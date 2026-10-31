Vivo X500, X500 Pro आणि X500 Pro Max लवकरच भारतात लाँच होणार
Vivo X500 मालिकेत तीन शक्तिशाली मॉडेल्स BIS (ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स) प्रमाणन वेबसाइटवर दिसून आले आहेत. लाँचची संभाव्य तारीख आणि वैशिष्ट्यांबद्दल अधिक जाणून घेऊया...
Published : October 31, 2026 at 12:22 PM IST
मुंबई: Vivo X500 मालिका भारतात लवकरच लाँच होणार असून, यात दोन नव्हे, तर तीन मॉडेल्सचा समावेश असेल. V2619, V2621 आणि V2610 या मॉडेल क्रमांकांची उपकरणे BIS वेबसाइटवर पाहायला मिळाली आहेत. प्रसिद्ध चिनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी, Vivo, आपली बहुप्रतिक्षित 'Vivo X500' फ्लॅगशिप मालिका भारतीय बाजारपेठेत आणण्याच्या तयारीत आहे.
✅ Confirmed : vivo X500 , X500 Pro and X500 Pro Max will launch in India 🇮🇳 : All 3 got listed on BIS 🇮🇳 certification 🔵 vivo X500 (V2619) : • 6.59" 1.5K 144Hz flat LTPS OLED, 2000 nits HBM 🔆 , Visionox VM9 panel • 7500mAh🔋90W wired⚡ 40W wireless⚡ • IP68, IP69, Ultrasonic FS • 3nm Dimensity 9600M (basically, same as Dimensity 9500 ) , LPDDR5X RAM, UFS 4.1 • Symmetrical stereo speakers, 3 microphone 📸 50MP Sony LYT-828 1/1.28" OIS main (Same sensor as X300 Pro and X9 Pro) 📸 50MP JN1 UW 📸 64MP Sony LYT-610 1/1.95" Zeiss OIS 3x telephoto 🤳50MP JN1 AF • New camera deco design • 4K 120fps video recording • 8K video recording support • 200mm Zeiss G2 teleconverter • USB 3.2 🔴 Price in China ~ 79,000 INR 🔵 vivo X500 Pro Max (V2610) : • 6.85" 2K BOE Q11 144Hz flat LTPO OLED , 1mm ultra thin bezels, 2000 nits HBM 🔆 • Quad microphone • Improved Dual stereo speakers • 2nm Dimensity 9600 Pro , LPDDR5X Ultra RAM, UFS 4.1 • 8000mAh🔋90W wired⚡ 40W wireless⚡229g, USB 3.2 • WiFi 7, BT 5.4, NFC, IR, IP68, IP69 📸 50MP Sony LYT910 1/1.28" , LOFIC, OIS main camera • 3° OIS gimbal like stabilization • 4K 120fps HDR video recording • 4K 240fps video recording • 50MP JN5 UW 📸 📸 200MP Samsung HP0 1/1.4" Zeiss APO 3.5x OIS telephoto • CIPA 7.0 professional grade stabilization • support 400mm Zeiss G2 Ultra teleconverter • Improved video stabilization • Supports upto 30x capture speed 🤳50MP JN1 AF 🔴 Price in China ~1,00,000 INR 🔵 vivo X500 Pro (V2621) : • 6.36" 1.5K BOE Q11 144Hz flat LTPO OLED , 2000 nits HBM 🔆 • 6510mAh🔋90W wired⚡40W wireless⚡197g, USB 3.2 • 2nm Dimensity 9600 Pro , LPDDR5X Ultra RAM, UFS 4.1 • WiFi 7, BT 5.4, NFC, IR, IP68, IP69 📸 50MP Sony LYT-910 1/1.28" OIS main (Same sensor as X500 Pro Max) 📸 50MP JN5 UW 📸 64MP Sony LYT-610 1/1.95" Zeiss OIS 3.5x periscope telephoto 🤳50MP JN1 AF 🔴 Price in China ~ 93,000 INR vivo X500, vivo X500 Pro and vivo X500 Pro Max India 🇮🇳 launch : November— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) October 30, 2026
