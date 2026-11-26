vivo X500 Pro Max आणि X500 Pro भारतात लाँच; 200MP कॅमेऱ्यासह जबरदस्त बॅटरी पॉवर!
vivo च्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. कंपनीनं vivo X500 Pro Max आणि X500 Pro 200 मेगापिक्सेल कॅमेऱ्यासह भारतात लॉंच केले आहेत.
Published : November 26, 2026 at 1:43 PM IST
मुंबई : Vivo नं आज भारतात X500 Pro Max आणि X500 Pro हे स्मार्टफोन लाँच केले आहेत. कंपनीच्या या फ्लॅगशिप सीरिजमध्ये MediaTek Dimensity 9600 Pro प्रोसेसर, 144Hz AMOLED डिस्प्ले आणि ZEISS च्या सहकार्यानं विकसित केलेली यात 200 मेगापिक्सेलची कॅमेरा प्रणाली देण्यात आली आहे.
उपलब्धता किंमत आणि स्टेरेज : Vivo X500 Pro Max दोन स्टोरेज 12GB+256GB आणि 12GB+512GB पर्यायात उपलब्ध असेल. याच्या 12GB+256GB स्टोरेजची किंमत 1,64,999 असून 12GB+512GB स्टोरेज पर्याय तुम्हाला 1,79,999 किंमतीत खरेदी करता येईल. दुसरीकडं Vivo X500 Pro फक्त एका 12GB+256GB स्टोरेज पर्यायात उपलब्ध असेल. हा फोन तुम्ही 1,49,999 किंमतीत खरेदी करू शकता.
डिस्प्ले आणि आकार: vivo X500 Pro Max मध्ये 6.85 इंचाचा LTPO डिस्प्ले देण्यात आला आहे. डिस्प्लेचं रिझोल्यूशन 1440×3168 असून त्याचा रिफ्रेश रेट 1 ते 144Hz च्या दरम्यान आहे. या फोनचा पीक ब्राइटनेस 4,400 ते 5,000 निट्स इतका आहे. या फोनचं वजन साधारणपणे 225 ते 229 ग्रॅम आहे. याउलट, vivo X500 Pro अधिक कॉम्पॅक्ट आहे; यात 6.36 इंचाचा डिस्प्ले आहे, याचं रिझोल्यूशन 1216 ×2660 आणि रिफ्रेश रेट 144 Hz पर्यंत आहे. या फोनच वजन साधारणपणे 192 ग्रॅम आहे.
कॅमेरा : दोन्ही फोनमध्ये 50 मेगापिक्सेलचे मुख्य (24 मिमी) आणि अल्ट्रा-वाइड (15 मिमी) कॅमेरे आहेत. झूमसाठी, X500 Pro Max मध्ये 85 मिमी फोकल लेंथ असलेला 200 मेगापिक्सेलचा (1/1.4″) ZEISS APO टेलिफोटो कॅमेरा दिला आहे. हा कॅमेरा 400 मिमी (Gen 2 Ultra) एक्सटेन्डरला सपोर्ट करतो; तर X500 Pro मध्ये 85 मिमी फोकल लेंथ असलेला 64 मेगापिक्सेलचा Sony LYTIA 610 टेलिफोटो सेन्सर आहे. हा फोन 200 मिमी (Gen 2) एक्सटेन्डरला सपोर्ट करतो.
बॅटरी क्षमता: vivo X500 Pro Max मध्ये 7,800 mAh ची 'BlueVolt' बॅटरी मिळते. दुसरीकडं, vivo X500 Pro मध्ये तुलनेनं थोडी लहान 6,510mAh ची बॅटरी मिळते. ही बॅटरी 90W वायर्ड आणि 40W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते.
प्रोसेसर : vivo X500 Pro Max आणि vivo X500 Pro हे दोन्ही स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 9600 Pro ला सपोर्ट करतात. TSMC च्या 2nm N2P प्रक्रियेवर आधारित या चिपसेटमध्ये चौथ्या आवृत्तीचे 'ऑल-बिग-कोर'CPU देण्यात आला आहे. हे चिपसेट 4.55 GHz पर्यंतचा वेग गाठण्यास सक्षम, असा दावा कंपनीनं केला आहे.
सविस्तर बातमी थोड्याच वेळात....
हे वाचलंत का :