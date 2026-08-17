ETV Bharat / technology

विवो वाय-सिरीज स्मार्टफोन्सच्या किंमतीत मोठी वाढ; पाच मॉडेल्स महाग

विवोनं भारतात वाय-सिरीजच्या पाच स्मार्टफोन्सच्या किंमतीत मोठी वाढ (Vivo Y series smartphones price hike) केली. वाय51 प्रो आता 32,999 रुपयांना खरेदी करता येईल.

Vivo Y series smartphones price hike, Vivo Y51 Pro
Vivo Y51 Pro (Vivo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 17, 2026 at 2:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : विवो कंपनीनं भारतात आपल्या वाय-सिरीजच्या पाच स्मार्टफोन्सच्या किंमतीत वाढ केली आहे. मेमरीच्या वाढत्या खर्चाचा परिणाम उद्योगभर दिसत असताना विवोनेही काही मॉडेल्स महाग केले आहेत. अलीकडेच विवो एक्स300 एफईची किंमत तीन हजार रुपयांनी वाढल्यानंतर आता वाय-सिरीजमध्येही किंमतवाढ झाली आहे.

वाय-सिरीज किंमतवाढाचा तपशील : Vivo Y51 Pro किंमत आता वाढली आहे. बेस व्हेरिएंट 8 जीबी रॅम आणि 128 जीबी स्टोरेज असलेला फोन आता 32,999 रुपयांपासून सुरू होतो. पूर्वी ही किंमत 30,999 रुपये होती. तर 8 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेज असलेला व्हेरिएंट आता 37,999 रुपयांना उपलब्ध आहे. यात चार हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. या फोनमध्ये 7,200 एमएएचची मोठी बॅटरी, मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7360 प्रोसेसर आणि 50 एमपी प्राथमिक कॅमेरा आहे. सोबत 2 एमपी ऑक्सिलरी सेन्सर आणि 8 एमपी फ्रंट कॅमेराही आहे. किंमत वाढीमुळं हा फोन आता अधिक प्रीमियम सेगमेंटमध्ये गेलाय.

विवो वाय31 मध्ये दोन हजारांची वाढ : Vivo Y31 मध्ये दोन व्हेरिएंट्स आहेत. 6जीबी रॅम आणि 128 जीबी स्टोरेज असलेला फोन आता 27,999 रुपयांना तर 6 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेज असलेला फोन 31,999 रुपयांना उपलब्ध आहे. यात दोन हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. यात स्नॅपड्रॅगन 4 जेन 2 प्रोसेसर, 6,500 एमएएच बॅटरी, 50 एमपी प्राथमिक कॅमेरा आणि 0.08 एमपी दुय्यम सेन्सर आहे.

विवो वाय21 5G मध्येही किंमत वाढ : Vivo Y21 5G मध्येही किंमत वाढ झाली आहे. बेस व्हेरिएंटची किंमत 1,500 रुपयांनी वाढून आता 22,499 रुपये झाली आहे. पूर्वी ती 20,999 रुपये होती. 6 जीबी रॅम आणि 128 जीबी स्टोरेज असलेलं व्हेरिएंट पूर्वी 23,999 रुपयांना मिळत होतं, आता तो 26,499 रुपयांना उपलब्ध आहे.

Vivo Y11 5G आणि Y19s : बजेट सेगमेंटमध्ये Vivo Y11 5G आणि Y19s यांच्या किंमतीतही वाढ झाली आहे. दोन्ही फोन अजूनही 20 हजार रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत आहेत, पण प्रत्येकी एक हजार रुपयांनी महाग झाले आहेत. विवो वाय11 आता 17,999 रुपयांना तर Y19s चं बेस व्हेरिएंट 17,499 रुपयांना उपलब्ध आहे. वारंवार होणाऱ्या किंमतवाढीमुळं बहुतेक फोन आता लाँचवेळच्या किंमतीपेक्षा खूप महाग झाले आहेत. मेमरी कॉस्ट वाढल्यामुळं ओईएम कंपन्यांना किंमती वाढवाव्या लागत आहेत. किंमतवाढीनंतर ग्राहकांनी खरेदीपूर्वी अद्ययावत किंमती आणि स्पेसिफिकेशन्स तपासणे आवश्यक आहे.

हे वाचलंत का :

  1. पोको आणि ओप्पो स्मार्टफोन्सच्या किंमतीत वाढ; X8 प्रो सिरीज आणि K13 टर्बो प्रो महाग
  2. Tecno Pova 8 Pro 5G : 'सेकंडरी डिस्प्ले'सह भारतात 18 ऑगस्टला होणार लाँच
  3. Poco M8X 5G लवकरच भारतात येत आहे; डिझाइन आणि उपलब्धतेबाबतची माहिती समोर

TAGGED:

VIVO Y SERIES PRICE HIKE
VIVO Y51 PRO
VIVO Y31
VIVO Y21 5G
VIVO Y SERIES PRICE HIKE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.