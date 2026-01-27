ETV Bharat / technology

vivo X200T भारतात लाँच: डायमेंसिटी 9400+ चिपसेटसह 6200mAh बॅटरी

विवोनं भारतात vivo X200T लाँच केला. यात डायमेंसिटी 9400+ चिपसेट, 6200mAh बॅटरी, झीस ट्रिपल कॅमेरा आणि Android 16 सोबत परवडणारी फ्लॅगशिप वैशिष्ट्ये आहेत.

vivo X200T
vivo X200T (vivo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 27, 2026 at 12:39 PM IST

मुंबई : विवोनं गेल्या वर्षीच्या फ्लॅगशिप X200 मालिकेत अप्रत्याशितपणे नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. विवो X200T नावाचा हा फोन हा मूळ X200 चं अपग्रेड व्हर्जन आहे. विवो X200T मध्ये नवीनतम सॉफ्टवेअरसह फ्लॅगशिप-लेव्हल वैशिष्ट्ये अधिक परवडणाऱ्या किंमतीत देण्याचा कंपनीचा प्रयत्न आहे. हा फोन रोजच्या वापरासाठी शक्तिशाली परफॉर्मन्स आणि प्रीमियम कॅमेरा अनुभव देतो.

किंमत आणि लाँच ऑफर
भारतात विवो X200T ची किंमत 12 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी 59,999 रुपये आणि 12 जीबी रॅम + 512 जीबी स्टोरेजसाठी 69,999 रुपये आहे. हा फोन दोन, स्टेलर ब्लॅक आणि सीसाइड लिलॅक आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे . लाँच ऑफर म्हणून Axis, HDFC आणि SBI कार्डधारकांना 5,000 रुपयांचा थेट डिस्काउंट मिळेल, ज्यामुळं किंमत आणखी कमी होईल.

डिस्प्ले आणि डिझाइन
विवो X200T मध्ये 6.67 इंचाचा AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आणि FHD+ रिझोल्यूशनसह येतो. पंच-होल सेल्फी कॅमेरासह स्लिम बेझेल्स असलेला हा डिस्प्ले रोजच्या वापरासाठी उत्तम आहे. यात LTPO तंत्रज्ञान नसले तरीही 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट मिळतोय. फोनला IP68 आणि IP69 वॉटर आणि डस्ट रेसिस्टन्स सर्टिफिकेशन आहे. अॅल्युमिनियम अलॉय फ्रेम आणि ग्लास बॉडीमुळं प्रीमियम फील मिळतो. यात 3डी अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कॅनरही आहे.

परफॉर्मन्स आणि सॉफ्टवेअर
हा फोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400+ चिपसेटनं सुसज्ज आहे, जो डायमेंसिटी 9400 चा ओव्हरक्लॉक्ड आणि ऑप्टिमाइझ्ड व्हर्जन आहे. X300 मधील डायमेंसिटी 9500 इतका रॉ पॉवरफुल नसला तरी हा चिपसेट हेवी गेमिंग, मल्टिटास्किंग आणि दीर्घकाळ वापरासाठी पुरेसा शक्तिशाली आहे. 12 जीबी रॅमसह अनेक अॅप्स बॅकग्राऊंडमध्ये सुरळीत चालवता येतील. सॉफ्टवेअरमध्ये Android 16 वर आधारित OriginOS 6 आउट-ऑफ-द-बॉक्स मिळते. कंपनीनं 5 मोठे OS अपडेट्स आणि 7 वर्षांच्या सिक्युरिटी अपडेट्स दिले आहे, जे या सेगमेंटमध्ये उत्तम आहे.

बॅटरी आणि चार्जिंग
विवो X200T मध्ये मूळ X200 पेक्षा मोठी 6,200mAh बॅटरी आहे, जी या किंमत सेगमेंटमध्ये स्टँडर्ड आहे. याला 90 वॉट फ्लॅश वायर्ड चार्जिंग आणि 40 वॉट वायरलेस चार्जिंगचा सपोर्ट मिळतो, ज्यामुळं जलद चार्जिंग शक्य होते.

कॅमेरा वैशिष्ट्ये
कॅमेरा विभागात विवो X200T नं झीस पार्टनरशिप कायम ठेवली आहे. ट्रिपल रियर सेटअपमध्ये 50 मेगापिक्सेल Sony LYT702 मुख्य सेन्सर (OIS सह), 50 मेगापिक्सेल Samsung JN1 अल्ट्रावाइड आणि 3x ऑप्टिकल झूमसह 50 मेगापिक्सेल Sony LYT600 टेलिफोटो लेन्स आहे. सेल्फींसाठी 32 मेगापिक्सेल कॅमेरा आहे. विवो X200T हा परवडणाऱ्या किंमतीत प्रीमियम अनुभव देणारा संतुलित फ्लॅगशिप फोन ठरू शकतो. शक्तिशाली चिपसेट, मोठी बॅटरी आणि झीस-बॅक्ड कॅमेऱ्यांमुळं हा फोन मिड-रेंज फ्लॅगशिप सेगमेंटमध्ये मजबूत दावेदार ठरेल.

vivo X200T (Vivo)

