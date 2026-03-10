ETV Bharat / technology

Vivo T5X 5G : भारतात 17 मार्चला लॉंच, मोठी बॅटरी आणि दमदार परफॉर्मन्ससह येणार

Vivo T5X 5G भारतात 17 मार्चला लॉंच होत आहे. मोठी 7,200 mAh बॅटरी, दमदार मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 टर्बो प्रोसेसरसह तो येईल.

Vivo T5X 5G (Aryan Gupta X Account)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 10, 2026 at 5:23 PM IST

मुंबई : विवोनं भारतात Vivo T5X 5G स्मार्टफोन लॉंच करण्याची पुष्टी केली आहे. हा फोन 17 मार्चला दुपारी 12 वाजता डेब्यू करेल. कंपनीच्या टी-सीरीज लाइनअपमध्ये हा नवीन सदस्य असणार आहे, ज्यात सामान्यतः बजेट आणि मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये मजबूत परफॉर्मन्स आणि बॅटरी क्षमता असलेले फोन असतात. Vivo T5X 5G सह कंपनीनं फोनची बॅटरी, टिकाऊपणा आणि चिपसेटची माहिती जाहीर केली आहे, ज्यामुळं परफॉर्मन्समध्ये सुधारणा अपेक्षित आहे. अधिकृत टीजर इमेजेसमध्ये समान कॅमेरा मॉड्यूल लेआउट आणि क्लीन रियर पॅनल दिसते, ज्यामुळे मिड-रेंज असूनही प्रीमियम लूक मिळतो.

मोठी बॅटरी आणि दीर्घकाळ टिकणारी क्षमता
Vivo T5X 5G चं सर्वात मोठा हायलाइट म्हणजे त्याची 7,200 mAh बॅटरी. ही बॅटरी गेमिंग, स्ट्रीमिंग आणि दैनंदिन भारी वापर करणाऱ्या युजर्सना आवडेल. वास्तविक परिस्थितीत, बॅटरी दोन दिवस टीकेल. युजर्सना बॅटरी आयुष्य प्राधान्य देणाऱ्यांसाठी हा फोन आदर्श ठरेल. विवोनं या बॅटरीला सेगमेंटमधील सर्वोत्तम म्हणून सादर केलं आहे, ज्यामुळं दीर्घकाळ वापर शक्य होईल.

दमदार प्रोसेसर आणि सॉफ्टवेअर अपडेट
फोनला मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 टर्बो प्रोसेसर पॉवर देईल, ज्याचं विवोनं "ब्लेझिंग-फास्ट परफॉर्मन्स" म्हणून वर्णन केलंय. हा चिपसेट गेमिंग परफॉर्मन्स आणि एफिशियंसीमध्ये सुधारणा आणेल. फोननं अँटुटू स्कोअर एक मिलियनपेक्षा अधिक मिळवला आहे, ज्यामुळं सेगमेंटमध्ये टॉप-टियर परफॉर्मन्स अपेक्षित आहे. याशिवाय, फोन ओरिजिनओएस 6 सह येईल, जो अँड्रॉइड 16 वर आधारित आहे. हे नवीनतम सॉफ्टवेअर व्हर्शन रिफाइंड यूआय, स्मूथ अॅनिमेशन्स आणि उत्तम कस्टमायझेशन ऑफर करेल, ज्यामुळं वापर अनुभव सुधारेल.

टिकाऊ डिझाइन आणि रेसिस्टन्स फीचर्स
विवो टी5एक्सला आयपी68 आणि आयपी69 डस्ट आणि वॉटर रेसिस्टन्स मिळेल. हे फीचर फोनला अधिक टिकाऊ बनवतं, ज्यामुळं दैनंदिन वापरात पाणी आणि धूळपासून संरक्षण मिळेल. डिझाइनदृष्ट्या, फोन प्रीमियम व्ही70 सीरीजसारखा दिसतो, ज्यात क्लीन रियर पॅनल आणि आकर्षक कॅमेरा मॉड्यूल आहे.

बाजारातील स्पर्धा
विवोनं अद्याप पूर्ण स्पेसिफिकेशन्स जाहीर केलेले नाहीत, परंतु टी5एक्स 5जी बॅटरी लाइफ, टिकाऊपणा आणि परफॉर्मन्स प्राधान्य देणाऱ्या खरेदीदारांना लक्ष्य करेल. कंपनीनं किंमतीबाबत काहीही माहिती दिलेली नाहीय. 17 मार्चला दुपारी लॉंच झाल्यानंतर किंमत, कॅमेरा स्पेसिफिकेशन्स आणि उपलब्धतेची माहिती जाहीर होईल.

