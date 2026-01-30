ETV Bharat / technology

विवो V70 आणि V70 एलिटचं भारतात टीझ सुरू : फ्लिपकार्टवर मायक्रोसाइट लाइव्ह, झाइस कॅमेरा आणि पॉवरफुल चिपसेटची पुष्टी

विवोनं Vivo V70 and V70 Elite स्मार्टफोनचं टीझींग सुरू केलंय. फ्लिपकार्ट मायक्रोसाइटवर स्नॅपड्रॅगन चिपसेट, झाइस कॅमेरा आणि आकर्षक डिझाइनची पुष्टी झालीय.

Vivo V70 and V70 Elite
Vivo V70 and V70 Elite (Ayan Ghosh @ayansonunigam X Account)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 30, 2026 at 12:43 PM IST

1 Min Read
मुंबई : विवोनं भारतात आपल्या नवीन V सीरिज स्मार्टफोनची घोषणा करण्यासाठी टीझिंग सुरू केलं आहे. कंपनीनं Vivo V70 and V70 एलिट हे दोन मॉडेल्स लॉंच करण्याची तयारी केली असून, फ्लिपकार्टवर त्यांची अधिकृत मायक्रोसाइट लाइव्ह झाली आहे. या मायक्रोसाइटवर दोन्ही फोनचे नाव आणि त्यांचे चिपसेट निश्चित करण्यात आले आहेत. याशिवाय, विवोच्या अधिकृत X (ट्विटर) अकाउंटवर शेअर केलेल्या टीझरमध्ये फोनचं डिझाइनही दाखवण्यात आलं आहे.

चिपसेट आणि पॉवर डिफरन्स
फ्लिपकार्ट मायक्रोसाइटनुसार, स्टँडर्ड विवो V70 मध्ये क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 4 प्रोसेसर वापरला जाईल, तर प्रीमियम व्हेरिएंट विवो V70 एलिटमध्ये अधिक शक्तिशाली स्नॅपड्रॅगन 8s जेन 3 चिपसेट असेल. यामुळं V70 एलिट मालिकेतील टॉप-एंड मॉडेल म्हणून स्थापित होईल. दोन्ही फोन झाइस (ZEISS) सोबत को-इंजिनिअर्ड असल्याची पुष्टीही मायक्रोसाइटवर देण्यात आली आहे, म्हणजेच दोन्हींवर झाइस ब्रँडिंग आणि प्रीमियम कॅमेरा टेक्नॉलॉजी मिळेल.

डिझाइन आणि रंग पर्याय
फ्लिपकार्ट पेजवर डिझाइन किंवा रंग पर्यायांची माहिती देण्यात आलेली नाही, मात्र विवोनं X वर शेअर केलेल्या टीझरमध्ये फोनचा बॅक पॅनेल दाखवला आहे. यात स्मूथ मॅट फिनिश, मोठा आयताकृती कॅमेरा मॉड्यूल (गोलाकार कोपऱ्यांसह) दिसतो. मॉड्यूलमध्ये दोन मोठे गोलाकार कॅमेरा रिंग्स, एक अतिरिक्त सेन्सर, ऑरोरा लाइट आणि झाइस लोगो आहे. कंपनीनं एक आकर्षक ब्रॉन्झ किंवा कॉपर-सदृश रंग पर्यायही टीझ केला आहे. फ्लिपकार्टवरील इनर डिझाइन आणि X वरील टीझरची तुलना केल्यास दोन्ही जवळपास सारखेच दिसतात. विशेष म्हणजे, इनर डिझाइनमध्ये स्नॅपड्रॅगन 8s जेन 3 चा उल्लेख आहे, जो V70 एलिटसाठी निश्चित झाला आहे. त्यामुळे X वरील टीझर हे V70 एलिट मॉडेलचं असण्याची शक्यता जास्त आहे.

लॉंच तारीख आणि अपेक्षा
विवोनं अद्याप अधिकृत लॉंच तारीख जाहीर केलेली नाही, परंतु टिप्स्टर योगेश ब्रार यांनी फेब्रुवारी मध्यावर V सीरीज लॉंच होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. झाइस पार्टनरशिपमुळं कॅमेरा परफॉर्मन्स उत्कृष्ट अपेक्षित आहे, तर वेगवेगळे चिपसेट मिड-रेंज आणि फ्लॅगशिप-लेव्हल परफॉर्मन्स देतील.