दोनऐवजी तीन मॉडेल्स? : याआधी Vivo भारतात केवळ दोन मॉडेल्स लाँच करेल, अशी शक्यता होती. मात्र, BIS प्रमाणन वेबसाइटवरील माहितीनुसार, कंपनी तीन फ्लॅगशिप फोन Vivo X500, Vivo X500 Pro आणि सर्वात प्रगत मॉडेल Vivo X500 Pro Max लाँच करणार आहे. या बातमीमुळं तंत्रज्ञान प्रेमींमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
End of November to December is going to be very busy , as multiple smartphones are going to launch around this time 😍 in India 🇮🇳 : • Motorola Signature 27 • vivo X500 , vivo X500 Pro and vivo X500 Pro Max • iQOO 16 • Xiaomi 18 Pro • We might see some OPPO K15 Series devices • Reno 17 and Reno 17c • Probably : OPPO Pad 6, yes OPPO Pad 6 will launch in India 🇮🇳, it's confirmed ✅ • Galaxy S27, S27+ , S27 Pro and S27 Ultra ~ January / February— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) October 31, 2026
मॉडेल क्रमांक BIS वेबसाइटवर प्रसिद्ध : तिन्ही फोन आपापल्या स्वतंत्र मॉडेल क्रमांकांसह BIS वेबसाइटवर सूचीबद्ध आहेत. Vivo X500 साठी V2619, Vivo X500 Pro साठी V2621 आणि सर्वात प्रीमियम मॉडेल, Vivo X500 Pro Max साठी V2610 हे क्रमांक देण्यात आले आहेत. या तीन मॉडेल्सच्या आगमनामुळं बाजारात आधीच उपलब्ध असलेल्या 'OPPO Find X10' मालिकेला जोरदार टक्कर मिळण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, OPPO च्या या मालिकेत 'Pro' मॉडेल उपलब्ध नाही; त्यामुळं Vivo या संधीचा फायदा घेऊन त्या विशिष्ट किमतीच्या श्रेणीतील ग्राहकांना आकर्षित करू शकतं, असं मानलं जात आहे.
Something new is taking shape. New look. New ways to see.✨ vivo X500 — coming soon. #vivo #vivoX500Series #ZEISSCinematicsCreateFurther https://t.co/sAIwfNOHPy— vivo Global (@Vivo_GLOBAL) October 25, 2026
कधी होणार लाँच : भारतात या तीन फोनच्या लाँचिंगबाबत विवोनं (Vivo) अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. मात्र, काही अहवालांनुसार हे फोन नोव्हेंबरच्या अखेरीस येऊ शकतात. विवोच्या मागील कामगिरीवर नजर टाकल्यास, कंपनी सहसा दरवर्षी डिसेंबर महिन्यात आपली प्रीमियम 'X' सीरिज लाँच करते.
अपेक्षित वैशिष्ट्ये आणि कॅमेरा: या सीरिजच्या भारतीय आवृत्त्यांच्या तांत्रिक वैशिष्ट्यांमध्ये (specifications) फारसे मोठे बदल होण्याची शक्यता नाही.
विवो X500: या बेस मॉडेलमध्ये 144Hz रिफ्रेश रेटसह 6.59 -इंचाचा 1.5K AMOLED डिस्प्ले असण्याची शक्यता आहे. उच्च दर्जाच्या कामगिरीसाठी, यात 'मीडियाटेक डायमेन्सिटी 9600M' (MediaTek Dimensity 9600M) प्रोसेसर दिला जाऊ शकतो.
विवो प्रो मॉडेल्स : 'विवो X500 प्रो' (Vivo X500 Pro) आणि 'प्रो मॅक्स' (Pro Max) यांसारख्या प्रगत मॉडेल्समध्ये अधिक शक्तिशाली 'डायमेन्सिटी 9600 प्रो' (Dimensity 9600 Pro) चिपसेट असण्याची दाट शक्यता आहे सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या सीरिजमधील कॅमेरा सेटअप प्रसिद्ध कॅमेरा ब्रँड 'लायका' (Leica) सोबतच्या भागीदारीतून विकसित केला जाण्याची अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, मागील पिढीप्रमाणेच, हे मॉडेल्स 'झाइस' (ZEISS) टेलिफोटो एक्सटेंडर्सना सपोर्ट करतील, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना उत्कृष्ट फोटोग्राफी गुणवत्ता आणि उत्तम झूमिंग क्षमता मिळेल.
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