Vivo V70 Elite आणि Vivo V70 'या' तारखेला भारतात होताय लॉंच

Zeiss ट्यून कॅमेरा, 120Hz AMOLED डिस्प्ले, 6500mAh बॅटरी सपोर्टसह Vivo V70 Elite आणि Vivo V70 भारतात लवकरच लॉंच होताय.

Vivo V70 and Vivo V70 Elite Launch
Vivo V70 Elite आणि Vivo V70 (Vivo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 5, 2026 at 5:04 PM IST

2 Min Read
मुंबई : Vivo V70 Elite आणि Vivo V70 मालिका भारतात लवकरच लॉंच होणार आहे. याबाबत कंपनीनं अधिकृत तारखेची घोषणा केलीय. Zeiss-ट्यून कॅमेरा, 120Hz AMOLED डिस्प्ले, 6500mAh बॅटरी आणि 90W जलद चार्जिंगसह हे दोन्ही फोन भारतात 19 फेब्रुवारी रोजी लॉंच होतील.

6500mAh बॅटरी
Vivo V70 Elite आणि Vivo V70 मालिका (Vivo V70 series) भारतीय स्मार्टफोन बाजारात लवकरच येतेय. हे दोन्ही नवीन हँडसेट भारतात 19 फेब्रुवारी 2026 रोजी लॉंच होतील. हे फोन फ्लिपकार्ट, ॲमेझॉन आणि विवोच्या अधिकृत वेबसाइटवरून खरेदी केले जाऊ शकतात. विवोनं आपल्या V-सिरीजमध्ये उत्कृष्ट कॅमेरे, दमदार कामगिरी आणि आकर्षक डिझाइन देण्याचा सातत्यानं प्रयत्न केला आहे. ही मालिका 120Hz रिफ्रेश रेट, 6500mAh मोठी बॅटरी आणि Zeiss-ट्यून्ड ट्रिपल कॅमेरा सेटअपसह येणार आहे. ही मालिका फोटो आणि व्हिडिओ शूटिंगसाठी पूर्णपणे प्रो-लेव्हल असेल. विशेष बाब म्हणजे या फोन्सची कॅमेरा सिस्टीम Zeiss-ट्यून आहे.

Vivo V70 Elite Series लाँचची तारीख आणि उपलब्धता
Vivo नं पुष्टी केली आहे की Vivo V70 Elite आणि Vivo V70 भारतात 19 फेब्रुवारी 2026 रोजी दुपारी 12 वाजता लॉंच होतील. दोन्ही फोन फ्लिपकार्ट, ॲमेझॉन आणि विवोच्या वेबसाइट सारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असतील. कंपनीनं याआधीच काही फीचर्स आणि डिझाइन टीज केले आहेत, ज्यामुळं यूजर्सना फोनबद्दल माहिती मिळू शकेल.

Vivo V70 मालिका रंग पर्याय
Vivo V70 मालिकेतील दोन्ही फोन्समध्ये भारतात सर्वात पातळ बेझल्स (1.25 मिमी) असतील. Vivo V70 पॅशन रेड आणि लेमन यलो कलर पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल. त्याच वेळी, Vivo V70 Elite पॅशन रेड, सँड बेज आणि ऑथेंटिक ब्लॅक शेड्समध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध असेल.

Vivo V70 मालिका वैशिष्ट्ये (लीक)
Vivo V70 Elite मध्ये Qualcomm च्या Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेटद्वारे समर्थित असल्याची पुष्टी केली गेली आहे, तर मानक Vivo V70 स्नॅपड्रॅगन 7 Gen 4 चिपद्वारे समर्थित असेल. Vivo V70 मालिकेत 6.59-इंचाचा 1.5K डिस्प्ले असल्याची नोंद आहे. याव्यतिरिक्त, आगामी Vivo V70 मालिका 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आणि 6,500mAh बॅटरीसह येईल. कंपनीचा दावा आहे की धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षणासाठी या मालिकेला IP68 + IP69 रेटिंग देण्यात आलं आहे.

Zeiss-पावर्ड

कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचं झालं तर, ही मालिका ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशनसह Zeiss-पावर्ड आहे. यात 50-मेगापिक्सलचा सोनी IMX882 प्राथमिक कॅमेरा, 50-मेगापिक्सेलचा टेलिफोटो कॅमेरा आणि अल्ट्रावाइड कॅमेरा असेल. समोर 50 मेगापिक्सलचा सेल्फी कॅमेरा असेल.

