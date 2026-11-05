Vivo X500 मालिकेच्या लाँचचा टीझर लाइव्ह, Vivo X500, X500 Pro, and X500 Pro Max लवकरच होणार लॉंच!
Vivo X500 सिरीजचा अधिकृत टीझर विवो इंडियाच्या वेबसाईटवर लाइव्ह झाला असून, यात Vivo Watch GT2 आणि ZEISS टेलिफोटो एक्सटेंडरची पहिली झलक पाहायला मिळाली आहे.
Published : November 5, 2026 at 12:38 PM IST
मुंबई : Vivo च्या आगामी X500 सिरीजच्या भारतात येण्याची आतुरतेनं वाट पाहणाऱ्या चाहत्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. कंपनीनं अधिकृतपणे या सिरीजचा टीझर जारी केला असून, यासोबतच नवीन स्मार्टवॉच आणि कॅमेरा ॲक्सेसरी देखील सादर केली जाणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
The extraordinary was always there. Waiting for a perspective that could truly see it. #vivoX500Series. Coming Soon. #vivoIndia #BornToCreate https://t.co/jRZGE3eYRq— vivo India (@Vivo_India) November 5, 2026
Vivo X500 सिरीजचा टीझर लाइव्ह : विवोच्या चाहत्यांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. विवो इंडियाच्या (Vivo India) अधिकृत वेबसाईटवर Vivo X500 सिरीजचे नवीन मार्केटिंग पोस्टर आणि टीझर लाइव्ह करण्यात आलं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या सिरीजच्या भारतातील लाँचिंगबाबत जोरदार चर्चा रंगल्या होत्या, त्यावर आता कंपनीनं अधिकृत शिक्कामोर्तब केलं आहे. विशेष म्हणजे, या टीझरमध्ये कंपनीच्या आगामी 'OriginOS 7' या ऑपरेटिंग सिस्टमला देखील हायलाइट करण्यात आलं आहे, ज्यामुळं युजर्सना अधिक स्मूथ आणि प्रगत परफॉर्मन्स मिळण्याची शक्यता आहे.
✅ Officially confirmed : vivo X500 Series, telephoto extender Kit & vivo watch GT 2 India 🇮🇳 launch soon‼️ Tentative India 🇮🇳 launch date : 25th November vivo X500, X500 Pro and X500 Pro Max - all 3 will launch ✅ 🔵 vivo X500 (V2619) : • 6.59" 1.5K 144Hz flat LTPS OLED, 2000 nits HBM 🔆 , Visionox VM9 panel • 7500mAh🔋90W wired⚡ 40W wireless⚡ • IP68, IP69, Ultrasonic FS • 3nm Dimensity 9600M (basically, same as Dimensity 9500 ) , LPDDR5X RAM, UFS 4.1 • Symmetrical stereo speakers, 3 microphone 📸 50MP Sony LYT-828 1/1.28" OIS main (Same sensor as X300 Pro and X9 Pro) 📸 50MP JN1 UW 📸 64MP Sony LYT-610 1/1.95" Zeiss OIS 3x telephoto 🤳50MP JN1 AF • New camera deco design • 4K 120fps video recording • 8K video recording support • 200mm Zeiss G2 teleconverter • USB 3.2 🔴 Price in China ~ 79,000 INR 🔵 vivo X500 Pro Max (V2610) : • 6.85" 2K BOE Q11 144Hz flat LTPO OLED , 1mm ultra thin bezels, 2000 nits HBM 🔆 • Quad microphone • Improved Dual stereo speakers • 2nm Dimensity 9600 Pro , LPDDR5X Ultra RAM, UFS 4.1 • 8000mAh🔋90W wired⚡ 40W wireless⚡229g, USB 3.2 • WiFi 7, BT 5.4, NFC, IR, IP68, IP69 📸 50MP Sony LYT910 1/1.28" , LOFIC, OIS main camera • 3° OIS gimbal like stabilization • 4K 120fps HDR video recording • 4K 240fps video recording • 50MP JN5 UW 📸 📸 200MP Samsung HP0 1/1.4" Zeiss APO 3.5x OIS telephoto • CIPA 7.0 professional grade stabilization • support 400mm Zeiss G2 Ultra teleconverter • Improved video stabilization • Supports upto 30x capture speed 🤳50MP JN1 AF 🔴 Price in China ~1,00,000 INR 🔵 vivo X500 Pro (V2621) : • 6.36" 1.5K BOE Q11 144Hz flat LTPO OLED , 2000 nits HBM 🔆 • 6510mAh🔋90W wired⚡40W wireless⚡197g, USB 3.2 • 2nm Dimensity 9600 Pro , LPDDR5X Ultra RAM, UFS 4.1 • WiFi 7, BT 5.4, NFC, IR, IP68, IP69 📸 50MP Sony LYT-910 1/1.28" OIS main (Same sensor as X500 Pro Max) 📸 50MP JN5 UW 📸 64MP Sony LYT-610 1/1.95" Zeiss OIS 3.5x periscope telephoto 🤳50MP JN1 AF 🔴 Price in China ~ 93,000 INR— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) November 5, 2026
