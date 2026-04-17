Vivo Y05 भारतात लाँच: 12,999 मध्ये 6500mAh बॅटरी आणि 8GB एक्स्टेंडेड रॅमचा फायदा

Vivo Y05 : वीवोनं बजेट सेगमेंटमध्ये नवा Vivo Y05  फोन लाँच केला आहे. यात 6500mAh बॅटरी, 8GB Extended RAM आणि 120Hz डिस्प्ले मिळतोय.

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 17, 2026 at 9:53 AM IST

मुंबई: Vivo नं भारतीय बाजारपेठेत आपला नवीन 'बजेट-सेगमेंट' स्मार्टफोन,Vivo Y05, अधिकृतपणे लाँच केला आहे. हा फोन आता ब्रँडच्या अधिकृत वेबसाइटवर तसंच ऑफलाइन किरकोळ विक्री केंद्रांवर (रिटेल स्टोअर्समध्ये) खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. या फोनची किंमत आणि तांत्रिक वैशिष्ट्ये (स्पेसिफिकेशन्स) यापूर्वी विविध अहवालांमधून समोर आली असली, तरी कंपनीनं आता या तपशीलांना अधिकृतपणे दुजोरा दिला आहे.

दोन आकर्षक रंग: प्रामुख्यानं बजेटचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी डिझाइन केलेल्या या फोनमध्ये मोठी बॅटरी, स्मूथ डिस्प्ले आणि 'एक्स्टेंडेड रॅम' तंत्रज्ञान यांसारखी आधुनिक वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत. 4GB + 64GB व्हेरिएंटची किंमत 12,999 निश्चित करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, 4GB + 128GB स्टोरेज क्षमता असलेला दुसरा व्हेरिएंट देखील उपलब्ध आहे. हा फोन Midnight Blue आणि Champagne Gold या दोन आकर्षक रंगांच्या पर्यायांमध्ये खरेदी करता येईल.

डिस्प्ले आणि डिझाइन: Vivo Y05 मध्ये 6.74-इंचाचा मोठा HD+ LCD डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यात 1600 × 720 पिक्सेल रिझोल्यूशन असून, तो 120Hz रिफ्रेश रेट,260 PPI पिक्सेल घनता आणि 1200 nits च्या कमाल ब्राइटनेसला (तेजस्वितेला) सपोर्ट करतो. यामुळं स्क्रोलिंग, व्हिडिओ पाहणे आणि गेमिंग करताना अत्यंत स्मूथ आणि स्पष्ट (crisp) अनुभव मिळतो. 'वॉटरड्रॉप नॉच' डिझाइन असलेल्या या डिस्प्लेमध्ये High-Brightness Eye-Care Mode (डोळ्यांची काळजी घेणारा उच्च-तेज मोड) समाविष्ट आहे; ज्यामुळं बाहेरच्या प्रखर उजेडातही स्क्रीन सहजपणे पाहता येतं. या फोनचं डिझाइन अत्यंत स्लिम आणि स्टायलिश आहे. कंपनीनं या फोनला Military-Grade durability (लष्करी दर्जाची टिकाऊपणा) प्रदान केला असून, त्याला SGS 5-Star Drop Resistance प्रमाणपत्रही मिळालं आहे. शिवाय, याचं IP65 रेटिंग धूळ आणि पाण्याचा शिरकाव रोखतं, ज्यामुळं फोन चुकून खाली पडला तरीही तो सुरक्षित राहतो.

Vivo Y05 फीचर (Vivo)

कार्यक्षमता आणि रॅम: प्रोसेसिंगच्या कामांसाठी, Vivo Y05 मध्ये Unisoc T7225 ऑक्टा-कोअर प्रोसेसर देण्यात आला आहे. 12-नॅनोमीटर प्रक्रियेवर आधारित हा चिपसेट 1.8 GHz पर्यंतचा क्लॉक स्पीड प्रदान करतो. हा फोन OriginOS 6.0 वर चालतो, जे Android 16 वर आधारित आहे.याचं सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे Extended RAM(विस्तारित रॅम) तंत्रज्ञान. उपलब्ध असलेल्या 4GB भौतिक रॅममध्ये अतिरिक्त 4GB व्हर्च्युअल रॅम जोडून, ​​हे उपकरण एकूण 8GB रॅम इतकी कामगिरी (performance) प्रदान करतं. यामुळं मल्टीटास्किंग, ॲप्स सुरू करणे आणि हलके-फुलके गेम खेळणे अत्यंत सहज आणि सोपं होतं. स्टोरेजचे पर्याय 64GB किंवा 128GB क्षमतेमध्ये उपलब्ध आहेत, जे microSD कार्डद्वारे आणखी वाढवता येतात.

कॅमेरा: छायाचित्रणासाठी, फोनच्या मागील बाजूस f/2.0 अपर्चर आणि LED फ्लॅशसह 8 मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा देण्यात आला आहे.पुढील बाजूस 5 मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा (f/2.2) आहे. कॅमेरा ॲपमध्ये Night, Portrait, Live Photo, Time-lapse आणि Documents यांसारखे विविध मोड्स उपलब्ध आहेत. जरी मेगापिक्सेलची संख्या माफक असली, तरी दैनंदिन वापर आणि सोशल मीडियावरील पोस्ट्ससाठी ती पुरेशी आहे.

Vivo Y05 रंग पर्याय (Vivo)

बॅटरी आणि चार्जिंग: vivo Y05 ची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्याची प्रचंड 6500mAh क्षमतेची बॅटरी. कंपनीचा दावा आहे की, एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर ही बॅटरी 29 तास अखंड व्हिडिओ प्लेबॅक (व्हिडिओ पाहणे) करण्यास सक्षम आहे. यासोबतच 5 वर्षांची बॅटरी हेल्थ वॉरंटी देखील मिळते. 15W फास्ट चार्जिंगच्या सपोर्टमुळं हा फोन वेगानं चार्ज होतो. याव्यतिरिक्त, यात रिव्हर्स चार्जिंगची सुविधा देखील आहे; ज्यामुळं तुम्ही या फोनचा वापर करून इतर मोबाईल फोन किंवा उपकरणे चार्ज करू शकता.

Vivo Y05 वैशिष्ट्ये (Vivo)
  • इतर वैशिष्ट्ये

कनेक्टिव्हिटी: Wi-Fi, Bluetooth 5.2, OTG, FM Radio आणि Infrared Sensor

सुरक्षा: बाजूला (Side-mounted) असलेला फिंगरप्रिंट सेन्सर

अतिरिक्त वैशिष्ट्ये: RGB Notification LED, 3.5mm हेडफोन जॅक

ज्या ग्राहकांना मोठ्या क्षमतेची बॅटरी, 120Hz चा स्मूथ डिस्प्ले, Extended RAM आणि मजबूत बांधणी असलेला फोन हवा आहे, त्यांच्यासाठी vivo Y05 हा एक उत्कृष्ट पर्याय ठरू शकतो. 12,999 इतकी किंमत असलेला हा फोन दैनंदिन वापर, शैक्षणिक उद्देश, सोशल मीडिया आणि हलक्या-फुलक्या मनोरंजनासाठी अत्यंत योग्य आहे.

