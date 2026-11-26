Vivo Watch GT 2 भारतात लाँच, 25 दिवसांचा बॅटरी बॅकअप, किंमत आणि वैशिष्ट्ये!
Vivo कंपनीनं भारतात 14,999 मध्ये Vivo Watch GT 2 अधिकृतपणे लाँच केली. या वॉचसोबतच कंपनीनं भारतीय स्मार्टवॉच बाजारपेठेत प्रवेश केला आहे.
Published : November 26, 2026 at 4:56 PM IST
मुंबई : Vivo X500 सीरिज आज भारतात लॉंच करण्यात आली आहे. या सीरिजमध्ये vivo X500 Pro Max आणि X500 Pro तसंच Vivo X500 मॉडेलसह Vivo Watch GT 2 लॉंच झालीय. ही स्मार्टवॉच ऑक्टोबर 2025 मध्ये चीनमध्ये X300 सीरिजसोबत सादर करण्यात आली होती. या वॉचमध्ये 2.07 इंचाची AMOLED स्क्रीन असून तीचा रिफ्रेश रेट 60Hz आहे. ही स्मार्टवॉचं 2,400 निट्सपर्यंतची पीक ब्राइटनेस देते. Vivo Watch GT 2 कंपनीच्या स्वतःच्या 'BlueOS 3.0' ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालते. सामान्य वापरामध्ये, एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर ही स्मार्टवॉच 25 दिवसांपर्यंत चालते, असा दावा कंपनीनं केला आहे.
Vivo Watch GT 2 ची किंमत आणि उपलब्धता : भारतात Vivo Watch GT 2 ची किंमत 14,999 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. ही स्मार्टवॉच दोन 'ऑब्सिडियन ब्लॅक' (Obsidian Black) आणि 'स्टेलर व्हाईट' (Stellar White) अशा दोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये लॉंच झालीय. तुम्हाला हे स्मार्ट घड्याळ Amazon, Flipkart, इतर ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म, Vivo India ऑनलाइन स्टोअर आणि देशभरातील किरकोळ दुकानांमधून खरेदी करता येईल.
Vivo Watch GT 2 ची वैशिष्ट्ये : Vivo Watch GT 2 मध्ये 2.07 इंचाची आयताकृती, 2.5D कर्व्हड AMOLED स्क्रीन आहे. याचं रिझोल्यूशन 432x 514 पिक्सेल असून, यात 60Hz रिफ्रेश रेट आणि 2,400 निट्सपर्यंतची पीक ब्राइटनेस मिळते. याच्या बेझल्सची जाडी सुमारे 1.8 मिमी आहे आणि स्क्रीन-टू-बॉडी रेशो 82.4 टक्के आहे.
100 हून अधिक प्रीसेट स्पोर्ट्स मोड : Watch GT 2 चं केसिंग ॲल्युमिनियमपासून बनवलेलं आहे. हे स्मार्टवॉच 'Blue River Operating System 3.0' वर चालतं. यात आरोग्याशी संबंधित अनेक फीचर्स आहेत, ज्यामध्ये ऑप्टिकल हार्ट रेट सेन्सर आणि ब्लड ऑक्सिजन सेन्सरचा समावेश आहे. या घड्याळात 100 हून अधिक प्रीसेट स्पोर्ट्स मोड देण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, यात ॲक्सिलरेशन सेन्सर, जायरोस्कोप, जिओमॅग्नेटिक सेन्सर, ॲम्बियंट लाईट सेन्सर आणि हॉल सेन्सर (Hall sensor) देखील आहेत.
2ATM वॉटर रेसिस्टन्स : टिकाऊपणाच्या बाबतीत, हे स्मार्टवॉच 2ATM वॉटर रेसिस्टन्स रेटिंगसह येते. कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये ब्लूटूथ 5.4, NFC आणि GPS चा समावेश आहे; तसंच हे डिव्हाइस GLONASS, Galileo आणि BeiDou ला देखील सपोर्ट करते. कंपनीचा असाही दावा आहे की, त्यांचं 'इमर्जन्सी एसओएस असिस्ट' (Emergency SOS Assist) फिचर काही सेकंदात तुमच्या संपर्कातील व्यक्तीपर्यंत पोहोचू शकतं.
विवोच्या (Vivo) म्हणण्यानुसार, 'वॉच जीटी 2' (Watch GT 2) ची बॅटरी एकदा चार्ज केल्यावर 25 दिवसांपर्यंत टिकू शकते. कंपनीच्या दाव्यानुसार, हे स्मार्टवॉच जास्तीत जास्त 25 दिवस चालू शकतं; तर सामान्य वापराच्या परिस्थितीत ते 14 दिवस आणि 'ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले' (AOD) सुरू असल्यास 12 दिवस टिकू शकतं.
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