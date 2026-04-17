Vivo X300 Ultra आणि Vivo X300 FE भारतात लवकरच होणार लाँच; डिझाईनचा टीझर आला समोर
Vivo X300 Ultra आणि Vivo X300 FE भारतात लवकरच लाँच होतोय. गोलाकार कॅमेरा आणि Zeiss टेलिफोटो किटसह ते लॉंच होतील.
Published : April 17, 2026 at 1:02 PM IST
मुंबई : चिनी स्मार्टफोन कंपनी व्हिवोनं आपल्या फ्लॅगशिप X300 सीरीजचं सर्वात प्रिमियम मॉडेल, Vivo X300 Ultra आणि Vivo X300 FE भारतात आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. मोबाइल वर्ल्ड काँग्रेस (MWC) 2026 मध्ये स्पेनमध्ये प्रथम प्रदर्शन केल्यानंतर, चीनमध्ये लाँच झालेल्या या फोनची जागतिक आणि भारतीय बाजारात मोठी चर्चा आहे. कंपनीनं आता भारतात लवकरच लाँच होणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. या फोनसोबत व्हिवो X300 FE देखील लाँच होण्याची शक्यता आहे.
व्हिवो X300 अल्ट्रा : हा प्रोफेशनल फोटोग्राफी आणि व्हिडिओग्राफी प्रेमींसाठी खास डिझाइन केलेला आहे. त्याचं डिझाइन चीनमधील मॉडेलसारखेच असून, मागील बाजूला गोलाकार कॅमेरा युनिट आणि झीस (Zeiss) सहयोगानं विकसित केलेला एक्सटर्नल टेलिफोटो कन्व्हर्टर किट याची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत. सध्या उपलब्ध माहितीनुसार, हा फोन भारतात 7 मे 2026 रोजी लाँच होण्याची शक्यता आहे, तर विक्री 14 मेपासून सुरू होऊ शकते.
MWC 2026 मध्ये पहिलं प्रदर्शन : मोबाइल वर्ल्ड काँग्रेस 2026 (2 ते 5 मार्च) दरम्यान बार्सिलोना, स्पेन येथे व्हिवोने X300 अल्ट्राचं पहिलं सार्वजनिक प्रदर्शन केलं होतं. यावेळी कंपनीनं फोनच्या प्रोफेशनल व्हिडिओ क्षमतांवर भर दिला. विशेष म्हणजे, 400mm समतुल्य झीस टेलिफोटो एक्सटेंडर किट (Gen 2 Ultra) चं प्रदर्शन केलं गेलं. हे किट मोबाइल फोटोग्राफीला प्रोफेशनल कॅमेरा लेव्हलवर नेते आणि 17x पर्यंत ऑप्टिकल झूम देतं. MWC मध्ये फोनचं डिझाइन आणि कॅमेरा मॉड्यूल जगासमोर आले होते. गोलाकार रियर कॅमेरा युनिट आणि प्रिमियम बिल्ड क्वालिटीनं यावेळी सर्वांचं लक्ष वेधलं होतं. व्हिवोनं यावेळी जागतिक बाजारात लाँच करण्याची पुष्टी केली, ज्यामुळं भारतासह अनेक देशांत हा फोन येणार आहे.
चीन लाँच आणि वैशिष्ट्ये : मार्च 2026 च्या अखेरीस चीनमध्ये व्हिवो X300 अल्ट्रा आणि X300s एकत्र लाँच झाले. अल्ट्रा मॉडेलमध्ये Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर, 6.82 इंच 2K LTPO OLED डिस्प्ले (144Hz रिफ्रेश रेट), 6600mAh बॅटरी आणि 120W फास्ट चार्जिंग सारखी वैशिष्ट्ये अपेक्षित आहेत.
200MP सेन्सर्ससह ट्रिपल रियर कॅमेरा : कॅमेरा या फोनचं मुख्य आकर्षण आहे. ड्युअल 200MP सेन्सर्ससह ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप, Zeiss ऑप्टिक्स आणि प्रो-ग्रेड व्हिडिओ क्षमता यामुळं हा फोन फोटोग्राफी उत्साहींसाठी आदर्श ठरेल. एक्सटर्नल टेलिफोटो कन्व्हर्टर किट वेगळ्या अॅक्सेसरी म्हणून उपलब्ध असेल, ज्यामुळं दूरच्या विषयांचे स्पष्ट शॉट्स घेता येतील.X300s मॉडेलमध्ये Dimensity 9500 चिपसेट आणि मोठी बॅटरी देण्यात आली आहे, जी अल्ट्रा सोबत चांगली जोडी बनवते.
भारतातील लाँच आणि अपेक्षा : भारतात व्हिवो X300 अल्ट्रा आणि X300 FE चं लाँच मे 2026 च्या पहिल्या आठवड्यात अपेक्षित आहे. टिपस्टर्सनुसार, 7 मे रोजी लाँच आणि 14 मे विक्री सुरू होण्याची शक्यता आहे. कंपनीनं फोनचे डिझाइन भारतासाठीही चीनसारखेच ठेवलं आहे, ज्यात गोलाकार कॅमेरा युनिट आणि प्रिमियम फिनिशिंगचा समावेश आहे. भारतीय बाजारात या फोनची किंमत 1,60,000 ते 1,70,000 रुपयांच्या दरम्यान असू शकते, कारण तो अल्ट्रा-प्रिमियम सेगमेंटमध्ये येतो. IP68/IP69 रेटिंग, Android 16 वर आधारित OriginOS, NFC आणि वायरलेस चार्जिंग सारखी वैशिष्ट्ये याला आकर्षक बनवतील. व्हिवोनं भारतात X सीरीजला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. X300 आणि X300 Pro नंतर आता अल्ट्रा मॉडेल भारतीय ग्राहकांना प्रोफेशनल इमेजिंग अनुभव देईल. फोनसोबत येणारा Zeiss टेलिफोटो कन्व्हर्टर किट क्रिएटर्स आणि फोटोग्राफर्ससाठी गेम चेंजर ठरू शकतो.
