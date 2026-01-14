ETV Bharat / technology

विवो X200T भारतात लवकरच लॉंच होणार: झीस कॅमेरे आणि फ्लॅगशिप वैशिष्ट्यांसह मिड-रेंज पर्याय

विवो लवकरच भारतात X200T स्मार्टफोन लॉंच करणार आहे. झीस कॅमेरे, गोलाकार डिझाइन, OriginOS 6 आणि फ्लॅगशिप वैशिष्ट्यांसह हा मिड-रेंज पर्याय ठरेल, अशी शक्यता आहे.

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 14, 2026 at 3:11 PM IST

मुंबई : विवो कंपनी भारतात आपल्या X200 मालिकेत नवीन स्मार्टफोन लॉंच करण्याच्या तयारीत आहे. X200T नावाचा हा फोन लवकरच भारतीय बाजारपेठेत दाखल होणार असून, फ्लिपकार्टवर त्याचा अधिकृत टीझर समोर आला आहे. 91Mobiles च्या अहवालानुसार, विवोनं हा फोन झीस (Zeiss) कॅमेरा सिस्टीमसह येईल, असे संकेत दिले आहेत. X200 आणि X200 Pro हे मॉडेल्स डिसेंबर 2024 मध्ये भारतात लॉंच झाले होते, तर गेल्या वर्षी X100 मालिका आली होती. आता X200T हा फोन X200 आणि X200 FE यांच्यामध्ये मधला पर्याय म्हणून स्थान मिळवणार आहे. हा फोन फ्लॅगशिप वैशिष्ट्ये आणि आकर्षक डिझाइनसह येणार असल्यानं ग्राहकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. विशेष म्हणजे, विवोनं फ्लिपकार्टवर रियर डिझाइनचा टीझर शेअर केला आहे, ज्यात गोलाकार कॅमेरा मॉड्यूल आणि डार्क पर्पल रंग दिसतोय.

डिझाइन आणि वैशिष्ट्ये
विवो X200T चं डिझाइन फ्लॅगशिप मॉडेल्सप्रमाणेच प्रीमियम दिसणार आहे. रियर पॅनलवर मोठा गोलाकार कॅमेरा मॉड्यूल असेल, जो विवोच्या टॉप-एंड फोनांसारखा दिसेल. फोन डार्क पर्पल शेडमध्ये दाखवला गेला आहे, पण इतर कलर ऑप्शन्सही येऊ शकतात. सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत, हा फोन OriginOS 6 वर चालेल, जो Android 16 वर आधारित असेल. विवोची OriginOS ही कस्टम स्किन स्मूथ आणि फीचर-रिच अनुभव देते. झीस पार्टनरशिपमुळं फ्लॅगशिप-ग्रेड परफॉर्मन्स अपेक्षित आहे.

अपेक्षित तांत्रिक वैशिष्ट्ये
विवो X200T मध्ये 6.67-इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले असेल, जो 120Hz रिफ्रेश रेटसह येईल. यामुळं स्क्रोलिंग आणि गेमिंगचा अनुभव अतिशय स्मूथ राहील. परफॉर्मन्ससाठी MediaTek Dimensity 9400+ चिपसेट असेल, जो सध्याच्या फ्लॅगशिप प्रोसेसर्सपैकी एक आहे. यासोबत 16GB पर्यंत RAM आणि 1TB पर्यंत स्टोरेज मिळेल.

बॅटरी
यात 6,200mAh क्षमतेची बॅटरी असेल. X200 FE च्या 6,500mAh पेक्षा थोडी कमी, पण तरीही उत्कृष्ट बॅटरी लाइफ देईल. चार्जिंगसाठी 90W वायर्ड आणि 40W वायरलेस सपोर्ट मिळेल, जे या सेगमेंटमध्ये दुर्मिळ आहे.कॅमेरा सेटअप हे या फोनचं सर्वात मोठा हायलाइट असेल. रियरला ट्रिपल 50MP कॅमेरा सिस्टीम मिळेल.

  • मुख्य सेन्सर: Sony LYT-702
  • अल्ट्रा-वाइड: Samsung JN1
  • पेरिस्कोप टेलिफोटो: 50MP

झीस ऑप्टिक्समुळं फोटोग्राफी आणि व्हिडिओग्राफीमध्ये प्रोफेशनल-लेव्हल रिझल्ट मिळतील. सेल्फीसाठी 32MP फ्रंट कॅमेरा असेल. एकूणच, विवो X200T हा फोन मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये फ्लॅगशिप अनुभव देणारा पर्याय ठरेल. किंमत आणि नेमकी लॉंच डेट अजून जाहीर झालेली नाही, पण फ्लिपकार्ट टीझरमुळं लवकरच अधिक माहिती समोर येईल.

