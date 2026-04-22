Vivo X300 Ultra आणि X300 FE 'या' तारखेला होणार लॉंच..
Vivo X300 Ultra आणि Vivo X300 FE ची लॉंच तारीख जाहीर झाली असून महत्त्वाचे तपशील अधिकृतपणे समोर आले आहेत.
Published : April 22, 2026 at 1:04 PM IST
मुंबई : Vivo नं Vivo X300 Ultra आणि Vivo X300 FE या मॉडेल्सच्या लाँच तारखेची घोषणा केलीय. या दोन्ही 'फ्लॅगशिप' फोनविषयी अधिकृत माहिती Vivo India च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध झाली आहे. या संकेतस्थळावर दोन्ही मॉडेल्सची प्रमुख वैशिष्ट्ये (specifications) समोर आले आहे.
For every moment you don’t want to miss—and every detail you refuse to lose. #vivoX300Ultra – Launching on 6th May | 12 PM.#vivoIndia #CreateLikeAPro pic.twitter.com/a5lyobOG8v— vivo India (@Vivo_India) April 22, 2026
Vivo X300 Ultra : X300 Ultra चं सर्वात लक्षवेधी वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचं 'मॉड्युलर' स्वरूप. या डिव्हाइसद्वारे बाह्य ऑप्टिकल ॲक्सेसरीजना (उपकरणांना) सपोर्ट मिळणार आहे. यामध्ये एका विशेष 'कॅमेरा ग्रिप किट'चा आणि 'Vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra' चा समावेश आहे.
- X300 Ultra ची प्रमुख वैशिष्ट्ये (Specifications):
चिपसेट : Snapdragon 8 Elite Gen 5
डिस्प्ले: 6.82 -इंच QHD+ LTPO OLED, ज्याचा रिफ्रेश रेट 144Hz आहे
मागील कॅमेरा : 'ZEISS Master' ट्रिपल-कॅमेरा सेटअप; यामध्ये 200MP मुख्य सेन्सर, गिम्बल-दर्जाचे स्थिरीकरण (stabilization) असलेला 200MP पेरिस्कोप टेलिफोटो लेन्स आणि 50MP अल्ट्रा-वाईड सेन्सर यांचा समावेश आहे
पुढील कॅमेरा: 50MP
बॅटरी आणि चार्जिंग: 6600mAh बॅटरी; जी 100W वायर्ड आणि 40W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते
टिकाऊपणा: IP68 आणि IP69 धूळ आणि पाणी-रोधक क्षमता (Dust and water resistance)
रंग: Victory Green आणि Eclipse Black
अपडेट्स: 5 वर्षांचे OS अपडेट्स आणि 7 वर्षांचे सुरक्षा अपडेट्स (Security updates)
Vivo X300 FE : Ultra मॉडेलसोबतच Vivo X300 FE देखील लॉंच होणार आहे. अधिक परवडणाऱ्या किमतीत 'फ्लॅगशिप-दर्जाचा' अनुभव देण्यासाठी डिझाइन केलेल्या X300 FE मध्ये एक आकर्षक, सुबक आणि सपाट-बॉडी (flat-body) रचना पाहायला मिळते. जाहिरातींच्या प्रतिमांवरून असं दिसतं की, या डिव्हाइसच्या हिरव्या रंगाच्या बॉडीवर (chassis) उभ्या रेषेत मांडलेला, गोळीच्या आकाराचा (pill-shaped) एक वैशिष्ट्यपूर्ण कॅमेरा मॉड्यूल देण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे, Vivo च्या "FE" मालिकेतील हे पहिलेच असं डिव्हाइस आहे, जे मॉड्युलर ऑप्टिकल ॲटॅचमेंट्सना (जोडण्यांना) सपोर्ट करतं. हे डिव्हाइस Vivo च्या स्वतःच्या 'ZEISS Telephoto Extender Gen 2' शी सुसंगत आहे
- X300 FE ची प्रमुख वैशिष्ट्ये :
प्रोसेसर : Snapdragon 8 Gen 5
डिस्प्ले: 6.31-इंच FHD+ AMOLED, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz आहे
मागील कॅमेरा: ट्रिपल ZEISS सेटअप; यामध्ये 50MP मुख्य सेन्सर, 50MP पेरिस्कोप झूम लेन्स आणि 8MP अल्ट्रा-वाईड सेन्सरचा समावेश आहे.
पुढील कॅमेरा: 50MP
बॅटरी आणि चार्जिंग: 6500 mAh बॅटरी, जी 90W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते
रचना (Build): हलकीफुलकी रचना (chassis), ज्याचं वजन अंदाजे 191 ग्रॅम आहे
रंग: Noir Black, Urban Olive आणि Lilac Purple
अपडेट्स: 5 वर्षांचे OS अपडेट्स आणि 7 वर्षांचे सुरक्षा अपडेट्स
लाँच झाल्यानंतर, Vivo X300 Ultra आणि Vivo X300 FE हे स्मार्टफोन्स Amazon.in आणि Flipkart वर, तसंच Vivo India च्या ऑनलाइन स्टोअर आणि ऑफलाइन रिटेल आउटलेट्सवर खरेदीसाठी उपलब्ध असतील.
