विवो X300 अल्ट्रा आणि X300 FE भारतात लाँच: प्रीमियम फ्लॅगशिप अनुभव अधिक परवडणारा

विवोनं आज भारतात विवो X300 अल्ट्रा आणि X300 FE लाँच केले. 200MP कॅमेरा आणि टॉप स्पेसिफिकेशन्ससह अल्ट्रा प्रीमियम तर FE परवडणारा फ्लॅगशिप अनुभव देतो.

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 6, 2026 at 3:01 PM IST

नवी दिल्ली : विवोनं आज भारतातील प्रीमियम स्मार्टफोन बाजारात एंट्री केलीय. कंपनीनं आपले नवीन फ्लॅगशिप विवो X300 अल्ट्रा आणि अधिक परवडणारा Vivo X300 FE आज लाँच केले. Vivo X300 अल्ट्रा व्यावसायिक दर्जाच्या फोटोग्राफीसाठी डिझाइन केला असून, Vivo X300 FE कॉम्पॅक्ट आकारात शक्तिशाली परफॉर्मन्स देणार आहे.

विवो X300 अल्ट्रा आणि X300 FE किंमत : Vivo X300 FE भारतात दोन व्हेरिएंट्समध्ये लॉंच झाला आहे. याच्या 12GB+256GB व्हेरिएंटची किंमत 79,999 रुपये 12GB+512 GB व्हेरिएंटची किंमत 89,999 रुपये आहे. हे फोन तीन Noir Black, Lilac Purple आणि केवळ भारतासाठी खास असलेला Urban Olive फिनिश रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. लाँच ऑफर्स, बँक डिस्काउंट्स आणि एक्सचेंज ऑफर्समुळं प्रत्यक्ष किंमत आणखी आकर्षक होऊ शकते.

विवो X300 अल्ट्रा वैशिष्ट्ये: विवो X300 अल्ट्रा कॅमेरा फ्लॅगशिप स्मार्टफोन आहे. यात 6.82 इंच LTPO OLED डिस्प्ले देण्यात आला असून 120Hz रिफ्रेश रेट मिळतोय. डिस्प्ले ब्राइटनेस, कलर अॅक्युरसी आणि स्मूथनेस यामुळं प्रीमियम अनुभव देतो. फोन स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 5 प्रोसेसरनं सुसज्ज आहे. यात 16GB पर्यंत RAM आणि 1TB पर्यंत स्टोरेजची सुविधा आहे.

विवो X300 अल्ट्रा डिझाइन : डिझाइन आणि ड्युरेबिलिटीच्या बाबतीत हा फोन अजोड आहे. IP68 आणि IP69 रेटिंगमुळं धूळ आणि पाण्यापासून संपूर्ण संरक्षण मिळतं. 6,600mAh ची मोठी बॅटरी 100W वायर्ड आणि 40W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते. फोन ऑरिजिनOS 6(Android 16)वर चालतो. कंपनीनं 5 वर्ष OS अपडेट्स आणि 7 वर्ष सिक्युरिटी पॅचेसचे वचन दिलं आहे.

विवो X300 अल्ट्रा कॅमेरा : कॅमेरा हे X300 अल्ट्राचं मुख्य आकर्षण आहे. ZEISS ट्यून केलेल्या ट्रिपल कॅमेरा सेटअपमध्ये 200MP प्रायमरी सेन्सर, 200MP पेरिस्कोप टेलिफोटो आणि 50MP अल्ट्रावाइड लेन्स आहेत. 50MP सेल्फी कॅमेरासोबत हा फोन व्यावसायिक दर्जाचे फोटो आणि व्हिडिओ तयार करू शकतो. नाईट मोड, पोर्ट्रेट, झूम आणि व्हिडिओ स्टेबिलायझेशन यात अत्यंत प्रगत आहेत.

विवो X300 FE: ज्यांना कॉम्पॅक्ट फोन हवा आहे, पण फ्लॅगशिप परफॉर्मन्सही हवा आहे, त्यांच्यासाठी X300 FE उत्तम पर्याय आहे. यात स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 प्रोसेसर आहे.6,500mAh बॅटरी 90W वायर्ड आणि 40W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते.

विवो X300 FE कॅमेरा : यात 50MP मुख्य सेन्सर (OIS),50MP ३x टेलिफोटो आणि 8MP अल्ट्रावाइड कॅमेरा लेन्स आहेत. 50MP फ्रंट कॅमेरा सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी उत्तम आहे. फोन अर्बन ऑलिव्ह, नॉयर ब्लॅक आणि लिलॅक पर्पल, अशा आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध असेल. दोन्ही फोनमध्ये प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, फास्ट परफॉर्मन्स, उत्कृष्ट डिस्प्ले आणि दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी यांचा समावेश आहे. X300 अल्ट्रा व्यावसायिक फोटोग्राफर्स आणि पॉवर युजर्ससाठी तर X300 FE सामान्य प्रीमियम युजर्ससाठी योग्य ठरेल. विवोनं यावेळी भारतातील कॅमेरा फोन बाजारात मजबूत स्पर्धा निर्माण केली आहे. सॅमसंग, शाओमी आणि iQOO सारख्या ब्रँड्सना यामुळं आव्हान निर्माण होईल, अशी शक्यता आहे.

