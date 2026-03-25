Vivo Y21 5G आणि Vivo Y11 5G भारतात लाँच: नवीन Y सीरीज स्मार्टफोनची किंमत, वैशिष्ट्ये आणि उपलब्धता
चिनी कंपनी विवोनं बुधवारी भारतात Vivo Y21 5G आणि Vivo Y11 5G हे दोन नवीन 5G स्मार्टफोन लाँच केले. दोन्ही फोन 6500mAh बॅटरीसह येतात.
Published : March 25, 2026 at 2:45 PM IST
मुंबई : चिनी स्मार्टफोन कंपनी विवोनं बुधवारी भारतात आपल्या लोकप्रिय Y लाइनअपमध्ये दोन नवीन 5G स्मार्टफोन लाँच केले आहेत. यात Vivo Y21 5G आणि Vivo Y11 5G यांचा समावेश आहे. दोन्ही हँडसेट कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइट, Flipkart आणि इतर ऑफलाइन किरकोळ दुकानांमधून विक्रीसाठी उपलब्ध झाले आहेत. Y21 5G तीन वेगवेगळ्या RAM आणि स्टोरेज कॉन्फिगरेशनमध्ये उपलब्ध आहे तर Y11 5G दोन स्टोरेज पर्यायांसह येतो. दोन्ही फोन 6,500mAh क्षमतेच्या मोठ्या बॅटरीनं सुसज्ज आहेत आणि एकाच MediaTek Dimensity 6000 सीरीज चिपसेटवर चालतात. बजेट सेगमेंटमध्ये प्रीमियम फीचर्स देणाऱ्या या दोन्ही फोनमुळं बाजारात चांगली स्पर्धा निर्माण होणार आहे.
किंमत आणि उपलब्धता
Vivo Y21 5G ची भारतातील किंमत बेस व्हेरिएंटसाठी (4GB RAM + 128GB स्टोरेज) 18,999 रुपये आहे. 6GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडेल 20,999 रुपयांना मिळेल तर टॉप-एंड 8GB RAM + 128GB स्टोरेज व्हेरिएंट 22,999 रुपयांना विक्रीसाठी आहे. निवडक बँक कार्ड्सवर 1,500 रुपयांपर्यंत इन्स्टंट कॅशबॅकही उपलब्ध आहे. दुसरीकडं Vivo Y11 5G ची सुरुवातीची किंमत 4GB RAM + 64GB स्टोरेजसाठी 14,999 रुपये आहे. 4GB RAM + 128GB स्टोरेजचं टॉप मॉडेल 16,999 रुपयांना मिळेल. यावरही निवडक बँक कार्ड्सद्वारे 1,000 रुपयांपर्यंत कॅशबॅक मिळू शकतो. दोन्ही फोन Flipkart आणि Vivo India ऑनलाइन स्टोअरवर आता विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. Y21 5G Champagne Gold आणि Midnight Blue या दोन आकर्षक रंगांमध्ये येतो. Y11 5G Midnight Blue आणि Sunrise Gold शेड्समध्ये उपलब्ध आहे. ग्राहकांना ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही माध्यमातून सहज खरेदी करता येईल.
स्पेसिफिकेशन्स आणि वैशिष्ट्ये
Vivo Y21 5G आणि Y11 5G हे ड्युअल SIM 5G हँडसेट आहेत. दोन्ही फोन Vivo च्या OriginOS 6 वर चालतात जो Android 16 वर आधारित आहे. दोघांमध्ये 6.74 इंच HD+ LCD टचस्क्रीन आहे ज्यात 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 1200निट्स पीक ब्राइटनेस मिळतं. डिस्प्ले TÜV Rheinland Low Blue Light प्रमाणित आहे. IP65 रेटिंगमुळं फोन धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षित आहेत. शिवाय SGS-certified Military Grade Shock Resistance देखील दिलं आहे.
चिपसेट
दोन्ही फोन ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 6300 चिपसेटद्वारे संचालित आहेत. यात सहा इफिशियन्सी कोर 2.0GHz आणि दोन परफॉर्मन्स कोर 2.4GHz वेगानं काम करतात. Y21 5G मध्ये 8GB पर्यंत RAM उपलब्ध आहे तर Y11 5G मध्ये 4GB पर्यंत RAM आहे. दोन्ही फोनमध्ये 128GB पर्यंत स्टोरेज मिळतं.
कॅमेरा
Y21 5G मध्ये 50-मेगापिक्सेल प्रायमरी कॅमेरा आणि QVGA सेकंडरी सेन्सर आहे. Y11 5G मध्ये 13-मेगापिक्सेल मुख्य कॅमेरा आहे. दोन्ही फोनमध्ये 5-मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा आहे. Night, Portrait, Pro, Time-lapse आणि Live Photo असे विविध मोड उपलब्ध आहेत.
बॅटरी
दोन्ही फोन 6,500mAh मोठ्या बॅटरीसह येतात. Y21 5G ला 44W फास्ट चार्जिंग तर Y11 5G ला 15W चार्जिंग सपोर्ट आहे. कनेक्टिव्हिटीमध्ये 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, USB Type-C आणि GPS समाविष्ट आहेत. सुरक्षाासाठी साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनर दिलं आहे.
