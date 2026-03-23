विवो V70 FE भारतात लवकरच होतोय लॉंच; 200 मेगापिक्सेल कॅमेरा, 7000mAh बॅटरी आणि आकर्षक किंमत!
विवो आपल्या लोकप्रिय V70 सीरीजचं तिसरा मॉडेल विवो V70 FE भारतात लवकरच लॉंच करणार आहे.
Published : March 23, 2026 at 5:26 PM IST
मुंबई : चिनी स्मार्टफोन कंपनी विवोनं आपल्या लोकप्रिय V70 सीरीजचं तिसरा मॉडेल विवो V70 FE भारतात लवकरच लॉंच करण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. इंडोनेशियात यापूर्वीच लॉंच झालेल्या या फोनची भारतात अमेझॉन ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर विशेष मायक्रोसाइट सुरू करण्यात आली आहे. हा फोन V70 Elite आणि स्टँडर्ड V70 नंतर सीरीजचा तिसरा फोन आहे. कंपनीनं फोनमध्ये ड्युअल रियर कॅमेरा युनिट आणि 200 मेगापिक्सेल मुख्य सेन्सरसह ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन (OIS) ची माहिती दिली आहे. भारतात हा फोन किमान हिरवा आणि गुलाबी रंगात उपलब्ध होणार असून, किंमत 35,000 रुपयांच्या आत राहण्याची शक्यता आहे. टीपस्टार परस गुलानी यांच्या मते, हा फोन 2 एप्रिलला लॉंच होऊ शकतो.
रंग पर्याय आणि डिझाइन
विवोनं X (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करत सांगितलं की, विवो V70 FE भारतात हिरवा आणि गुलाबी, अशा दोन रंगात उपलब्ध होईल. यामुळं युवा ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी कंपनीनं स्टायलिश कलर ऑप्शन्स निवडले आहेत. इंडोनेशियात हा फोन ब्लू, लाइट पर्पल आणि सिल्व्हर रंगात लॉंच झाला होता. फोनचं डिझाइन स्लीक आणि प्रीमियम दिसतंय. 6.83 इंचाचा मोठा 1.5K (1260x2800 पिक्सेल) Q10+ AMOLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे. 120Hz रिफ्रेश रेट, 1900 निट्स पीक ब्राइटनेस आणि 449 ppi पिक्सेल डेन्सिटीमुळं स्क्रीन अत्यंत तेजस्वी आणि स्मूथ अनुभव देते. फोनमध्ये IP68 + IP69 डस्ट आणि वॉटर रेसिस्टंट रेटिंग आहे, ज्यामुळं तो पाणी आणि धूळ यापासून सुरक्षित राहतो.
कॅमेरा सेटअप आणि फोटोग्राफी
विवो V70 FE चं मुख्य आकर्षण म्हणजे त्याचा ड्युअल रियर कॅमेरा युनिट. मुख्य सेन्सर 200 मेगापिक्सेलचा असून त्याला OIS सपोर्ट आहे. हा कॅमेरा उच्च दर्जाचे फोटो आणि व्हिडिओ कॅप्चर करण्यास सक्षम आहे. दिवस आणि रात्री दोन्ही वेळी स्पष्ट आणि स्थिर प्रतिमा मिळतील. कंपनीनं अद्याप सेल्फी कॅमेरा आणि दुसऱ्या सेन्सरचे तपशील जाहीर केले नाहीत, पण अपेक्षा आहे की तोही प्रीमियम फीचर्स देईल. भारतातील ग्राहकांसाठी हे वैशिष्ट्य सोशल मीडिया आणि फोटोग्राफी प्रेमींसाठी खास आकर्षण ठरेल.
परफॉर्मन्स, स्टोरेज आणि बॅटरी
फोनमध्ये 4nm octa-core MediaTek Dimensity 7360-Turbo प्रोसेसर आहे. हा चिपसेट 2.5GHz पर्यंत क्लॉक स्पीड देतो आणि मल्टीटास्किंग, गेमिंग आणि डेली यूजसाठी उत्कृष्ट परफॉर्मन्स प्रदान करतो. भारतात 8GB + 128GB आणि 12GB + 256GB RAM आणि स्टोरेज व्हेरिएंट उपलब्ध होतील. इंडोनेशियात 12GB LPDDR5 RAM आणि 512GB UFS 3.1 स्टोरेजपर्यंत ऑप्शन आहे. 7,000mAh ची विशाल बॅटरी आणि 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्टमुळं फोन एकदा चार्ज केल्यावर पूर्ण दिवस सहज चालेल. हे वैशिष्ट्य विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि गेमर्ससाठी आदर्श आहे.
किंमत, उपलब्धता आणि अपेक्षा
इंडोनेशियात 9 मार्चला लॉंच झालेल्या या फोनच्या बेस व्हेरिएंटची किंमत IDR 64,99,000 (सुमारे 35,000 रुपये) होती. भारतात मात्र किंमत 35,000 रुपयांच्या आत राहील. बेस व्हेरिएंट बँक डिस्काउंट आणि कॅशबॅकसह 30,000 रुपयांना मिळू शकतो. अमेझॉनवर मायक्रोसाइट लाइव्ह असल्यानं प्री-बुकिंग आणि सेल लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे. विवो V70 FE भारतातील मिड-रेंज स्मार्टफोन बाजारात मोठी स्पर्धा निर्माण करेल. 200MP कॅमेरा, मोठी बॅटरी, पॉवरफुल प्रोसेसर आणि प्रीमियम डिस्प्ले यामुळं तो बजेटमध्ये प्रीमियम अनुभव देईल.
