Vivo V80 5G भारतात 6 ऑक्टोबरला होणार लाँच, iPhone ला देणार टक्कर?...
Vivo V80 5G हा स्मार्टफोन भारतात 6 ऑक्टोबर रोजी लाँच होणार आहे. Zeiss कॅमेरा आणि 7200mAh बॅटरीसह तो लॉंच होणार आहे.
Published : September 22, 2026 at 12:14 PM IST
मुंबई: Vivo V80 5G स्मार्टफोन अधिकृतपणे भारतात 6 ऑक्टोबर 2026 रोजी लाँच (Vivo V80 Launch Date) करण्याची घोषणा कंपनीनं केलीय. Vivo India नं आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट्सवर टीझर्स शेअर करून या तारखेची पुष्टी केली आहे. या टीझर्समध्ये Zeiss पोर्ट्रेट ऑप्टिक्स आणि सिनेमॅटिक व्हिडिओ वैशिष्ट्यांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. कंपनीनं म्हटले आहे की, वापरकर्त्यांच्या कथांना (stories) एक सिनेमॅटिक दर्जा मिळेल. Vivo V80 आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आधीच लाँच झाला असला, तरी भारतात आतापर्यंत केवळ टीझर्सच समोर आले होते. यापूर्वी कंपनीनं V-सीरीजऐवजी Vivo S2 5G लाँच केला होता.
अधिकृत ई-स्टोअरवर Vivo V80 चं पेज उपलब्ध: Vivo India च्या अधिकृत ई-स्टोअरवर Vivo V80 साठी एक समर्पित पेज आता लाइव्ह झालं आहे. या अपडेटवरून स्पष्ट होतं की लाँचिंग लवकरच होणार आहे. कंपनीनं यापूर्वीच सोशल मीडिया टीझर्सद्वारे 6 ऑक्टोबर 2026 ही तारीख, तसंच Zeiss पोर्ट्रेट ऑप्टिक्स आणि सिनेमॅटिक व्हिडिओ वैशिष्ट्ये हायलाइट केली होती. अधिकृत वेबसाइटवर हे पेज दिसल्यामुळं उत्सुकता आणखी वाढली आहे.
Introducing the all-new vivo V80. Your world is about to look a whole— vivo India (@Vivo_India) September 22, 2026
lot more cinematic. Launching on 6th October.#vivoV80 #MyCinematicMoments #ZEISSPortraitSoPro pic.twitter.com/bIgCRNTgtl
केशरी रंग आणि iPhone सारखी डिझाइन: टीझर्स आणि उपलब्ध माहितीनुसार, Vivo V80 5G सनराईज अँथम (Sunrise Anthem), हरायझन ब्लू (Horizon Blue). स्टेलर ब्लॅक (Stellar Black) रंगाच्या पर्यायासह येईल. हा रंग अलीकडेच iPhone 17 Pro सिरीजमध्येही पाहायला मिळाला होता. याची डिझाइन देखील iPhone 17 Pro Max च्या 'ऑरेंज' (केशरी) व्हेरिएंटसारखीच आहे. कंपनीनं म्हटलं आहे की, हा फोन वापरकर्त्यांच्या कथांना सिनेमॅटिक दर्जा देईल.
7200mAh बॅटरी आणि Zeiss कॅमेरा सिस्टम: अपेक्षित वैशिष्ट्यांनुसार, या फोनमध्ये 7200mAh ची मोठी बॅटरी (90W फास्ट चार्जिंगसह) असेल. या फोनमध्ये 144Hz रिफ्रेश रेटसह 6.59 -इंचाचा 1.5K AMOLED डिस्प्ले असण्याची शक्यता आहे. यात 'झाइस' (Zeiss) च्या सहकार्यानं तयार केलेली कॅमेरा प्रणाली असण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये 50MP चा मुख्य सेन्सर, 50MP ची टेलिफोटो लेन्स (3x ऑप्टिकल झूमसह) आणि 8MP ची अल्ट्रा-वाइड लेन्स, तसेच 50MP चा फ्रंट-फेसिंग (सेल्फी) कॅमेरा यांचा समावेश असेल. याला स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 4 (Snapdragon 7 Gen 4) प्रोसेसरची ताकद मिळण्याची शक्यता आहे.
किंमत आणि सॉफ्टवेअर: याची अपेक्षित सुरुवातीची किंमत साधारणपणे 47,999 ते 61,999 च्या (Vivo V80 Price India) दरम्यान असू शकते (जी मागील V70 मॉडेलपेक्षा जास्त आहे). हा फोन OriginOS वर चालेल, जे बहुधा Android 16 किंवा 17 वर आधारित असेल. Vivo V70 5G चा पुढचा अवतार (successor) म्हणून, हे मॉडेल कॅमेरा कामगिरी आणि बॅटरी लाइफवर विशेष भर देईल.
लॉंच इव्हेंटबाबत अपेक्षा: अधिकृत वेबसाइटवरील पेजेस आणि टीझर्सच्या आधारे, 6 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या कार्यक्रमात या फोनचे संपूर्ण तपशील (स्पेसिफिकेशन्स), किंमत आणि उपलब्धतेची माहिती जाहीर होण्याची शक्यता आहे. प्रीमियम आणि कॅमेरा-केंद्रित स्मार्टफोनच्या श्रेणीमध्ये हे मॉडेल एक तगडा स्पर्धक ठरेल अशी अपेक्षा आहे.
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