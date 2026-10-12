VLF Strada इलेक्ट्रिक स्कूटर भारतात लाँच; जाणून घ्या किंमत...
VLF India नं VLF स्ट्राडा इलेक्ट्रिक स्कूटर लाँच केला. सिटी व्हेरिएंट 1.20 लाख, तर मॅक्स 1.55 लाख रुपये एक्स-शोरूम. यामाहा आणि सुझुकीशी स्पर्धा.
Published : October 12, 2026 at 11:16 AM IST
मुंबई: इलेक्ट्रिक दुचाकी निर्माता कंपनी VLF India नं आपली नवीन इलेक्ट्रिक स्कूटर, 'VLF Strada', हैदराबादमध्ये लाँच केली आहे. कंपनीनं या स्कूटरची सुरुवातीची किंमत 1.20 लाख (एक्स-शोरूम) निश्चित केली आहे. ही स्कूटर 'City' आणि 'Max' अशा दोन प्रकारांमध्ये (व्हेरिएंट्समध्ये) उपलब्ध असेल. 'City' व्हेरिएंटची किंमत 1.20 लाख आहे, तर 'Max' व्हेरिएंटची किंमत 1.55 लाख आहे. बाजारात ही स्कूटर Yamaha EC-06 आणि Suzuki E-Access सारख्या मॉडेल्सशी स्पर्धा करेल.
पॉवरट्रेन आणि रायडिंग मोड्स: VLF Strada मध्ये BLDC हब मोटर देण्यात आली आहे, जी 4.8 kW ची पीक पॉवर आणि 34 Nm चा पीक टॉर्क निर्माण करते. या स्कूटरमध्ये Eco, City आणि Sport असं तीन रायडिंग मोड्स दिलं आहेत. या मोड्सचा कमाल वेग (टॉप स्पीड) अनुक्रमे 45 किमी/तास, 65 किमी/तास आणि 85 किमी/तास इतका आहे, ज्यामुळं रायडर्स त्यांच्या गरजेनुसार रायडिंगचा अनुभव बदलू शकतात.
बॅटरी आणि रेंजची माहिती: 'City' व्हेरिएंटमध्ये 2.16 kWh चा बॅटरी पॅक आहे, ज्याची IDC रेंज 130 किमीपर्यंत आहे. 'Max' व्हेरिएंटमध्ये मोठा 4.32 kWh चा बॅटरी पॅक देण्यात आला आहे, जो 250 किमीपर्यंतची IDC रेंज देतो. कंपनी 'स्वॅपेबल बॅटरी'चा (बदलण्यायोग्य बॅटरी) पर्यायही उपलब्ध करून देते. विशिष्ट चार्जिंग कॉन्फिगरेशनसह, ही स्कूटर दोन तासांपेक्षा कमी वेळेत चार्ज होऊ शकतं; मात्र, दिलेल्या स्टँडर्ड चार्जरचा वापर केल्यास दोन्ही बॅटरी पूर्णपणे चार्ज होण्यासाठी साधारण सहा तास लागतात.
डिझाइन आणि आकर्षक लूक: डिझाइनच्या बाबतीत, VLF Strada च्या पुढील भागात ड्युअल-बीम प्रोजेक्टर LED हेडलॅम्प्स आणि इंटिग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स देण्यात आलं आहेत. इतर आकर्षक वैशिष्ट्यांमध्ये 'स्टेप्ड टू-पीस सीट' (दोन भागांची सीट), उंचावलेला मागील भाग (टेल सेक्शन) आणि इंटिग्रेटेड लगेज रॅक यांचा समावेश आहे. तसंच, यात पुढील वरच्या काऊलला जोडलेली उंच आणि पारदर्शक विंडस्क्रीन देण्यात आली आहे. या स्कूटरची सीटची उंची 780 मिमी आहे, ज्यामुळं रायडर्सना आरामदायी अनुभव मिळतो.
वैशिष्ट्ये आणि सुरक्षा: याच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये 5-इंच TFT डिस्प्ले, इल्युमिनेटेड इग्निशनसह 'की-लेस एन्ट्री' (चावीशिवाय सुरू करण्याची सुविधा) आणि USB Type-A, Type-C चार्जिंग पोर्ट्सचा समावेश आहे. यात पुढे 16-इंच आणि मागे 14-इंच आकाराची चाके देण्यात आली आहेत. ब्रेकिंगसाठी यात 'कम्बाइन्ड ब्रेकिंग सिस्टम' (CBS) सह डिस्क ब्रेकची सुविधा आहे; यामध्ये थ्री-पिस्टन कॅलिपरसह 240 मिमीचा फ्रंट डिस्क आणि टू-पिस्टन कॅलिपरसह 220 मिमीचा रिअर डिस्क समाविष्ट आहे.
VLF Strada चार रंगांमध्ये उपलब्ध : कार्बोनियो ब्लॅक (Carbonio Black), अर्बानो सिल्व्हर (Urbano Silver), टिटॅनियो ग्रे (Titanio Grey) आणि लुना व्हाईट (Luna White).
बाजारातील स्पर्धा आणि भविष्यातील वाटचाल: भारतात इलेक्ट्रिक स्कूटर्सची मागणी वाढत असताना, VLF Strada नं दमदार पॉवरट्रेन, प्रभावी रेंज आणि आधुनिक वैशिष्ट्यांसह बाजारात प्रवेश केला आहे. 'स्वॅप करण्यायोग्य बॅटरी' (swappable battery) आणि 'फास्ट चार्जिंग' यांसारख्या वैशिष्ट्यांमुळं शहरी प्रवाशांसाठी हा एक आकर्षक पर्याय ठरत आहे. जरी कंपनीला Yamaha आणि Suzuki सारख्या बड्या ब्रँड्सच्या स्पर्धेचा सामना करावा लागणार असला, तरी तिची आकर्षक किंमत आणि वैशिष्ट्ये ग्राहकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण करतील, अशी शक्यता आहे. हैदराबादमधील या लाँचमुळं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्रात उत्साहाची नवीन लाट निर्माण झाली आहे.
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