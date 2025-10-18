आयएमसी 2025 मध्ये ‘व्ही प्रोटेक्ट’ लॉंच, स्पॅम कॉल्स, संदेश आणि सायबर धोक्यांपासून संरक्षण

ETV Bharat / technology

व्होडाफोन आयडियानं आयएमसी 2025 मध्ये ‘व्ही प्रोटेक्ट’ सादर केलं; एआय-आधारित स्पॅम कॉल्स, संदेश आणि सायबर धोक्यांपासून ग्राहक, आणि नेटवर्कला संरक्षण मिळणार आहे.

व्होडाफोन आयडिया (Etv Bharat MH Desk)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 18, 2025 at 3:09 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : व्होडाफोन आयडियानं (व्ही) इंडिया मोबाईल काँग्रेस 2025 (आयएमसी 2025) मध्ये ‘व्ही प्रोटेक्ट’ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित नवीन उपाययोजना सादर केली आहे. ही योजना स्पॅम कॉल्स, संदेश आणि सायबर धोक्यांपासून ग्राहक, नेटवर्क आणि उद्योगांना संरक्षण प्रदान करण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. यामध्ये दोन प्रमुख उपायांचा समावेश आहे: एआय-आधारित व्हॉइस स्पॅम डिटेक्शन सिस्टम आणि सायबर डिफेन्स अँड इन्सिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम. या उपाययोजनांमुळं व्ही वापरकर्त्यांना सुरक्षित आणि विश्वासार्ह संवादाचा अनुभव मिळेल.

व्ही प्रोटेक्ट
व्होडाफोन आयडियानं सादर केलेली ‘व्ही प्रोटेक्ट’ ही एक सर्वसमावेशक सुरक्षा योजना आहे, जी ग्राहक, नेटवर्क आणि उद्योगांना स्पॅम, फसवणूक आणि सायबर हल्ल्यांपासून संरक्षण प्रदान करते. या योजनेच्या अंतर्गत दोन महत्त्वाच्या प्रणाली सादर करण्यात आल्या आहेत. पहिली आहे व्हॉइस स्पॅम डिटेक्शन सिस्टम आणि दुसरी आहे एआय-आधारित सायबर डिफेन्स अँड इन्सिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम.

व्हॉइस स्पॅम डिटेक्शन सिस्टम कसे कार्य करते?
व्ही ची व्हॉइस स्पॅम डिटेक्शन सिस्टम ही एआय मॉडेल्स, वेब क्रॉलर्स आणि ग्राहकांच्या अभिप्रायावर आधारित आहे. ही प्रणाली रिअल-टाइममध्ये स्पॅम आणि फसव्या कॉल्सची ओळख करते आणि त्यांना फ्लॅग करते. जेव्हा एखादा संशयास्पद नंबर व्ही वापरकर्त्याला कॉल करतो, तेव्हा कॉल स्क्रीनवर ‘सस्पेक्टेड स्पॅम’ असा अलर्ट दिसतो, ज्यामुळे वापरकर्त्याला कॉल उचलण्यापूर्वी माहितीपूर्ण निर्णय घेता येतो. ही सुविधा थर्ड-पार्टी कॉलर आयडी ॲप्सप्रमाणे नसून, व्ही च्या नेटवर्कमध्ये अंतर्भूत आहे. याशिवाय, ही प्रणाली फसवे संदेश ओळखण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय कॉल्सना ओळखण्यासाठी इंटरनॅशनल कॉलिंग डिस्प्ले फीचर देखील प्रदान करते. व्ही च्या डीएनएस, एसएमएस आणि व्हॉइस गेटवेमध्ये समाकलित केलेली एआय-आधारित थ्रेट अॅनालिसिस प्रणाली धोक्यांचे स्वरूप विश्लेषित करते.

सायबर डिफेन्स अँड इन्सिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम
व्ही प्रोटेक्ट अंतर्गत सादर केलेली सायबर डिफेन्स अँड इन्सिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम ही व्ही च्या मुख्य नेटवर्कचं संरक्षण करते. ही प्रणाली एजेंटिक आणि जनरेटिव्ह एआय मॉडेल्सचा वापर करते, जी सायबर धोके एका तासापेक्षा कमी वेळेत ओळखते. यामुळं खोटे सकारात्मक (फॉल्स पॉझिटिव्ह) कॉल निकामी होतात. या प्रणालीची पाच-स्तरीय संरक्षण यंत्रणा आहे, ज्यामध्ये अनॉमली डिटेक्शन, कॉन्टेक्स्ट्युअलायझेशन आणि कॅटेगोरायझेशन, इंटरफेस इंजिन एजेंट, सजेस्टिव्ह इंटेलिजन्स आणि ह्युमन व्हॅलिडेशन यांचा समावेश आहे. व्ही लवकरच ही प्रगत संरक्षण सुविधा आपल्या उद्योग ग्राहकांसाठी विस्तारित करणार आहे. व्ही च्या सुरक्षा प्रणालींनी आतापर्यंत 60 कोटींहून अधिक स्पॅम आणि फसवणूक कॉल्स आणि संदेशांना फ्लॅग केलं आहे. कंपनी लवकरच रिअल-टाइम युआरएल प्रोटेक्शन फीचर सादर करणार आहे, जी संशयास्पद लिंक्स स्कॅन करून फिशिंग हल्ले आणि मालवेअर संसर्ग रोखेल.

