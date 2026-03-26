Vivo V70 FE : 200 MP कॅमेऱ्यासह 2 एप्रिलला होणार लाँच, फोटो येणार एकदम कडक!
Vivo V70 FE भारतात 200 MP कॅमेरा, 7000mAh बॅटरी आणि MediaTek Dimensity 7360 प्रोसेसरसह 2 एप्रिल रोजी लाँच होणार आहे.
Published : March 26, 2026 at 4:13 PM IST
मुंबई : विवोनं V70 सीरीज अंतर्गत Vivo V70 FE मॉडेल भारतात लाँच करण्याची तारीख जाहीर केली आहे. हा स्मार्टफोन 2 एप्रिल 2026 रोजी दुपारी 12 वाजता लाँच होईल. 200 मेगापिक्सल मुख्य कॅमेरा, 7000 एमएएचची मोठी बॅटरी आणि मीडियाटेक डायमेंसिटी 7360 प्रोसेसरसह हा मिड-रेंज फोन सर्वसामान्य वापरकर्त्यांसाठी आकर्षक ठरेल. विवोनं आधीच टीझर आणि मायक्रोसाइट सुरू केली असून, फोनचा फोकस ऑल-डे परफॉर्मन्स आणि यूजर-फ्रेंडली डिझाइनवर आहे.
लाँच तारीख आणि उपलब्धता
Vivo V70 FE भारतात 2 एप्रिल 2026 रोजी सकाळी 12 वाजता लाँच होईल. कंपनीनं अमेझॉन इंडिया आणि फ्लिपकार्टवर मायक्रोसाइट तयार केली असून, फोन विवोच्या अधिकृत स्टोअर्समधूनही उपलब्ध होईल. इंडोनेशियात आधीच लाँच झालेल्या या फोनच्या भारतीय आवृत्तीत काही रंग पर्याय वेगळे असू शकतात. एका रिपोर्टनुसार, मॉन्सून ब्लू रंगात ग्लो-इन-द-डार्क फिनिश देण्यात येईल. फोनची किंमत 30,000 ते 40,000 रुपयांच्या दरम्यान अपेक्षित आहे.
डिस्प्ले आणि डिझाइन
Vivo V70 FE मध्ये 6.83 इंचाचा 1.5K फ्लॅट AMOLED डिस्प्ले असेल. यात 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 1900 निट्स पर्यंत पीक ब्राइटनेस मिळेल. डिस्प्ले HDR10+ सपोर्ट करेल आणि 94.4% स्क्रीन-टू-बॉडी रेशो देईल. फोन IP68 आणि IP69 वॉटर आणि डस्ट रेझिस्टंट असेल, ज्यामुळं 1.5 मीटर पाण्यात 30 मिनिटे टिकेल. याशिवाय SGS गोल्ड लेबल ड्रॉप रेझिस्टन्स प्रमाणपत्रही मिळेल. फोनमध्ये अंडर-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनर आणि ड्युअल स्टिरिओ स्पीकर असतील.
कॅमेरा सेटअप
फोनच्या मागील बाजूला ड्युअल कॅमेरा सेटअप असेल. मुख्य कॅमेरा 200 मेगापिक्सलचा Samsung HP5 सेन्सर असेल, ज्यात OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलायझेशन) आणि f/1.88 अपर्चर असेल. यासोबत 8 मेगापिक्सलचा 120 डिग्री अल्ट्रा-वाइड अँगल लेन्स असेल. कॅमेरामध्ये विवोचे सिग्नेचर Aura Light समाविष्ट असेल, जे पोर्ट्रेट शॉट्ससाठी चांगला प्रकाश देतं. 30x पर्यंत टेलिफोटो झूम सपोर्ट असेल. समोर 32 मेगापिक्सलचा सेल्फी कॅमेरा असेल, ज्यात Eye Autofocus असेल.
परफॉर्मन्स आणि बॅटरी
Vivo V70 FE मध्ये MediaTek Dimensity 7360 Turbo प्रोसेसर असेल, जो 4nm प्रोसेसवर आधारित आहे. यासोबत LPDDR5 RAM (8GB पर्यंत) आणि UFS 3.1 स्टोरेज (512GB पर्यंत) मिळेल. हे कॉम्बिनेशन दैनंदिन कामं आणि मल्टिटास्किंगसाठी चांगला परफॉर्मन्स देईल. फोनमध्ये 7000mAh ची मोठी बॅटरी असेल, जी 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करेल. यामुळं पूर्ण दिवस वापरानंतरही बॅटरी टिकेल.
सॉफ्टवेअर आणि अपडेट्स
हा फोन Android 16 वर आधारित OriginOS 6 वर चालेल. विवो 4 वर्ष OS अपडेट्स आणि 6 वर्ष सिक्युरिटी अपडेट्स देईल. यात AI फीचर्सही समाविष्ट असतील.
