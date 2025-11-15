Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / technology

विवो X300 सीरीज भारतात विशेष लाल रंगात होणार लॉंच, डायमेंसिटी 9500 चिपसह झीसेस कॅमेरा सिस्टम

विवो X300 सीरीज भारतात डेब्यू करण्यास सज्ज झालीय. यात Vivo X300 and Vivo X300 Pro असे दोन स्मार्टफोन लॉंच होतील.

Vivo X300 series launch confirmed, Vivo X300 and Vivo X300 Pro
Vivo X300 and Vivo X300 Pro (Vivo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 15, 2025 at 1:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : विवोनं एक्सवर (पूर्वी ट्विटर) फ्लॅगशिप X300 सीरीज (Vivo X300 Series) भारतात लवकरच लॉंच होणार असल्याची घोषणा केलीय. चीनमध्ये ऑक्टोबर महिन्यात लॉच झालेल्या या सीजीजमध्ये विवो X300 (Vivo X300 ) आणि X300 प्रो (Vivo X300 Pro) या दोन मॉडेल्सचा समावेश आहे. कंपनीनं भारताच्या वेबसाइटवर काही प्रमुख स्पेसिफिकेशन्स उघड केले आहेत. मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 चिपसेट, (Dimensity 9500 chip) V3+ इमेजिंग चिप आणि झीसेससोबत विकसित केलेली कॅमेरा सिस्टम (Zeiss camera system) ही प्रमुख वैशिष्ट्ये या सीरीजमध्ये मिळणार आहेत. याशिवाय, स्टँडर्ड X300 साठी रेड रंग भारत-विशेष असल्याचंही टीज केलं आहे. विवो X300 (Vivo X300 ) आणि X300 प्रो (Vivo X300 Pro) हे दोन्ही फोन दोन डिसेंबर रोजी भारतात लॉंच (Vivo X300 series launch) होतील.

विवो X300 सीरीजची अपेक्षित वैशिष्ट्ये
चीनमधील लॉंचप्रमाणे भारतातील व्हेरिएंट्सही समान स्पेसिफिकेशन्स असण्याची शक्यता आहे. X300 प्रोमध्ये 6.78-इंच AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेटसह 2800x120 रिझोल्यूशन देतो. तर बेस X300 मध्ये 6.31 -इंच AMOLED डिस्प्ले असून, 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 2640x1216 रिझोल्यूशन आहे. प्रो मॉडेलच्या डिस्प्लेच्या चारही बाजूंना 1.1 मिमी बीझेल्स आहेत, तर बेस मॉडेलमध्ये 1.05 मिमी बीझेल्स आहेत. दोन्ही फोनमध्ये गोलाकार कोपरे आणि युनिबॉडी 3डी ग्लास डिझाइन आहे, ज्यामुळं प्रीमियम लुक मिळेल.

प्रोसेसर आणि परफॉर्मन्स
दोन्ही फोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 (3nm) चिपसेटनं चालित असतील, ज्याला V3+ इमेजिंग चिप जोडलेली आहे. प्रो मॉडेलमध्ये अतिरिक्त प्रो इमेजिंग चिप VS1 देखील आहे. चीनप्रमाणे भारतातही 16GB पर्यंत LPDDR5X रॅम आणि 1TB पर्यंत UFS 4.1 स्टोरेज पर्याय असू शकतात. हे कॉन्फिगरेशन्स हाय-एंड गेमिंग आणि मल्टिटास्किंगसाठी उत्तम ठरतील.

सॉफ्टवेअर आणि डिझाइन
फोन अँड्रॉइड 16-आधारित ओरिजिनOS 6 सोबत येतील, ज्यात विवोचं 'ओरिजिन आयलंड' फीचर आहे. हे अॅपलच्या डायनॅमिक आयलंडसारखं आहे. याशिवाय, वापरकर्त्याच्या हालचालींनुसार बदलणारा 'फ्लोइंग वॉलपेपर' लॉकस्क्रीनला डायनॅमिक बनवेल. डिझाइनमध्ये रेड कलर ऑप्शन X300 साठी भारत-एक्सक्लुझिव्ह असेल, ज्याची टीज X वर आगोदरच कंपनीनं केलंय.

