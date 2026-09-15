VivoV80 लवकरच होणार लॉंच! 7200mAh बॅटरी आणि एआय-झेईएसएस कॅमेरा, पहिला टीझर जारी...
Vivo V80 लवकरच भारतात लॉंच होतोय. यात 720mAh बॅटरी, स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 4 आणि एआय-झेईएसएस कॅमेरा मिळेल.
Published : September 15, 2026 at 3:20 PM IST
मुंबई : व्हीवो कंपनी भारतीय बाजारपेठेत लवकरच आणखी एक नवीन 5G स्मार्टफोन लॉच करण्याची तयारी करत आहे. या फोनला कंपनीनं Vivo V80 नाव दिलं आहे. कंपनीनं अद्याप अधिकृत लॉंच तारीख जाहीर केलेली नसली तरी अलीकडील रिपोर्ट्सनुसार हा फोन ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात भारतात येण्याची शक्यता आहे. या डिव्हाइसमध्ये मोठी बॅटरी, एआय-पॉवर्ड कॅमेरा आणि कंटेंट क्रिएशनशी संबंधित अनेक नवीन फीचर्स अपेक्षित आहेत. चला तर मग या फोनच्या मुख्य वैशिष्ट्यांवर एक नजर टाकूया.
Your stories are about to get a cinematic upgrade.— vivo India (@Vivo_India) September 15, 2026
Your creative partner is coming soon.
Stay tuned. #vivoV80 #MyCinematicMoments #ZEISSPortraitSoPro pic.twitter.com/ou6h54tv0p
एएमओएलईडी डिस्प्ले आणि शक्तिशाली परफॉर्मन्स : स्पेसिफिकेशन्सच्या बाबतीत Vivo V80मध्ये 6.59 इंचचा 1.5के एएमओएलईडी डिस्प्ले मिळू शकतो. या डिस्प्लेला 144हर्ट्झपर्यंत रिफ्रेश रेट सपोर्ट आणि 6,000निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेस मिळण्याची शक्यता आहे. परफॉर्मन्ससाठी फोनमध्ये क्वालकॉमचा स्नॅपड्रॅगन 7जेन 4 चिपसेट असण्याची शक्यता आहे. यासोबत 8 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेज पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. हा कॉम्बिनेशन डेली युज, गेमिंग आणि मल्टीटास्किंगसाठी चांगला अनुभव देईल.
7200mAh ची प्रचंड बॅटरी आणि आयपी68/69रेटिंग : Vivo V80 ची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे त्याची बॅटरी असू शकते. रिपोर्ट्सनुसार फोनमध्ये 7,200mAh ची मोठी बॅटरी मिळण्याची शक्यता आहे जी फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करेल. याशिवाय डिव्हाइसमध्ये आयपी68आणि आयपी69 रेटिंग असू शकतं ज्यामुळं धूळ आणि पाण्यापासून चांगली सुरक्षा मिळेल. लांब दिवस चालणारी बॅटरी आणि मजबूत बिल्ड हे युजर्ससाठी आकर्षक ठरू शकतात.
एआय क्रिएटिव्ह कॅमेरा आणि 30 पेक्षा जास्त इफेक्ट्स : रिपोर्ट्सनुसार Vivo V80मध्ये एआय क्रिएटिव्ह कॅमेरा मिळेल ज्यात 30 पेक्षा जास्त इफेक्ट्स असू शकतात. यामुळं युजर्स थेट कॅमेरा अॅपमधून सोशल मीडियासाठी फोटो आणि व्हिडिओ तयार करू शकतील. फोनमध्ये लाइव्ह स्टिकर कॉलेज फीचरही येऊ शकतं. याद्वारे फोटो आणि स्टिकर्स मिसळून कस्टमाइज्ड क्रिएशन्स तयार करता येतील. हे फीचर्स कंटेंट क्रिएटर्ससाठी खूप उपयोगी ठरतील.
स्पेशल दिवाळी पोर्ट्रेट मोड आणि झेईएसएस टेलीफोटो कॅमेरा : याशिवाय नवीन Vivo V80 च्या कॅमेरामध्ये एआय दिवाळी पोर्ट्रेट 2.0 फीचरही असू शकतं. हे फीचर कंपनीच्या मागील व्ही-सीरिज स्मार्टफोन्समधील फेस्टिव्ह फोटोग्राफी टूल्सचे अपग्रेडेड वर्जन असेल. फोनमध्ये 50 एमपी झेईएसएस टेलीफोटो कॅमेरा, 3एक्स ऑप्टिकल झूम आणि 10एक्सपर्यंत पोर्ट्रेट झूम सपोर्ट मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच 4के सिनेमॅटिक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, बिल्ट-इन कलर ग्रेडिंग आणि अनेक मूव्ही-स्टाइल प्रीसेट्सही उपलब्ध होऊ शकतात. दिवाळीच्या काळात स्पेशल पोर्ट्रेट मोडमुळं उत्कृष्ट फोटोज काढता येतील.
Every story. Every reel. Every frame you captured. Time to elevate what you create. Your creative partner. Coming soon.#WeAreV #vivoV80 #ComingSoon pic.twitter.com/bEDGwm7cjc— vivo India (@Vivo_India) September 15, 2026
लॉंचबाबत अधिक माहिती लवकरच : लीक्स आणि रिपोर्ट्सनुसार ऑक्टोबरच्या सुरुवातीलाच हा फोन भारतीय बाजारपेठेत पदार्पण करू शकतो. मोठी बॅटरी, झेईएसएस कॅमेरा, एआय फीचर्स आणि मजबूत डिझाईन यामुळं हा स्मार्टफोन मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये चांगली स्पर्धा देऊ शकतो. अधिकृत लॉंच आणि किंमत जाहीर झाल्यानंतरच सर्व डिटेल्स स्पष्ट होतील.
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