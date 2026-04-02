Vivo V70 FE भारतात लाँच: 200MP कॅमेरा, 7000mAh बॅटरी, किंमत आणि वैशिष्ट्ये
Vivo V70 FE भारतात लाँच झालाय. हा फोन 200MP कॅमेरा, 7000mAh बॅटरीसह येतो. जाणून घ्या संपूर्ण वैशिष्ट्ये....
Published : April 2, 2026 at 12:46 PM IST
मुंबई : विवो V70 FE भारतात लाँच झाला. हा मिडरेंज स्मार्टफोन 200 मेगापिक्सल मुख्य कॅमेरा, मोठी 7000mAh बॅटरी आणि वेगवान चार्जिंगसह आला आहे. MediaTek Dimensity 7360-Turbo प्रोसेसर, AI-आधारित इमेजिंग फीचर्स (Vivo V70 FE Specifications) आणि सहा वर्षांच्या सिक्युरिटी अपडेट्ससह हा फोन V70 आणि V70 Elite सोबत बाजारात दाखल झाला आहे. मोठ्या OLED डिस्प्ले आणि मजबूत बिल्डमुळं हा फोन फोटोग्राफी आणि दीर्घकाळ वापर करणाऱ्या यूजर्ससाठी आकर्षक पर्याय ठरेल.
किंमत आणि उपलब्धता : विवो V70 FE ची भारतातील किंमत 8GB + 128GB व्हेरिएंटसाठी 37,999 रुपयेपासून सुरू होते. 8GB + 256GB व्हेरिएंट 40,999 रुपये आणि 12GB + 256GB व्हेरिएंट 44,999 रुपयांना उपलब्ध (Vivo V70 FE price ) आहे. फोन Monsoon Blue आणि Northern Lights Purple रंगांमध्ये मिळेल. तो 9 एप्रिलपासून Amazon आणि Vivo India वेबसाइटवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. काही बँक ऑफर्ससह किंमत आणखी आकर्षक होऊ शकते.
डिस्प्ले आणि डिझाइन : विवो V70 FE मध्ये 6.83 इंचाचा 1.5K (2800×1260पिक्सल्स) OLED डिस्प्ले आहे. यात 120Hz रिफ्रेश रेट, 1,900 निट्स पर्यंत पीक ब्राइटनेस आणि HDR10+ सपोर्ट आहे. डिस्प्ले उत्कृष्ट कलर रिप्रोडक्शन आणि स्मूथ स्क्रोलिंग देतो. फोनचं डायमेंशन्स 163.7×76.2×7.59 मिलिमीटर आहे आणि वजन सुमारे 200 ग्रॅम आहे. विशेष म्हणजे, Darkness Glow Technology नं सुसज्ज असलेल्या बॅक पॅनलला सूर्यप्रकाश किंवा UV लाइटमध्ये एक्सपोज केल्यानंतर अंधारात हलका ग्लो मिळतो. फोन IP68 आणि IP69 रेटिंग्ससह धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण देतो. यामुळे अंडरवॉटर फोटोग्राफीही शक्य होते. Symmetrical ड्युअल स्पीकर्स Gaming HyperSense Audio सह चांगला साउंड अनुभव देतात.
परफॉर्मन्स आणि सॉफ्टवेअर: फोन 4nm प्रोसेसवर आधारित MediaTek Dimensity 7360-Turbo चिपसेटनं चालतो. यासोबत LPDDR5 RAM (8GB ते 12GB) आणि UFS 3.1 स्टोरेज (128 GB ते 512 GB) उपलब्ध आहे. Android 16 आधारित OriginOS 6 वर चालणारा हा फोन Origin Island फीचरसह फ्रंट कॅमेरा आसपासचे युनिक इंटरफेस देतो. कंपनी सहा वर्षांच्या सिक्युरिटी अपडेट्सची हमी देते.
कॅमेरा सेटअप : मुख्य आकर्षण म्हणजे (f/1.88 aperture) OIS सह 200 मेगापिक्सल 1/1.56 इंच मुख्य सेन्सर आहे. यासोबत 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड (120डिग्री FOV, f/2.2) आणि Aura Light सपोर्ट आहे. फ्रंटमध्ये 32 मेगापिक्सल (किंवा 50MP नुसार काही रिपोर्ट्स) सेल्फी कॅमेरा आहे. AI Magic Weather, AI Magic Landscape, AI Four-Season Portrait आणि 30x सुपर झूम सारखी AI फीचर्स फोटोग्राफीला अधिक मजेदार बनवतात.
बॅटरी आणि चार्जिंग : 7000mAh BlueVolt बॅटरी 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते. कंपनीचा दावा आहे की 1% ते 1000% चार्जिंग फक्त 60 मिनिटांत होते. Bypass चार्जिंग आणि दीर्घकाळ वापरानंतरही 14% बॅटरी शिल्लक राहण्याची क्षमता फोनला स्टँडआउट बनवते.
कनेक्टिव्हिटी आणि इतर फीचर्स:5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर आणि अनेक सॅटेलाइट नेव्हिगेशन सिस्टम्स (GPS, NavIC इ.) उपलब्ध आहेत. USB Type-C पोर्ट आहे.
विवो V70 FE कॅमेरा, बॅटरी आणि डिस्प्लेच्या बाबतीत मजबूत पर्याय आहे. मिडरेंज सेगमेंटमध्ये 200MP कॅमेरा आणि IP69 रेटिंग देणारा हा फोन फोटोग्राफी प्रेमी आणि हेवी यूजर्ससाठी योग्य आहे. किंमत विचारात घेता तो चांगला वैल्यू फॉर मनी दिसतो. अधिक डिटेल्ससाठी Vivo वेबसाइट किंवा Amazon तपासा.
