विवो Y51 प्रो 5G भारतात लाँच: 50MP कॅमेऱ्यासह, 7,200mAh बॅटरी

विवोनं भारतात Y51 प्रो 5G स्मार्टफोन लाँच केला. 50MP कॅमेरा, 7,200mAh बॅटरी आणि मीडियाटेक प्रोसेसरसह, तो 24,999 रुपयांपासून उपलब्ध आहे.

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 11, 2026 at 3:42 PM IST

मुंबई : विवोनं बुधवारी भारतात Y51 प्रो 5G स्मार्टफोन लाँच केला आहे. हा नवीन Y-सीरीज स्मार्टफोन देशात ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म आणि कंपनीच्या ऑनलाइन स्टोअरद्वारे उपलब्ध असेल. तो दोन स्टोरेज कॉन्फिगरेशन आणि दोन कलर ऑप्शन्समध्ये विक्रीसाठी येईल. फोनमध्ये 50-मेगापिक्सेल मुख्य कॅमेरासह ड्युअल रियर कॅमेरा युनिट आहे. याशिवाय, तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 7000-सीरीज चिपसेटनं सुसज्ज आहे. तो 7,200mAh बॅटरीसह येतो. यात 44W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्टही आहे. तसंच, 6.75-इंच LCD स्क्रीन आहे जी 120Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट देते.

विवो Y51 प्रो 5G भारतातील किंमत, उपलब्धता
विवो Y51 प्रो 5G ची भारतातील किंमत बेस व्हेरिएंटसाठी 24,999 रुपये आहे, ज्यात 8GB RAM आणि 128GB इंटरनल स्टोरेज आहे. दुसरीकडं, टॉप-ऑफ-द-लाइन 8GB+256GB RAM आणि स्टोरेज कॉन्फिगरेशनची किंमत 27,999 रुपये आहे. कंपनी 16 मार्चपूर्वी हँडसेट खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना 2,500 रुपयांपर्यंत कॅशबॅक देत आहे. फोन 11 मार्चला फ्लिपकार्ट आणि विवो इंडिया ऑनलाइन स्टोअरद्वारे भारतात विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. विवो Y51 प्रो 5G फेस्टिव्ह रेड आणि नोबल गोल्ड कलरवेजमध्ये ऑफर केला जात आहे.

विवो Y51 प्रो 5G स्पेसिफिकेशन्स, वैशिष्ट्ये
विवो Y51 प्रो 5G हा ड्युअल सिम स्मार्टफोन आहे, जो अँड्रॉइड 16-आधारित ओरिजिनOS 6 वर चालतो. यात 6.75-इंच (720x1,570 पिक्सेल) LCD स्क्रीन आहे, जी 120Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट आणि 83 टक्के NTSC कव्हरेज देते. हँडसेटला कंपोझिट प्लास्टिक बॅक पॅनेल आहे. टेक कंपनीचा दावा आहे की विवो Y51 प्रो 5G IP68 + IP69 रेटिंगसह डस्ट आणि वॉटर रेसिस्टंट आहे.नवीन विवो Y51 प्रो 5G ला 4nm ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7360-टर्बो चिपसेट पॉवर देतो. SoC मध्ये चार परफॉर्मन्स कोर्स आहेत, जे 2.5GHz पीक क्लॉक स्पीड देतात, आणि चार एफिशियन्सी कोर्स 2.0GHz वर क्लॉक केलेले आहेत. नवीन स्मार्टफोनमध्ये 8GB LPDDR4x RAM आणि 256GB पर्यंत UFS 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज आहे.

ड्युअल रियर कॅमेरा युनिट
ऑप्टिक्ससाठी, विवो Y51 प्रो 5G मध्ये ड्युअल रियर कॅमेरा युनिट आहे, ज्यात f/2.0 अपर्चरसह 50-मेगापिक्सेल प्रायमरी शूटर आणि f/2.4 अपर्चरसह 2-मेगापिक्सेल सेकंडरी कॅमेरा आहे. हँडसेटमध्ये सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलसाठी f/2.05 अपर्चरसह 8-मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा आहे. हँडसेट 4K रेजोल्यूशन पर्यंत व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करू शकतो.

7,200mAh बॅटरी
विवो Y51 प्रो 5G मध्ये 7,200mAh बॅटरी आहे जी 44W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते. कनेक्टिव्हिटीसाठी तो 5G, 4G LTE, ड्युअल-बँड Wi-Fi, ब्लूटूथ 5.4, USB Type-C पोर्ट, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo आणि QZSS सपोर्ट करतो. ऑनबोर्ड सेन्सर्समध्ये अॅक्सेलरोमीटर, अॅम्बियंट लाइट सेन्सर, प्रॉक्सिमिटी सेन्सर, ई-कंपास, जायरोस्कोप आणि साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर आहे. याचं माप 166.6x78.4x8.39mm आहे आणि वजन सुमारे 219g आहे.

