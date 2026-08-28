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Vivo Y31T 5G : मध्ये काय आहे खास; आता खरेदी केल्यास 1,500 ची बजत, जाणून घ्या किंमत आणि वैशिष्ट्ये...

व्हिवोनं भारतात Y31T 5G स्मार्टफोन लाँच केला. 7200mAh बॅटरी, 50MP कॅमेरा, स्नॅपड्रॅगन चिपसेटसह तो येतोय.

Vivo Y31T 5G
Vivo Y31T 5G (Vivo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 28, 2026 at 3:29 PM IST

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मुंबई : व्हिवोनं गुरुवारी भारतात आपला नवीन Y सिरीजचा मिडरेंज स्मार्टफोन व्हिवो Y31T 5G लाँच केला. कंपनीच्या वेबसाइटवर आधीच स्पेसिफिकेशन्सची माहिती दिली होती, फक्त किंमत आणि RAM-स्टोरेज कॉन्फिगरेशन उघड करायचे बाकी होते. आता हा फोन ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही चॅनेल्सवर उपलब्ध झाला आहे. स्नॅपड्रॅगन 4 सिरीजच्या ऑक्टा-कोर चिपसेटवर चालणारा हा फोन 7,200mAh ची प्रचंड बॅटरी आणि 50-मेगापिक्सेलचा मुख्य रियर कॅमेरा घेऊन आला आहे. 6.75-इंच LCD टचस्क्रीन असलेला हा स्मार्टफोन युजर्सना चांगला अनुभव देईल, असं कंपनीला वाटतं.

Vivo Y31T 5G
Vivo Y31T 5G कॅमेरा (Vivo)

किंमत आणि उपलब्धता: व्हिवो Y31T 5G ची भारतातील किंमत 4GB RAM + 128GB स्टोरेजच्या बेस व्हेरियंटसाठी 25,999 रुपये पासून सुरू होते. 6GB + 128GB कॉन्फिगरेशन 29,999 रुपयांना उपलब्ध आहे, तर टॉप-एंड 6GB + 256 मॉडेल 34,999 रुपयांना मिळते. SBI, IDFC First Bank, Axis Bank, Yes Bank, HDFC Bank, Bank of Baroda आणि IndusInd Bank कार्ड्सवर 1,500 रुपयांची इन्स्टंट कॅशबॅक ऑफर आहे. फोन फ्लिपकार्ट, व्हिवो इंडिया ऑनलाइन स्टोअर आणि इतर ऑफलाइन रिटेल चॅनेल्सवर विक्रीला उपलब्ध आहे. क्रिम्सन रेड, गोल्डन मिस्ट आणि सीशोर या तीन आकर्षक रंगांमध्ये तो बाजारात आला आहे.

Vivo Y31T 5G
Vivo Y31T 5G डिझाईन (Vivo)

डिस्प्ले आणि डिझाइन: फोनला 6.75-इंच HD+ (720x 1,608पिक्सेल्स) LCD टचस्क्रीन मिळाली आहे. यात 120Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट, 1,250 निट्स पीक ब्राइटनेस आणि 83 टक्के NTSC कलर गॅमट आहे. व्हिवोने दावा केला आहे की फोनला IP68 + IP69 रेटिंग्स मिळालं आहेत, ज्यामुळं धूळ आणि पाण्यापासून चांगलं संरक्षण मिळतं. साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनर आणि फेस अनलॉक सपोर्ट सुरक्षिततेसाठी उपलब्ध आहे. फोनचं माप 166.64×78.43×8.39mm आहे आणि वजन सुमारे 219 ग्रॅम आहे.

Vivo Y31T 5G
Vivo Y31T 5G कॅमेरा (Vivo)

परफॉर्मन्स आणि स्टोरेज: क्वालकॉमच्या 4nm ऑक्टा-कोर स्नॅपड्रॅगन 4 Gen 2 चिपसेटनं फोन पॉवर्ड आहे. यात सहा एफिशिअन्सी कोर्स 1.95GHz वर आणि दोन परफॉर्मन्स कोर्स 2.2GHz पीक स्पीडपर्यंत काम करतात. 6GB पर्यंत LPDDR4x RAM आणि 256GB पर्यंत UFS 3.1 इंटरनल स्टोरेज मिळतं. फोन OriginOS 6 वर चालतो, जे Android 16 वर आधारित आहे. ड्युअल-SIM सपोर्ट आणि 5G कनेक्टिव्हिटीमुळं तो फायदेशीर आहे.

Vivo Y31T 5G
Vivo Y31T 5G फीचर (Vivo)

कॅमेरा सेटअप: रियर कॅमेरा सिस्टीममध्ये 50-मेगापिक्सेल (f/2.0) प्राइमरी सेन्सर आणि 2-मेगापिक्सेल (f/2.4) बोकेह सेन्सर आहे. फ्रंटवर 8-मेगापिक्सेल (f/2.05) सेल्फी कॅमेरा आहे. नाइट, पोर्ट्रेट, व्हिडिओ, लाइव्ह फोटो, स्लो-मो, टाइम-लॅप्स, प्रो आणि पॅनोरेमा मोड्स उपलब्ध आहेत. रोजच्या वापरासाठी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी हा सेटअप पुरेसा आहे.

Vivo Y31T 5G
Vivo Y31T 5G रंग पर्याय (Vivo)

बॅटरी आणि कनेक्टिव्हिटी: 7,200mAh ची मोठी बॅटरी 44W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते. 5G, 4G LTE, ड्युअल-बँड Wi-Fi, ब्लूटूथ 4.2, USB Type-C, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo आणि QZSS सपोर्ट आहे. एक्सेलेरोमीटर, अॅम्बियंट लाइट सेन्सर, ई-कंपास, प्रॉक्सिमिटी सेन्सर आणि जायरोस्कोप यांसारखे सेन्सर्सही आहेत. व्हिवो Y31T 5G मिडरेंज सेगमेंटमध्ये बॅटरी लाइफ आणि मूलभूत फीचर्स शोधणाऱ्या युजर्ससाठी आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.

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