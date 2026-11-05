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Vivo X500 मालिकेच्या लाँचचा टीझर लाइव्ह, Vivo X500, X500 Pro, and X500 Pro Max लवकरच होणार लॉंच!

Vivo X500 सिरीजचा अधिकृत टीझर विवो इंडियाच्या वेबसाईटवर लाइव्ह झाला असून, यात Vivo Watch GT2 आणि ZEISS टेलिफोटो एक्सटेंडरची पहिली झलक पाहायला मिळाली आहे.

Vivo X500 series, Vivo X500, X500 Pro, and X500 Pro Max
Vivo X500 सिरीज (Vivo India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : November 5, 2026 at 12:38 PM IST

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मुंबई : Vivo च्या आगामी X500 सिरीजच्या भारतात येण्याची आतुरतेनं वाट पाहणाऱ्या चाहत्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. कंपनीनं अधिकृतपणे या सिरीजचा टीझर जारी केला असून, यासोबतच नवीन स्मार्टवॉच आणि कॅमेरा ॲक्सेसरी देखील सादर केली जाणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

Vivo X500 सिरीजचा टीझर लाइव्ह : विवोच्या चाहत्यांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. विवो इंडियाच्या (Vivo India) अधिकृत वेबसाईटवर Vivo X500 सिरीजचे नवीन मार्केटिंग पोस्टर आणि टीझर लाइव्ह करण्यात आलं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या सिरीजच्या भारतातील लाँचिंगबाबत जोरदार चर्चा रंगल्या होत्या, त्यावर आता कंपनीनं अधिकृत शिक्कामोर्तब केलं आहे. विशेष म्हणजे, या टीझरमध्ये कंपनीच्या आगामी 'OriginOS 7' या ऑपरेटिंग सिस्टमला देखील हायलाइट करण्यात आलं आहे, ज्यामुळं युजर्सना अधिक स्मूथ आणि प्रगत परफॉर्मन्स मिळण्याची शक्यता आहे.

नवीन ॲक्सेसरी आणि स्मार्टवॉचची पहिली झलक : या टीझर पोस्टरमध्ये केवळ स्मार्टफोनच नव्हे, तर विवोचं एक नवीन स्मार्टवॉच देखील पाहायला मिळत आहे. पोस्टरवर या घड्याळाचं नाव ठळकपणे लिहिलेलं नसलं तरी, त्याखालील बारिक अक्षरांमधील (fine print) तपशिलानुसार हे 'Vivo Watch GT2' असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. आकर्षक डिझाईन आणि प्रगत फीचर्ससह हे स्मार्टवॉच बाजारात उतरवलं जाणार आहे. याशिवाय, फोटोग्राफीची आवड असणाऱ्यांसाठी कंपनीनं एक अप्रतिम कॅमेरा ॲक्सेसरी देखील सादर केली आहे, तिचं नाव 'Vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra' असं आहे. टीझरमधील माहितीनुसार, हे खास कॅमेरा एक्सटेंडर केवळ या सिरीजमधील टॉप-एंड मॉडेल म्हणजेच 'Vivo X500 Pro Max' ला सपोर्ट करेल. जेव्हा युजर्स हा एक्सटेंडर स्मार्टफोनला जोडतील आणि कॅमेरा ॲपमधील विशेष टेलिफोटो एक्सटेंडर फंक्शन सुरू करतील, तेव्हा त्यांना तब्बल 400 मिमी (400mm) फोकल लेंथ इतका शक्तिशाली झूम अनुभवता येईल. यामुळं दूरचे फोटो अत्यंत स्पष्टपणे टिपणे शक्य होईल.

लाँचची तारीख आणि उपलब्धतेबाबत सस्पेन्स कायम : विवोने या सिरीजचा अधिकृत टीझर जारी केला असला, तरी कंपनीनं अजूनही या उपकरणांच्या भारतातील लाँचिंगची अचूक तारीख जाहीर केलेली नाहीय. जुन्या लीक्स आणि अफवांचा विचार केला तर, 25 नोव्हेंबर 2026 ही सिरीज लाँच होण्याची शक्यता आहे. अधिकृत टीझर रिलीज झाल्यामुळं, येत्या काही दिवसांत या सिरीजच्या फीचर्स, किंमत आणि उपलब्धतेबाबत कंपनीकडून अधिक माहिती समोर येण्याची दाट शक्यता आहे.

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TAGGED:

VIVOX500 SERIES INDIA
VIVO WATCH GT2
VIVOX500 PRO MAX
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VIVO X500

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