व्होडाफोन आयडिया (Vi) नं फक्त 35 रुपयांत लॉंच केला नवीन प्रीपेड डेटा व्हाउचर प्लॅन!
व्होडाफोन आयडियानं (Vi) भारतात फक्त 35 रुपयांचा प्रीपेड ॲड-ऑन पॅक सादर केला आहे. या नवीन प्लॅनद्वारे वापरकर्त्यांना ओटीटी (OTT) स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्सचा ॲक्सेस मिळतो.
Published : November 7, 2026 at 10:34 AM IST
मुंबई : व्होडाफोन आयडिया (Vi) ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. व्होडाफोन आयडिया (Vi) नं 35 रुपयांचा एक प्रीपेड डेटा व्हाउचर लाँच केलं (Vi 35 prepaid plan) आहे, ज्यामध्ये प्रादेशिक स्ट्रीमिंग (regional streaming) आणि मोबाइल डेटा यांचा समावेश आहे. हा प्लॅन अशा वापरकर्त्यांसाठी तयार करण्यात आला आहे, ज्यांना प्रादेशिक भाषांमधील मनोरंजनाचा आनंद घ्याचा आहे. अशा ग्राहकांना स्वतंत्र सबस्क्रिप्शन न घेता अनेक स्ट्रीमिंग सेवांचा लाभ घ्यायचा आहे.
Vi चा 35 रुपयांचा प्रीपेड प्लॅन: Vi च्या 35 रुपयांच्या प्रीपेड प्लॅनमध्ये नऊ भारतीय भाषांमधील सहा सेवांपैकी कोणत्याही दोन ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सचा ॲक्सेस मिळतो. यामध्ये SonyLIV South, Chaupal, ManoramaMAX, KLiKK, AddaTimes आणि Aao NXT यांचा समावेश आहे. या ॲड-ऑन पॅकमध्ये 1 जीबी डेटा देखील मिळतो. याची वैधता सात दिवसांची आहे, परंतु निवडलेल्या ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सचा ॲक्सेस 28 दिवसांपर्यंत सक्रिय राहतो. Vi चा 35 रुपयांचा हा ॲड-ऑन पॅक अशा प्रीपेड ग्राहकांसाठी उपलब्ध आहे, ज्यांच्याकडे आधीच सक्रिय सर्व्हिस-व्हॅलिडिटी प्लॅन आहे. ग्राहक आपल्या स्मार्टफोनवर 'Vi Movies and TV' ॲपद्वारे कंटेंट पाहू शकतात.
प्रादेशीक भाषेत कंटेटं उपलब्ध : SonyLIV South वर तमिळ, तेलुगू, मल्याळम आणि कन्नड भाषेतील कंटेंट उपलब्ध आहे, तर Chaupal वर पंजाबी, हरियाणवी आणि भोजपुरी भाषेतील मनोरंजन मिळते. ManoramaMax वर मल्याळम चित्रपट आणि टीव्ही कंटेंट उपलब्ध आहे, तर KLiKK आणि AddaTimes वर बंगाली भाषेतील कंटेंट पाहता येईल. Aao NXT वर ओडिया भाषेतील कंटेंट उपलब्ध आहे.
कोणत्याही दोन ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सचा पर्याय : Vi ग्राहक त्यांच्या आवडीनुसार उपलब्ध पर्यायांपैकी कोणतेही दोन ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स निवडू शकतात. पात्र Vi प्रीपेड ग्राहक 'Vi' मोबाइल ॲप्लिकेशन किंवा इतर अधिकृत रिचार्ज प्लॅटफॉर्म्सद्वारे 35 रुपयांचा हा ॲड-ऑन पॅक रिचार्ज करू शकतात. रिचार्ज केल्यानंतर, वापरकर्ते 'Vi Movies and TV' ॲप उघडून आपल्या Vi मोबाइल नंबरद्वारे लॉग-इन करू शकतात. त्यानंतर, मनोरंजनाचा लाभ घेण्यासाठी ते उपलब्ध पर्यायांतून आपल्या पसंतीचे दोन ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स निवडू शकतात. 35 रुपयांचा हा प्रादेशिक ओटीटी ॲड-ऑन पॅक अशा वेळी लाँच करण्यात आला आहे, जेव्हा Vi नं गेल्या महिन्यात भारतात चार 'केवळ व्हॉइस' (voice-only) प्रीपेड रिचार्ज प्लॅन्स सादर केले होते. या प्लॅन्सची किंमत 179 रुपये, 189 रुपये आणि 2023 रुपये इतकी आहे.
हे वाचलंत का :