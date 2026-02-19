ETV Bharat / technology

Vivo V70 Elite आणि Vivo V70 भारतात लाँच: किंमत, वैशिष्ट्ये, उपलब्धता आणि ऑफर्स

Vivo V70 आणि Vivo V70 Elite भारतात लाँच झाले आहेत. जाणून घ्या किंमत, उपलब्धता, स्पेसिफिकेशन आणि ऑफर्स...

Vivo V70 and Vivo V70 Elite
Vivo V70 आणि Vivo V70 Elite (Vivo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 19, 2026 at 12:37 PM IST

मुंबई : विवोनं आज (19 फेब्रुवारी 2016) नवी दिल्लीत आयोजित विशेष कार्यक्रमात Vivo V70 सीरिज भारतात लाँच केली. या सीरिजमध्ये Vivo V70 आणि पहिल्यांदाच ‘Vivo V70 Elite’ व्हेरिएंट स्मार्टफोन लॉंच झाला आहे. व्ही सीरिजमध्ये प्रथमच क्वालकॉम चिपसेटचा वापर करण्यात आला असून, V70 मध्ये स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 4 तर Vivo V70 Elite मध्ये फ्लॅगशिप-लेव्हल स्नॅपड्रॅगन 8 एस जेन 3 प्रोसेसर आहे. दोन्ही फोन्स पॅशन रेड रंगात उपलब्ध असतील. V70 साठी लेमन येलो तर V70 एलिटसाठी सँड बेज आणि ऑथेंटिक ब्लॅक एक्सक्लुझिव्ह आहेत.

VIVO V70
VIVO V70 ELITE
VIVO V70 ELITE PRICE
VIVO V70 एलिट किंमत
VIVO V70 SERIES

संपादकांची शिफारस

