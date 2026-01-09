विवो X200T भारतात लवकरच लाँच होणार: दमदार स्पेसिफिकेशन्स लीक
विवो X200T भारतात जानेवारीअखेर लाँच (Vivo X200T launch soon ) होणार. Dimensity 9400+ चिपसेट, Zeiss ट्रिपल कॅमेरा, 6200mAh बॅटरी आणि 7 वर्ष सपोर्टसह येईल.
Published : January 9, 2026 at 12:23 PM IST
मुंबई : विवोचा नवा प्रीमियम स्मार्टफोन Vivo X200T भारतात लवकरच दाखल होणार आहे. टिप्स्टर अभिषेक यादव (@yabhishekhd) यांनी एक्स प्लॅटफॉर्मवर या फोनचे स्पेसिफिकेशन्स लीक केले आहेत. हा फोन Vivo X200 FE च्या रिब्रँडेड व्हर्जन म्हणून येणार असून, त्यात थोडासा अपग्रेडेड चिपसेट आणि दमदार फीचर्स असतील. भारतात हा फोन जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात लाँच होईल, अशी चर्चा आहे. किंमत 50,000 ते 55,000 रुपयांदरम्यान राहील, असं सांगितलं जातंय.
अपेक्षित मुख्य वैशिष्ट्ये
Vivo X200T मध्ये 6.67 इंचाचा AMOLED डिस्प्ले असेल, ज्याची रिझॉल्यूशन 1.5K राहील. हा फोन MediaTek Dimensity 9400+ प्रोसेसरनं सुसज्ज असेल. लक्षात ठेवा की, Vivo X200 FE मध्ये Dimensity 9300+ चिपसेट होता, त्यामुळं X200T थोडा पॉवरफुल राहील. सॉफ्टवेअर सपोर्टबाबत विवोनं मोठी घोषणा केली आहे. हा फोन Android 16 वर चालेल आणि कंपनी 5 मोठे Android OS अपडेट्स तसेच 7 वर्षांच्या सिक्युरिटी पॅचेस देईल. हा प्रीमियम सेगमेंटमध्ये खूपच चांगला सपोर्ट मानला जातो.
कॅमेरा सेटअप
Vivo X200T Zeiss ऑप्टिक्ससह ट्रिपल रियर कॅमेरा युनिट घेऊन येईल. यात मुख्य सेन्सर 50 मेगापिक्सेल Sony LYT-702 (OIS सह), 50 मेगापिक्सेल Samsung JN1 पेरिस्कोप सेन्सर आणि 50 मेगापिक्सेल LYT-600 अल्ट्रावाइड सेन्सर असेल. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉल्ससाठी 32 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा दिला जाईल. Zeiss ट्यूनिंगमुळं फोटोग्राफीची क्वालिटी अपेक्षेपेक्षा उत्तम राहील.
बॅटरी आणि चार्जिंग
बॅटरीबाबत लीकमध्ये 6,200mAh क्षमतेची बॅटरी असल्याचं सांगितलं आहे, जी 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करेल. थर्मल मॅनेजमेंटसाठी 4.5K नॅनोफ्लुइड व्हेपर चेंबर दिलं जाईल, ज्यामुळं गेमिंग किंवा हेवी युजमध्ये फोन गरम होणार नाही.
डिझाइन आणि इतर फीचर्स
डिझाइनमध्ये फोन Stellar Black आणि Seaside Lilac (काळा आणि जांभळा) रंगांमध्ये उपलब्ध असेल. IP68/IP69 रेटिंगसह डस्ट आणि वॉटर रेसिस्टंट बिल्ड मिळेल. इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनर 3D अल्ट्रासोनिक तंत्रज्ञानाचा असेल. कनेक्टिव्हिटीमध्ये Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, USB Type-C पोर्ट आणि eSIM सपोर्ट असेल.
लाँच तारीख आणि किंमत
चर्चेनुसार, Vivo X200T चं लाँच 26 जानेवारी ते 31 जानेवारी 2026 दरम्यान होईल. भारतातील किंमत 50,000 ते 55,000 रुपये राहील. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये लाँच झालेल्या Vivo X200 FE ची किंमत 12GB RAM + 256GB स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी 54,999 रुपये होती. त्यामुळं X200T ही त्याची अपग्रेडेड आवृत्ती म्हणून समजली जाईल. विवोचा हा फोन प्रीमियम मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये Samsung, OnePlus आणि Google Pixel शी स्पर्धा करेल. लाँचनंतर अधिकृत माहिती समोर येईल.
