोबतच, या प्लॅटफॉर्मवर आता कॉलची सुधारित गुणवत्ता आणि पार्श्वभूमीवरील आवाज (बॅकग्राउंड नॉइज) कमी करण्याची क्षमताही उपलब्ध झालीय.

आता ब्राउझरवर कॉलिंगची सुविधा उपलब्ध : वापरकर्ते आता कोणतेही ॲप्लिकेशन इन्स्टॉल न करता 'व्हॉट्सॲप वेब'वर 'वन-ऑन-वन' (एका व्यक्तीशी) आणि 'ग्रुप' (समूहाशी) ऑडिओ, व्हिडिओ कॉल करू शकतात. अधिकृतपणे लाँच करण्यापूर्वी या वैशिष्ट्याची अनेक महिने चाचणी घेण्यात आली. कंपनीनं सांगितलं की, हे अपडेट अशा वापरकर्त्यांसाठी आहे ज्यांना मोबाईल ॲप वापरणे सोयीचं वाटत नव्हतं. वेबद्वारे केल्या जाणाऱ्या कॉल्समध्ये इतर उपकरणांवर उपलब्ध असलेली सर्व वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत, जसं की स्क्रीन शेअरिंग, रिॲक्शन्स आणि 'कॉल्स' टॅब (ज्यामध्ये कॉलचा संपूर्ण इतिहास आणि 'फेव्हरेट' संपर्क दिसतात). व्हॉट्सॲपनं हे देखील स्पष्ट केलं आहे की वेब कॉल्स 'एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड' आणि मोफत आहेत, तसंच त्यावर वेळेचं कोणतेही बंधन नाही; यामुळं मोबाईल आणि डेस्कटॉप ॲप्ससारखाच अनुभव मिळतो.

कॉल ट्रान्सफर वैशिष्ट्य :'कॉल ट्रान्सफर' हे एक अत्यंत उपयुक्त वैशिष्ट्य आहे, जे वापरकर्त्यांना चालू असलेला ग्रुप कॉल डिस्कनेक्ट न करता किंवा पुन्हा जॉईन न करता एका उपकरणावरून दुसऱ्या उपकरणावर हलवण्याची (स्विच करण्याची) सुविधा देते. या क्षमतेचं उदाहरण देताना व्हॉट्सॲपनं सांगितलं की, प्रवासात असताना फोन किंवा टॅब्लेटवर सुरू केलेला कॉल 'व्हॉट्सॲप वेब' किंवा डेस्कटॉप ॲपद्वारे संगणकासारख्या मोठ्या स्क्रीनवर सहजपणे हस्तांतरित केला जाऊ शकतो आणि संगणकापासून दूर जाताना पुन्हा उलट प्रक्रिया करता येते.

वेटिंग रूम वैशिष्ट्य : 'वेटिंग रूम' वैशिष्ट्यामुळं कॉलमध्ये कोण सामील होईल यावर होस्टचं अधिक नियंत्रण राहतं. शेअर करण्यायोग्य लिंक्सद्वारे सुरू केलेल्या ग्रुप कॉल्ससाठी व्हॉट्सॲपनं 'वेटिंग रूम' वैशिष्ट्य आणलं आहे. जेव्हा होस्ट कॉल लिंकसाठी 'जॉईन करण्यासाठी मंजुरी आवश्यक' (Require approval to join) ही सेटिंग सुरू करतो, तेव्हा सामील होण्याचा प्रयत्न करणारी कोणतीही व्यक्ती 'वेटिंग रूम'मध्ये ठेवली जाते आणि होस्टनं स्वतःहून प्रवेश देईपर्यंत ती तिथेच राहते. यामुळं होस्टला न बोलावलेल्या किंवा अनपेक्षित सहभागींचं अधिक चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापन करता येतं.

नॉइज सप्रेशन : या अपडेटमध्ये 'QuickHD' आणि 'नॉइज सप्रेशन' (noise suppression) या वैशिष्ट्यांचाही समावेश आहे. 'QuickHD' द्वारे, व्हॉट्सॲप कॉलच्या सुरुवातीपासूनच व्हिडिओची गुणवत्ता सुधारण्यावर भर देते; कॉलच्या पहिल्या काही सेकंदातच हाय-डेफिनिशन (HD) व्हिडिओ उपलब्ध करून दिल्यानं, व्हिडिओची गुणवत्ता हळूहळू सुधारण्याची गरज उरत नाही. याव्यतिरिक्त, कॉल-दरम्यानच्या सेटिंग्जमध्ये 'नॉइज सप्रेशन'चा पर्याय जोडण्यात आला आहे; हे वैशिष्ट्य पार्श्वभूमीवरील नको असलेला आवाज (बॅकग्राउंड नॉइज) गाळून टाकते, ज्यामुळं गोंगाट असलेल्या किंवा गर्दीच्या ठिकाणीही तुमचा आवाज स्पष्टपणे ऐकू येतो.

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