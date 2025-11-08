ETV Bharat / technology

विवो Y35 vs मोटोरोला G96: बजेट स्मार्टफोनमध्ये परफॉर्मन्स आणि डिझाइनची जबरदस्त स्पर्धा

बजेट स्मार्टफोन शोधताय? तर ही बातमी नक्की वाचा. परफॉर्मन्स, डिझाइन, कॅमेरा आणि बॅटरीच्या बाबतीत विवो Y35 आणि मोटोरोला G96 पैकी कोणता फायदेशीर?

Vivo Y35 vs Motorola G96
विवो Y35 vs मोटोरोला G96 (Vivo, Motorola)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 8, 2025 at 3:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : जर तुम्ही परवडणाऱ्या स्मार्टफोनच्या शोधत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. विवो Y35 आणि मोटोरोला G96 हे दोन मिड-रेंज फोन तुमच्यासाठी खास ठरू शकतात. या दोन्ही फोनमध्ये आकर्षक वैशिष्ट्ये आहेत. डिझाइन, परफॉर्मन्स, कॅमेरा आणि बॅटरीच्या बाबतीत दोघांमध्ये काय फरक आहे,चला जाणून घेऊया...

प्रोसेसर आणि परफॉर्मन्स
विवो Y35 मध्ये स्नॅपड्रॅगन 680 चिपसेट आहे, जो 2.4GHz वर ऑक्टा-कोर प्रोसेसरसह चालतो. यात 8GB फिजिकल रॅमसोबत आणखी 8GB व्हर्च्युअल रॅम आहे, ज्यामुळं मल्टिटास्किंग स्मूथ होतं. दुसरीकडं, मोटोरोला G96 मध्ये नवीन स्नॅपड्रॅगन 7s जेन2 चिपसेट आहे, जो समान स्पीडवर चालतो पण अधिक कार्यक्षमता आणि AI परफॉर्मन्स देतो. यात 8GB रॅमसोबत 16GB व्हर्च्युअल रॅम आहे, ज्यामुळं हेवी टास्क हँडलिंगमध्ये फायदा होतो. एकंदरीत, मोटोरोला G96 ची प्रोसेसिंग पॉवर चांगली आहे.

डिस्प्ले आणि बॅटरी
विवो Y35 चा 6.58 -इंच LCD स्क्रीन 90Hz रिफ्रेश रेटसह HDR सपोर्ट देतो. मिड-बजेट फोनसाठी हा डिस्प्ले सामान्य व्ह्यूइंगसाठी ठीक आहे. मोटोरोला G96 मध्ये 6.67 -इंच pOLED पॅनल आहे, जो 144Hz रिफ्रेश रेट आणि 300Hz टच सॅम्पलिंग रेटसह येतो. यामुळे अॅनिमेशन्स स्मूथ आणि टच रिस्पॉन्स जलद होतो, जे गेमिंग आणि मीडियासाठी आदर्श आहे. याशिवाय, गोरिल्ला ग्लास 5 च्या संरक्षणामुळं टिकाऊपण वाढतो. बॅटरीच्या बाबतीत, विवो Y35 मध्ये 5000mAh बॅटरी 44W फास्ट चार्जिंगसह येते, जी सामान्य वापरासाठी पुरेशी आहे. मोटोरोला G96 मध्ये 5500mAh बॅटरी आहे, पण 33W टर्बोपॉवर चार्जिंगनं थोडी हळू चार्ज होते. तरीही, सरासरी वापरात ती संपूर्ण दिवस टिकते आणि बॅकअपमध्ये अव्वल आहे.

कॅमेरा
दोन्ही फोनमध्ये 50MP प्रायमरी कॅमेरा आहे, पण सेटअप वेगळं आहेत. विवो Y35 मध्ये ट्रिपल कॅमेरा सिस्टम आहे, ज्यात 2MP डेप्थ आणि मॅक्रो सेन्सर आहे. मोटोरोला G96 मध्ये ड्युअल कॅमेरा आहे – 50MP मुख्य आणि 8MP अल्ट्रा-वाइड सेन्सरसह OIS सपोर्ट, ज्यामुळं शॉट्स स्थिर राहतात. सेल्फीसाठी विवोमध्ये 16MP कॅमेरा आहे, तर मोटोरोला 32MP सेन्सरसह (सॉनी LYT-700C) पुढे आहे. व्हिडिओ रेकॉर्डिंगमध्ये मोटोरोला 4K सपोर्ट देतो, तर विवो 1080p पर्यंत मर्यादित आहे. फोटोग्राफी आणि व्हिडिओ प्रेमींसाठी मोटोरोला चांगला पर्याय आहे.