नवीन ॲक्सेसरी आणि स्मार्टवॉचची पहिली झलक : या टीझर पोस्टरमध्ये केवळ स्मार्टफोनच नव्हे, तर विवोचं एक नवीन स्मार्टवॉच देखील पाहायला मिळत आहे. पोस्टरवर या घड्याळाचं नाव ठळकपणे लिहिलेलं नसलं तरी, त्याखालील बारिक अक्षरांमधील (fine print) तपशिलानुसार हे 'Vivo Watch GT2' असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. आकर्षक डिझाईन आणि प्रगत फीचर्ससह हे स्मार्टवॉच बाजारात उतरवलं जाणार आहे. याशिवाय, फोटोग्राफीची आवड असणाऱ्यांसाठी कंपनीनं एक अप्रतिम कॅमेरा ॲक्सेसरी देखील सादर केली आहे, तिचं नाव 'Vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra' असं आहे. टीझरमधील माहितीनुसार, हे खास कॅमेरा एक्सटेंडर केवळ या सिरीजमधील टॉप-एंड मॉडेल म्हणजेच 'Vivo X500 Pro Max' ला सपोर्ट करेल. जेव्हा युजर्स हा एक्सटेंडर स्मार्टफोनला जोडतील आणि कॅमेरा ॲपमधील विशेष टेलिफोटो एक्सटेंडर फंक्शन सुरू करतील, तेव्हा त्यांना तब्बल 400 मिमी (400mm) फोकल लेंथ इतका शक्तिशाली झूम अनुभवता येईल. यामुळं दूरचे फोटो अत्यंत स्पष्टपणे टिपणे शक्य होईल.
लाँचची तारीख आणि उपलब्धतेबाबत सस्पेन्स कायम : विवोने या सिरीजचा अधिकृत टीझर जारी केला असला, तरी कंपनीनं अजूनही या उपकरणांच्या भारतातील लाँचिंगची अचूक तारीख जाहीर केलेली नाहीय. जुन्या लीक्स आणि अफवांचा विचार केला तर, 25 नोव्हेंबर 2026 ही सिरीज लाँच होण्याची शक्यता आहे. अधिकृत टीझर रिलीज झाल्यामुळं, येत्या काही दिवसांत या सिरीजच्या फीचर्स, किंमत आणि उपलब्धतेबाबत कंपनीकडून अधिक माहिती समोर येण्याची दाट शक्यता आहे.
Officially confirmed: VIVO X500 series along with Telephoto extender kits & Watch GT 2 is launching soon in India VIVO X500 Pro Max • 6.85" 2K 144Hz Flat LTPO OLED Display • Dimensity 9600 Pro • LPDDR5X Ultra RAM + UFS 4.1 Storage • 50MP 1/1.28" OIS Main + 50MP UW + 200MP 1/1.4" OIS 3.5x Periscope Telephoto • 50MP AF Front Camera • 8000mAh Battery • 90W Wired + 40W Wireless Charging • IP68 + IP69 Rating VIVO X500 Pro • 6.36" 1.5K 144Hz Flat LTPO OLED Display • Dimensity 9600 Pro • LPDDR5X Ultra RAM + UFS 4.1 Storage • 50MP 1/1.28" OIS Main + 50MP UW + 64MP 1/1.95" OIS 3.5x Periscope Telephoto • 50MP AF Front Camera • 6510mAh Battery • 90W Wired + 40W Wireless Charging • IP68 + IP69 Rating VIVO X500 • 6.59" 1.5K 144Hz Flat LTPS OLED Display • Dimensity 9600M • LPDDR5X RAM + UFS 4.1 Storage • 50MP 1/1.28" OIS Main + 50MP UW + 64MP 1/1.95" OIS 3x Telephoto • 50MP AF Front Camera • 7500mAh Battery • 90W Wired + 40W Wireless Charging • IP68 + IP69 Rating VIVO Watch GT 2 • 2.07" Curved AMOLED Display, 60Hz, 2400 nits • BlueOS 3.0 • Bluetooth 5.4, NFC, GPS • Heart Rate, SpO2 & Sleep Tracking • 100+ Sports Modes • 2ATM Water Resistance • 695mAh Battery, Up to 33 Days Battery Life • Bluetooth Calling VIVO ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra • 400mm Equivalent Optical Focal Length • Up to 3200mm Hybrid Zoom • 14G + 1GM Optical Structure • ZEISS T* Coating + APO Optics • 248g Weight • 116mm Length They are launching all three models, this will give more choices to users. Are you planning to buy?— Ahsan Kharbai (@AHSANKHARBAI) November 5, 2026
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