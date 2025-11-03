व्हिवो Y19s 5G भारतात लॉंच : 6000mAh बॅटरी, 5G सपोर्ट; जाणू घ्या किंमत...

ETV Bharat / technology

व्हिवो Y19s 5G भारतात लॉंच झालाय. यात 6000mAh बॅटरी, MediaTek Dimensity 6300, 5G सपोर्ट असून तो दोन रंग खरेदी करता येईल.

Vivo Y19s 5G
व्हिवो Y19s 5G (Vivo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 3, 2025 at 5:05 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : व्हिवो कंपनीनं भारतात आपला नवीन बजेट स्मार्टफोन Vivo Y19s 5G लॉंच केला आहे. हा फोन 6000mAh मोठ्या बॅटरीसह आणि 5G कनेक्टिव्हिटी सपोर्टसह येतो. कंपनीनं अद्याप अधिकृत किंमत जाहीर केलेली नसली तरी, Gizmochina नुसार बेस व्हेरिएंटची किंमत Rs 10,999 आहे. हा फोन दोन रंगांमध्ये आणि तीन स्टोरेज पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल. पूर्ण स्पेसिफिकेशन्स विवो इंडिया वेबसाइटवर लिस्ट केले आहेत.

Next-Level Design
Vivo Y19s 5G

वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स
Vivo Y19s 5G हा ड्युअल-सिम फोन Android 15 वर आधारित FuntouchOS 15 सह येतो. यात 6.74 इंच LCD डिस्प्ले आहे, ज्याची रिझोल्यूशन 720×1600 पिक्सेल, 90Hz रिफ्रेश रेट, 70% NTSC कलर गॅमट, 260ppi पिक्सेल डेन्सिटी आणि 700 निट्स पीक ब्राइटनेस आहे. फोनला पॉवर देण्यासाठी MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट आहे, जो 6nm प्रोसेसवर आधारित आहे. यात दोन परफॉर्मन्स कोअर आणि सहा एफिशियन्सी कोअर आहेत, ज्याची पीक क्लॉक स्पीड 2.4GHz आहे. RAM 6GB LPDDR4X पर्यंत आणि स्टोरेज 128GB eMMC5.1 पर्यंत आहे, जे मायक्रोएसडी कार्डद्वारे 2TB पर्यंत वाढवता येऊ शकते.

Vivo Y19s 5G
Vivo Y19s 5G कॅमेरा (Vivo)

कॅमेर्‍याबाबत बोलायचं झाल्यास, रियरला ड्युअल कॅमेरा सेटअप आहे: 13MP प्रायमरी (f/2.2) आणि 0.8MP सेकंडरी (f/3.0) सेन्सर, LED फ्लॅशसह. फ्रंटला 5MP (f/2.2) सेल्फी कॅमेरा आहे, जो टीयर्ड्रॉप नॉचमध्ये आहे. रियर कॅमेरा नाइट, पोर्ट्रेट, लाइव्ह फोटो, स्लो-मो आणि टाइम-लॅप्स मोड सपोर्ट करतो.

SGS and Military-Grade Shock
Military Grade Shock Resistance with IP64

कनेक्टिव्हिटीमध्ये ड्युअल-बँड Wi-Fi, Bluetooth 5.4, USB Type-C, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo आणि QZSS आहे. सेन्सर्समध्ये साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनर, अॅक्सिलरोमीटर, अॅम्बियंट लाइट, प्रॉक्सिमिटी आणि ई-कॉम्पास आहे. फोन IP64 रेटेड आहे, ज्यामुळं धूळ आणि पाण्याच्या स्प्लॅशपासून संरक्षण मिळतं. यात 6000mAh बॅटरी आहे. ती 15W वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करते. या फोन डायमेंशन्स 167.3×76.95×8.19mm आणि वजन 199g आहे.

5-Year Battery Health for 5500 mAh Large Battery
Powerful 6000 mAh बॅटरी

किंमत आणि उपलब्धता

कंपनीनं किंमत जाहीर केलेली नाही, पण Gizmochina नुसार या फोनची खालील प्रमाणे किंमत असेल:

RAMस्टोरेजकिंमत
4GB64GB10,999
4GB128GB11,999
6GB128GB13,499

रंग
Majestic Green आणि Titanium Silver. फोन तीन व्हेरिएंट्समध्ये येईल. Vivo Y19s 5G हा बजेट सेगमेंटमध्ये 5G, मोठी बॅटरी आणि चांगले फीचर्स देणारा फोन आहे. याची किंमत आणि उपलब्धता लवकरच जाहीर होईल.