किंमत आणि बँक ऑफर्स
विवो Y35 ची किंमत प्रमुख रिटेलर्सकडून सुमारे 22,999 पासून सुरू होते, ज्यात ऑनलाइन सेलमध्ये सवलत मिळते. मोटोरोला G96 ची किंमत अमेझॉनवर 16,804 आणि फ्लिपकार्टवर 17,999 आहे, ज्यामुळं ही बजेटमध्ये उत्तम डील वाटते. विवो खरेदीदारांना फ्लिपकार्ट अ‍ॅक्सिस बँक कार्डवर 5% कॅशबॅक आणि फ्लिपकार्ट UPI वर 50 डिस्काउंट मिळतो. मोटोरोला अमेझॉन आणि फ्लिपकार्टवर स्टँडर्ड EMI आणि कार्ड-बेस्ड डिस्काउंट्ससह उपलब्ध आहे.

दोन्हीची तुलना

FeatureVivo Y35Motorola G96 5G
Price (India)13,990 (8GB/128GB variant)16,804 (8GB/128GB variant)
Display6.58-inch IPS LCD, 1080x2408, 90Hz refresh rate, 550 nits peak brightness6.67-inch P-OLED, 1080x2400, 144Hz refresh rate, 1600 nits peak brightness, Gorilla Glass 5
ProcessorQualcomm Snapdragon 680 4G (6nm), Octa-core (up to 2.4GHz), Adreno 610 GPUQualcomm Snapdragon 7s Gen 2 5G (4nm), Octa-core (up to 2.4GHz), Adreno 710 GPU
RAM/Storage8GB RAM (LPDDR4X) + up to 8GB virtual RAM, 128GB/256GB (UFS 2.2), microSD slot8GB RAM (LPDDR4X) + up to 16GB virtual RAM, 128GB/256GB (UFS 2.2), no microSD slot
Rear Camera50MP (wide, PDAF) + 2MP (macro) + 2MP (depth), 1080p@30fps video50MP (wide, OIS, PDAF, Sony LYT-700C) + 8MP (ultrawide), 4K@30fps video, gyro-EIS
Front Camera16MP (wide), 1080p@30fps video32MP (wide), 4K@30fps video, gyro-EIS
Battery & Charging5000mAh, 44W wired fast charging (70% in 34 min)5500mAh, 30W wired fast charging
Build & Protection164.3 x 76.1 x 8.3mm, 188g, Plastic frame/back, IP54 dust/water resistant161.9 x 73.3 x 7.9mm, 178g, Silicone polymer back, IP68 dust/water resistant
OS & UpdatesAndroid 11 (upgradable to Android 13/14), Funtouch OSAndroid 15, up to 1 major upgrade
Connectivity4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB-C 2.0, FM radio, 3.5mm jack5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, USB-C 2.0, No FM/3.5mm jack
Other FeaturesSide fingerprint, Hi-Res audio, Virtual RAM expansionIn-display fingerprint, Stereo speakers (Dolby Atmos), Hi-Res audio

दोन्ही फोन चांगले आहेत, पण डिस्प्ले, परफॉर्मन्स आणि कॅमेरा यात मोटोरोला G96 पुढे आहे. विवो Y35 साध्या इंटरफेस आणि जलद चार्जिंगसाठी खास आहे, पण एकूणच 2025 साठी मोटोरोला G96 हा स्मार्टर खरेदी पर्याय आहे. तुमच्या गरजेनुसार तुम्ही दोन्ही फोनमधून एकाची निवड करू शकता.

हे वाचलंत का :

  1. 15,000 रुपयांत मिळणारे सर्वोत्तम 5G स्मार्टफोन: बॅटरी, गेमिंग आणि परफॉर्मन्सचा संगम
  2. OPPO Find X9 सीरिजची लॉंच तारीख जाहीर : फ्लॅगशिप फीचर्स, दमदार बॅटरीसह जाणून घ्या आणि अपेक्षित किंमत
  3. रियलमी जीटी 8 प्रो : 7000mAh च्या मोठ्या बॅटरीसह फ्लॅगशिप स्मार्टफोनची दमदार एंट्री...

TAGGED:

MOTOROLA G96
VIVO Y35
विवो Y35 VS मोटोरोला G96
विवो Y35
VIVO Y35 VS MOTOROLA G96

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.