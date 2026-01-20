Vivo X200T : ट्रिपल 50 मेगापिक्सेल Zeiss कॅमेरा आणि डायमेंसिटी 9400+ चिपसेटसह 'या' तारखेला होणार लॉंच
विवो X200T भारतात लवकरच लाँच होतोय. ट्रिपल 50 मेगापिक्सेल Zeiss कॅमेरा, डायमेंसिटी 9400+ चिपसेट आणि Android 16 सह तो बाजारात धमाका करण्यास सज्ज आहे.
Published : January 20, 2026 at 3:04 PM IST
मुंबई : विवो X200T हा प्रीमियम स्मार्टफोन भारतात या महिन्यात लाँच होणार आहे. हा फोन विवोच्या X200 सिरीजमध्ये नवीन स्मार्टफोन म्हणून लॉंच होतोय. हा आधीच उपलब्ध असलेल्या विवो X200 आणि X200 Pro मॉडेल्समध्ये सामाविष्ट होणार आहे. कंपनीनं यासोबतच फोनच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांचीही पुष्टी केली आहे. विवो X200T मध्ये Zeiss ऑप्टिक्ससह ट्रिपल 50 मेगापिक्सेल कॅमेरा सिस्टीम असेल, तर पॉवरसाठी मीडियाटेकच्या फ्लॅगशिप डायमेंसिटी 9400+ चिपसेटचा वापर केला जाईल. हा फोन Android 16 वर आधारित नवीनतम OriginOS 6 सॉफ्टवेअरवर चालेल.
विवो X200T भारत लाँच तारीख आणि उपलब्धता
विवोनं प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सांगितलं की, विवो X200T चं भारतातील अधिकृत लाँच 27 जानेवारी 2026 रोजी दुपारी 12 वाजता होईल. लाँचनंतर हा फोन Flipkart, विवो इंडिया ई-स्टोअर आणि देशभरातील ऑफलाइन रिटेल स्टोअर्समध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. कंपनीनं लाँचची पुष्टी करताना फोनच्या कॅमेरा आणि प्रोसेसरबाबतही माहिती दिली आहे.
प्रमुख वैशिष्ट्ये
विवो X200T मध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप असेल, ज्यात तीनही 50 मेगापिक्सेल सेन्सर्स असतील आणि ते Zeiss सोबत सह-विकसित केलेले आहेत. फोनला पॉवर देण्यासाठी मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400+ प्रोसेसर असेल. हा चिपसेट सध्याच्या फ्लॅगशिप विवो X300 आणि X300 Pro मॉडेल्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या डायमेंसिटी 9500 पेक्षा थोडा खालचा आहे, तर विद्यमान X200 आणि X200 Pro मध्ये डायमेंसिटी 9400 आहे. सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत, विवो X200T Android 16 वर आधारित OriginOS 6 वर चालेल, जो डिसेंबर 2025 मध्ये विवो X300 सिरीजसोबत पहिल्यांदा सादर झाला होता.
अपेक्षित किंमत आणि इतर वैशिष्ट्ये (लीक)
विवोनं अद्याप किंमत आणि इतर तपशील जाहीर केलेले नसले, तरी अहवालानुसार भारतात विवो X200T ची किंमत 50,000 ते 55,000 रुपयांदरम्यान असू शकते. हा फोन Stellar Black आणि Seaside Lilac अशा दोन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध होईल. या किंमत श्रेणीत तो विवो X200 FE सोबत कंपनीच्या X200 फॅमिलीमध्ये स्थान मिळवेल. डिस्प्लेबाबत सांगायचं तर, फोनमध्ये 6.67 इंच AMOLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेटसह अपेक्षित आहे. कॅमेरा कॉन्फिगरेशनमध्ये 50 मेगापिक्सेल Sony LYT-702 मुख्य सेन्सर (OIS सह), 50 मेगापिक्सेल Samsung JN1 पेरिस्कोप टेलिफोटो आणि 50 मेगापिक्सेल LYT-600 अल्ट्रा-वाइड लेन्स असू शकते. एकूणच, विवो X200T प्रीमियम कॅमेरा आणि परफॉर्मन्ससाठी उत्कृष्ट पर्याय ठरेल.
