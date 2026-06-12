विवो Y500 4G लवकरच लाँच होणार! 4G व्हेरिएंटसह Android 16 आणि Unisoc चिपसेट
विवो Y500 4G लवकरच लाँच होणार आहे. Google Play Console वर स्पॉट झालेल्या या फोनमध्ये Unisoc चिपसेट, 8GB RAM आणि Android 16 असण्याची शक्यता आहे.
Published : June 12, 2026 at 9:44 AM IST
मुंबई : विवो कंपनी सतत नवीन स्मार्टफोन लाँच करत असून भारतीय बाजारात आपली उपस्थिती वाढवत आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबर 2025 मध्ये चीनमध्ये लाँच झालेल्या Vivo Y500 5G च्या 4G व्हेरिएंट लवकरच लॉंच होण्याची शक्यता आहे. Google Play Console वर Vivo Y500 मॉडेल दिसल्यानं हे फोन लवकरच बाजारात येण्याची शक्यता आहे. Unisoc चिपसेट, 8 जीबी रॅम आणि नवीनतम Android 16 सह येणारा हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.
Vivo Y500 4G ची अपेक्षित वैशिष्ट्ये : लीक्सनुसार, Vivo Y500 4G मॉडेल नंबर V2570, V2584, V2627, V2634 आणि V2635 सह विविध देशांसाठी तयार केले जाईल. यात मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे Unisoc T7300 (Spreadtrum UM9360) octa-core प्रोसेसर. या चिपसेटमध्ये सहा 2.0 GHz एफिशियन्सी कोर आणि दोन 2.2GHz परफॉर्मन्स कोर आहेत. यासोबत ARM Mali-G57 GPU देण्यात येणार आहे. फोनमध्ये 8 जीबी RAM दिली जाणार असून, तो Android 16 वर चालेल.डिस्प्ले संदर्भात, 1,260× 2,800 पिक्सेल रिझोल्यूशनसह 440 ppi पिक्सेल डेन्सिटी असणारा फ्लॅट स्क्रीन अपेक्षित आहे. सेल्फीसाठी सेंटर होल-पंच कटआऊट असेल. डिझाइनमध्ये राइट साइडला पॉवर बटण आणि व्हॉल्यूम कंट्रोल्स असतील.
Vivo Y500 5G शी तुलना: Y500 5G मध्ये 4 nm MediaTek Dimensity 7300 octa-core प्रोसेसर आणि 12 जीबी पर्यंत RAM दिली आहे. त्यात 6.77 इंच Full-HD+ AMOLED डिस्प्ले (1,080x 2,392पिक्सेल) 120 Hz रिफ्रेश रेटसह उपलब्ध आहे. 8,200 mAh च्या मोठ्या बॅटरीला 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिळतो. कॅमेरा सेटअपमध्ये 50 MP मुख्य सेन्सर (10x डिजिटल झूम) आणि 2 MP सेकंडरी सेन्सर आहे. सेल्फीसाठी 8 MP फ्रंट कॅमेरा आहे. 4G व्हेरिएंट 5G पेक्षा कमी खर्चिक असेल, ज्यामुळं बजेट आणि मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठी तो योग्य ठरेल. 5G मॉडेल चीनमध्ये 8GB + 128GB व्हेरिएंटसाठी CNY 1,399 (सुमारे 17,000) किंमतीत लाँच झाला होता.
Unisoc चिपसेट : विवो सध्या 4G आणि 5G दोन्ही सेगमेंटमध्ये मजबूत पकड मिळवत आहे. 4G व्हेरिएंट लाँच करून कंपनी ग्रामीण आणि 5G नेटवर्क नसलेल्या भागातील ग्राहकांना लक्ष्य करणार आहे. Unisoc चिपसेट वापरल्यानं उत्पादन खर्च कमी होईल आणि किंमत आकर्षक राहील. फोनमध्ये अपेक्षित इतर वैशिष्ट्यांमध्ये चांगला मल्टिटास्किंग अनुभव, Android 16 मुळं नवीन सिक्युरिटी फीचर्स, UI सुधारणा आणि दीर्घकाळ सॉफ्टवेअर सपोर्ट मिळण्याची शक्यता आहे. डिस्प्ले रिझोल्यूशन 5G मॉडेलपेक्षा अधिक तीव्र (1260×2800) असल्याने चित्र आणि व्हिडिओ क्वालिटी उत्तम राहील.
बजेट सेगमेंटमध्ये चांगला पर्याय : Vivo Y500 4G लाँच होण्याची उत्सुकता सर्वत्र आहे. Google Play Console वरील लिस्टिंग आणि लीक झालेल्या माहितीनुसार, हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये चांगला पर्याय ठरेल. अधिकृत लाँच आणि किंमत जाहीर होण्याची प्रतीक्षा सर्वांना आहे. विवोच्या Y सीरीजला यापूर्वीही उत्तम प्रतिसाद मिळला आहे, त्यामुळं नवीन 4G व्हेरिएंट बाजारात यशस्वी होण्याची शक्यता आहे.
हे वाचलंत का :