विवो X300 सीरीज लवकरच भारतात लॉंच; जाणून घ्या, अपेक्षित स्पेसिफिकेशन्स आणि किंमत

विवो X300 सीरीज लवकरच (Vivo X300 and Vivo X300 Pro) भारतात लॉंच होणार आहे. ही फ्लॅगशिप सीरीज डायमेंसिटी 9500 आणि ट्रिपल कॅमेरासह येईल.

Vivo X300, Vivo X300 Pro, Vivo X300 Series
विवो X300 सीरीज (Vivo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 12, 2025 at 3:44 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद : चिनी स्मार्टफोन ब्रँड विवोनं बुधवारी घोषणा केली की, त्याची फ्लॅगशिप X300 सीरीज लवकरच भारतात लॉंच होणार आहे. ही सीरीज युरोपमध्ये 30 ऑक्टोबरला लॉंच झाली असून, भारतात डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात ती लॉंच होण्याची शक्यता आहे. विवो X300 आणि X300 प्रो (Vivo X300 and Vivo X300 Pro) या मॉडेल्समध्ये मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 चिपसेट आणि ट्रिपल कॅमेरा सेटअपसह अत्याधुनिक फीचर्स आहेत. फ्लिपकार्टवर डेडिकेटेड मायक्रोसाइट लाइव्ह झाली असून, किंमत अद्याप जाहीर झालेली नाही.

विवो X300 आणि X300 प्रो (Vivo X300 and Vivo X300 Pro)
चिनी टेक कंपनी विवोनं X (पूर्वी ट्विटर) वर एक पोस्ट शेअर करून भारतातील लॉंचची घोषणा केली. यात फीचर्स आणि नेमकी लॉंच डेटबाबत माहिती दिलेली नाही, पण अलीकडील रिपोर्टनुसार, ही सीरीज डिसेंबरच्या सुरुवातीला भारतात दिसणार आहे. विवोनं युरोपमध्ये 30 ऑक्टोबरला ही लाइनअप लॉंच केली होती, तर चीनमध्ये 13 ऑक्टोबरला ती सादर झाली होती. भारतात फ्लिपकार्टद्वारे ही सीरीज उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.

भारतातील किंमत
भारतातील किंमत अद्याप गुप्त असली तरी, इतर देशांतील किंमतींवरून भारतातील किंमतीचा अंदाज घेता येईल. चीनमध्ये विवो X300 ची (Vivo X300) सुरुवातीची किंमत 12 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेजसाठी सीएनवाय 4,399 (अंदाजे 54,700 ) आहे. 16 जीबी + 256 जीबी व्हेरिएंट सीएनवाय 4,699 (58,400) मध्ये उपलब्ध आहे. तर 12 जीबी + 512 जीबी, 16 जीबी + 512 जीबी आणि 16 जीबी + 1 टीबी व्हेरिएंट्स क्रमशः सीएनवाय 4,999 (62,100), सीएनवाय 5,299 (65,900) आणि सीएनवाय 5,799(72,900) किंमतीत लॉंच झाले. दुसरीकडं, विवो X300 प्रो चं (Vivo X300 Pro) बेस व्हेरिएंट 12 जीबी + 256 जीबी सीएनवाय 2,299 (65,900) मध्ये आहे. 16 जीबी + 512 जीबी आणि 16 जीबी + 1 टीबी मॉडेल्स क्रमशः सीएनवाय 5,999 (74,600) आणि सीएनवाय 6,699 (83,300) किंमतीत उपलब्ध आहे. भारतात आयात शुल्क आणि स्थानिक बाजारपेठेनुसार किंमत 10-15 टक्के जास्त असू शकते, ज्यामुळं ही सीरीज प्रीमियम सेगमेंटमध्ये बसेल.

Vivo X300 and Vivo X300 Pro रंग पर्याय
रंगांच्या बाबतीत, X300 प्रो चीनमध्ये वाइल्डर्नेस ब्राउन, सिम्पल व्हाइट, फ्री ब्लू आणि प्योर ब्लॅक या रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. तर स्टँडर्ड X300 मध्ये फ्री ब्लू, कम्फर्टेबल पर्पल, प्योर ब्लॅक आणि लकी कलर पर्याय आहेत. रोचक बाब म्हणजे, भारतासाठी X300 चा एक खास रेड कलर व्हेरिएंट लॉंच होणार आहे, ज्यामुळं भारतीय ग्राहकांना विशेष आकर्षण असेल.

Vivo X300 and Vivo X300 Pro फीचर
स्पेसिफिकेशन्सच्या बाबतीत, चीन आणि ग्लोबल व्हेरिएंट्स एकसारखेच आहेत. विवो X300 प्रोमध्ये 6.78 -इंच 1.5K (2,800x 1,260 पिक्सेल्स) फ्लॅट बीओई क्यू10+ एलटीपीओ ओएलईडी डिस्प्ले आहे, ज्यात 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आणि सर्क्युलर पोलरायझेशन 2.0 तंत्रज्ञान आहे. हा फोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 (3 एनएम ऑक्टा-कोर) चिपसेटनं सुसज्ज आहे, जो अप टू 16 जीबी एलपीडीडीआर5एक्स रॅम आणि 1 टीबी यूएफएस 4.1 स्टोरेजसह येतो. यामुळे मल्टिटास्किंग आणि गेमिंगसाठी उत्तम पर्फॉर्मन्स मिळेल.

Vivo X300 and Vivo X300 Pro कॅमेरा सेटअप
कॅमेरा सेटअप या सीरीजची हायलाइट आहे. दोन्ही फोनमध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा युनिट आहे. प्रो मॉडेलमध्ये 50 मेगापिक्सल प्रायमरी कॅमेरा (ओआयएससह), 50 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड कॅमेरा आणि 200 मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलिफोटो कॅमेरा (ओआयएससह) आहे, जो 100x डिजिटल झूम सपोर्ट करतो. फ्रंट कॅमेरा 32 मेगापिक्सलचा आहे, जो सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी परफेक्ट आहे. बॅटरी 5700 एमएएच (X300) ते 6000 एमएएच (प्रो) क्षमतेची आहे, जी 80 वॅट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते. सॉफ्टवेअर अँड्रॉइड 15-बेस्ड ओरिजिनओएस 5 वर चालते, ज्यात आय आय फीचर्स आणि प्रायव्हसी टूल्स आहेत. ही सीरीज फोटोग्राफी आणि परफॉर्मन्सप्रेमींसाठी आदर्श आहे. भारतातील लॉंचसोबत विवोच्या सेल्स नेटवर्कद्वारे सर्व्हिस आणि अपडेट्स मिळतील. एकूणच, X300 सीरीजनं विवोला प्रीमियम मार्केटमध्ये मजबूत स्थिती देण्याची शक्यता आहे.