कॅमेरा सिस्टम
झीसेससोबत विकसित केलेली ही सिस्टम फोटोग्राफी प्रेमींसाठी खास आहे. X300 प्रोमध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा 50MP (f/1.57) सोनी LYT-828 मुख्य (झीसेस जिम्बल-ग्रेड), 50MP (f/2.0) सॅमसंग JN1 अल्ट्रावाइड आणि 200MP (f/2.67) HPB APO टेलिफोटो असेल. फ्रंटमध्ये 50MP (f/2.0) सॅमसंग JN1 सेल्फी कॅमेरा असेल. X300 मध्ये 200MP (f/1.68) HPB मुख्य (OIS सह), 50MP (f/2.57) सोनी LYT-602 टेलिफोटो (OIS सह) आणि 50MP अल्ट्रावाइड कॅमेरा असेल. दोन् फोनचे फ्रंट कॅमेरा समान आहे.

बॅटरी आणि चार्जिंग
कंपनीनं बॅटरीचे डिटेल्स अद्याप उघड केले नसले, तरी चीनप्रमाणे अपेक्षित X300 प्रोमध्ये 6,510mAh बॅटरी 90W फ्लॅश आणि 40W वायरलेस चार्जिंगसह असू शकते. दुसरीकडं X300 मध्ये 6,040 mAh बटरीसह समान चार्जिंग मिळेल. हे फीचर्स दिवसभराची बॅकअप आणि जलद चार्जिंगसाठी फायदेशीर ठरण्याची शक्यता आहे.

Vivo X300, Vivo X300 Pro अपेक्षित वैशिष्ट्ये

SpecificationVivo X300Vivo X300 Pro
Display6.31-inch AMOLED, 2640 x 1216 resolution, 120Hz refresh rate, 1.05mm bezels, rounded corners, Unibody 3D glass6.78-inch AMOLED, 2800 x 1260 resolution, 120Hz refresh rate, 1.1mm bezels, rounded corners, Unibody 3D glass
ProcessorMediaTek Dimensity 9500 (3nm) + V3+ imaging chipMediaTek Dimensity 9500 (3nm) + V3+ imaging chip + Pro Imaging Chip VS1
RAMUp to 16GB LPDDR5XUp to 16GB LPDDR5X
StorageUp to 1TB UFS 4.1Up to 1TB UFS 4.1
Operating SystemAndroid 16-based OriginOS 6 (with Origin Island and flowing wallpaper)Android 16-based OriginOS 6 (with Origin Island and flowing wallpaper)
Rear Camera200MP (f/1.68) HPB main (OIS) + 50MP (f/2.57) Sony LYT-602 telephoto (OIS) + 50MP (f/2.0) Samsung JN1 ultrawide (Zeiss-tuned)50MP (f/1.57) Sony LYT-828 main (Zeiss Gimbal-Grade) + 50MP (f/2.0) Samsung JN1 ultrawide + 200MP (f/2.67) HPB APO telephoto (Zeiss-tuned)
Front Camera50MP (f/2.0) Samsung JN1 (hole-punch)50MP (f/2.0) Samsung JN1 (hole-punch)
Battery6,040mAh6,510mAh
Charging90W flash charging, 40W wireless charging90W flash charging, 40W wireless charging
Design & ColorsPremium build, India-exclusive Red color optionPremium build
Other FeaturesZeiss co-developed camera system, compact form factorZeiss co-developed camera system, larger display for immersive viewing

विवो X300 सीरीज भारतीय बाजारात स्पर्धकांना टक्कर देणारी ठरेल, विशेषतः कॅमेरा आणि परफॉर्मन्समध्ये ती खास ठरण्याची शक्यता आहे. या सीरीजचे अधिक तपाशील लवकरच समोर येण्याची शक्यता आहे. विवो X300 आणि X300 प्रो या दोन्ही पैकी तुम्ही कोणता फोन खरेदी करणार आम्हाला कमेंटकरून नक्की कळवा.अधिक माहितीसाठी तुमच्या आवडत्या ई टीव्ही भारत वेबसाईटला भेट द्यालाही विसरू नका...

विवो X300 आणि X300 प्रो: अपेक्षित किंमती

मॉडेलअपेक्षित किंमत (बेस व्हेरिएंट)
विवो X30069,999
विवो X300 प्रो84,999

हे वाचलंत का :

  1. OnePlus 15 vs Realme 15 Pro: प्रीमियम फ्लॅगशिप की बजेट किंग, कोणता फोन आहे फायदेशीर?
  2. Poco M7 5G vs Moto G35 5G : कोणता फोन आहे सर्वात भारी?
  3. विवो X300 सीरीज लवकरच भारतात लॉंच; जाणून घ्या, अपेक्षित स्पेसिफिकेशन्स आणि किंमत

TAGGED:

ZEISS CAMERA SYSTEM
VIVO X300
VIVO X300 PRO
विवो X300 सीरीज
VIVO X300 SERIES

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.