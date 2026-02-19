Vivo V70 आणि V70 Elite : 5,100mAh बॅटरी, Zeiss कॅमेरा आणि स्नॅपड्रॅगन चिपसेटसह आज होताय लॉंच, जाणून घ्या किंमत..
Vivo V70 सिरीज 5G आज भारतात लाँच होत आहे. V70 आणि V70 Elite मॉडेल्ससह ही सिरीज 1.25mm बेझल, Zeiss कॅमेरा आणि स्नॅपड्रॅगन चिपसेटसह लॉंच होतेय.
Published : February 19, 2026 at 10:28 AM IST
मुंबई : आज भारतात Vivo V70 Series 5G लाँच करून Vivo त्यांच्या मध्यम श्रेणीतील V सिरीजला अधिक शक्तिशाली बनवत आहे. 2025 च्या V60 आणि V60e चा यशस्वी उत्तराधिकारी म्हणून, ही सिरीज दोन मॉडेल्ससह लॉंच होतेय. यात Vivo V70 आणि पूर्णपणे नवीन Vivo V70 Elite अशा दोन स्मार्टफोनचा समावेश आहे. लाँच होण्यापूर्वी, कंपनीनं या फोनच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांबद्दल माहिती दिली आहे. या फोनमध्ये विशेषतः 50,000 रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या सेगमेंटमधील सर्वात अरुंद 1.25 मिमी बेझल्स मिळणार आहे. यामुळं वापरण्यायोग्य डिस्प्ले एरिया आणखी वाढेल आणि वापरकर्त्यांना प्रीमियम अनुभव मिळेल.
लाँच इव्हेंट आणि लाईव्हस्ट्रीमिंग तपशील
Vivo V70 आणि V70 Elite चं अधिकृत लॉंच आज दुपारी 12 वाजता होईल. तुम्ही कंपनीच्या YouTube वर अधिकृत लाईव्हस्ट्रीम पाहू शकता. ज्या ग्राहकांना हा कार्यक्रम पाहायचा आहे ते Vivo च्या अधिकृत चॅनेलवर किंवा उपलब्ध असलेल्या एम्बेडेड मीडिया प्लेअरद्वारे यात सहभागी होऊ शकता. या कार्यक्रमात फोनची किंमत, उपलब्धता आणि अतिरिक्त ऑफर्सची घोषणा केली जाईल.
अपेक्षित किंमत आणि रंग पर्याय
लीक आणि अहवालांनुसार, Vivo V70 5G ची भारतात किंमत 45,999 (8जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज) पासून सुरू होईल. टॉप व्हेरिएंट (12जीबी + 256जीबी) ची किंमत 49,999 असण्याची शक्यता आहे. हा फोन दोन आकर्षक पॅशन रेड आणि लेमन येलो रंगांमध्ये उपलब्ध असेल.
Vivo V70 Elite
दुसरीकडं, अधिक प्रीमियम Vivo V70 Elite ची किंमत 51,999 (8जीबी + 256 जीबी) असण्याची शक्यता आहे. त्याचे इतर प्रकार (12 जीबी + 256 जीबी) ची किंमत 56,999 आणि (12 जीबी + 512 जीबी) व्हेरिएंट 61,999 रुपयात मिळू शकतं. हा फोन पॅशन रेड, सँड बेज आणि ऑथेंटिक ब्लॅक अशा तीन रंगांमध्ये उपलब्ध असेल. लाँच झाल्यानंतर दोन्ही फोन फ्लिपकार्ट, अमेझॉन आणि विवोच्या अधिकृत स्टोअर्सवर बँक ऑफर्स आणि एक्सचेंज डिस्काउंटसह विक्रीसाठी उपलब्ध असतील.
अपेक्षित वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन
विवो व्ही70 सिरीजमध्ये दोन्ही मॉडेल्समध्ये 6.59 -इंच 1.5 के डिस्प्ले असेल, ज्याचा पिक्सेल डेन्सिटी 459 पीपीआय, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्झ आणि पीक ब्राइटनेस 5,000 निट्स असेल. हा डिस्प्ले HDR10+ सपोर्टसह येईल.
प्रोसेसर
प्रोसेसरच्या बाबतीत, V70 Elite मध्ये Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट असेल, तर मानक V70 मध्ये Snapdragon 7 Gen 4 असेल. दोन्ही फोन OriginOS 6 (Android 16 वर आधारित) वर चालतील.
कॅमेरा
Vivo नं कॅमेरा विभागात Zeiss भागीदारी सुरू ठेवली आहे. दोन्ही मॉडेल्समध्ये 50-मेगापिक्सेल Sony IMX882 प्राथमिक सेन्सर (OIS सह), 50-मेगापिक्सेल टेलिफोटो आणि अल्ट्रावाइड लेन्स असेल. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलसाठी 50-मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. यामुळं कमी प्रकाशातही उत्तम फोटो आणि पोर्ट्रेट शॉट्स मिळतील.
एकंदरीत, Vivo V70 मालिका डिझाइन, डिस्प्ले आणि कॅमेराच्या बाबतीत मध्यम ते उच्च किमतीच्या विभागात जोरदार स्पर्धा निर्माण करेल. प्रीमियम लूक, मजबूत कामगिरी आणि Zeiss ऑप्टिक्ससह, हे फोन OnePlus, Samsung आणि Google Pixel मधील मध्यम श्रेणीच्या मॉडेल्सशी स्पर्धा करू शकतात.
