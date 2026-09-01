विवो टी5एक्स आणि आयक्यूओओ झेड11एक्सची किंमत 4,000 रुपयांपर्यंत वाढली
विवो टी5एक्स आणि आयक्यूओओ झेड11एक्स स्मार्टफोनची किंमत भारतात 4,000 रुपयांपर्यंत वाढली आहे. ही वाढ 1 सप्टेंबर 2026 पासून लागू झाली आहे.
Published : September 1, 2026 at 3:45 PM IST
मुंबई : स्मार्टफोन बाजारात किंमतीतील चढ-उतार आता नित्याचं झालं आहेत. विवो आणि त्याच्या सब-ब्रँड आयक्यूओओनं आपल्या लोकप्रिय मॉडेल्स टी5एक्स आणि झेड11एक्सची किंमत अचानक वाढवल्याचं वृत्त समोर आलं आहे. दोन्ही फोन सारखेच स्पेसिफिकेशन आणि डिझाइनसह येतात. 1 सप्टेंबर 2026 पासून आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणात ही किंमतवाढ लागू झाली आहे. बेस आणि मिड-रेंज व्हेरिएंट्सची किंमत 3,000 रुपये तर टॉप व्हेरिएंटची 4,000 रुपये वाढली आहे. उद्योगातील रॅम आणि स्टोरेजच्या टंचाईमुळं ही वाढ झाली असावी, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.
नवीन आणि जुनी किंमत यांची तुलना : आयक्यूओओ झेड11एक्स आणि विवो टी5एक्सच्या बेस 6 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत आता 27,999 रुपये झाली आहे. पूर्वी ही किंमत 24,999 रुपये होती. 8 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेजचा पर्याय आता 30,999 रुपये आहे, जो पूर्वी 27,999 रुपये होता. सर्वात जास्त वाढ टॉप-एंड 8 जीबी रॅम + 256जीबी स्टोरेज व्हेरिएंटमध्ये झाली आहे. याची किंमत 30,999 वरून थेट 34,999 रुपये झाली आहे. विवोनं रिटेल आउटलेट्सना दिलेल्या सर्क्युलरमध्ये ही वाढ 1 सप्टेंबर 2026 पासून आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणात लागू असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. विवो टी5एक्सची नवीन किंमत कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटवरही अपडेट झाली आहे. मात्र आयक्यूओओ झेड11एक्स अजूनही जुन्या किंमतीनं सूचीबद्ध आहे. दोन्ही फोन सध्या अधिकृत ऑनलाइन स्टोअरमध्ये स्टॉकआउट आहेत.
किंमतवाढीचं संभाव्य कारण : विवोनं अधिकृतपणे कारण सांगितलं नसलं तरी, जागतिक पातळीवर रॅम आणि स्टोरेज चिप्सच्या टंचाईमुळं संपूर्ण स्मार्टफोन उद्योग प्रभावित झाला आहे. यामुळं अनेक कंपन्यांना किंमती वाढवाव्या लागत आहेत. भारतातही ही समस्या तीव्र होत असल्यानं टी5एक्स आणि झेड11एक्ससारख्या मिड-रेंज फोन्सची किंमत वाढणे स्वाभाविक आहे. ग्राहकांना आता जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत, त्यामुळं स्पर्धात्मक बाजारपेठेत इतर ब्रँड्सना संधी मिळू शकते.
Price Hike Alert 🚨— Ahsan Kharbai (@AHSANKHARBAI) September 1, 2026
Vivo and iQOO have hiked the prices of vivo T5x & iQOO Z11x by up to ₹4,000
Vivo T5x
6GB+128GB : ₹24,999 → ₹27,999
8GB+128GB : ₹27,999 → ₹30,999
8GB+256GB : ₹30,999 → ₹34,999
iQOO Z11x
6GB+128GB : ₹24,999 → ₹27,999
8GB+128GB : ₹27,999 →… pic.twitter.com/AXUHlzC9k3
फोनची वैशिष्ट्ये आणि खरेदीचा सल्ला : दोन्ही फोन्समध्ये मिडियाटेक डायमेंन्सिटी 7400 टर्बो चिपसेट, 7,000एमएएचची मोठी बॅटरी, 50 मेगापिक्सेल ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप, एफएचडी+ रिझोल्यूशन आणि 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट असलेली डिस्प्ले तसेच आयपी69+ रेटिंग असलेले मजबूत डिझाइन आहे. रोजच्या वापरासाठी सुरळीत कामगिरी, गेमिंग अनुभव आणि उत्कृष्ट बॅटरी लाइफ हे या फोन्सचं मुख्य आकर्षण आहेत. सॉफ्टवेअर अनुभवही वैशिष्ट्यपूर्ण आणि पॉलिश्ड आहे. मात्र कॅमेरा सेटअपमध्ये अल्ट्रावाइड लेन्ससारख्या विविधतेचा अभाव आणि डिस्प्लेमध्ये जीवंतपणाची कमतरता ही मर्यादा आहेत. जर एएमओएलईडी डिस्प्ले हवा असेल तर रेडमी नोट 17 हा सब-30,000 रुपयांच्या श्रेणीतील चांगला पर्याय ठरू शकतो. व्यापक कोन कॅप्चर करण्यासाठी समर्पित अल्ट्रावाइड लेन्स हवा असेल तर मोटो जी मॅक्स उपयुक्त ठरेल. एकूणच, सुरळीत परफॉर्मन्स, दीर्घ बॅटरी लाइफ आणि मजबूत बिल्ड गुणवत्ता हवी असेल, तर हे फोन अजूनही विचारात घेता येतील. मात्र किंमतवाढीनंतर बजेटनुसार इतर पर्यायांची तुलना करणे शहाणपणाचे ठरेल. बाजारातील ही स्थिती लवकरच इतर मॉडेल्सवरही परिणाम करू शकते, त्यामुळे खरेदीदारांनी सावध राहावे.
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