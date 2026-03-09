विवो T5x 5G चा धमाकेदार टीजर जारी, लवकरच होणार लॉंच
विवो T5x 5G चा धमाकेदार टीजर जारी झालाय. हा फोन MediaTek Dimensity चिपसेट, 1 मिलियन+ AnTuTu स्कोअरसह मार्चमध्ये लॉंच होण्याची अपेक्षा आहे.
Published : March 9, 2026 at 12:49 PM IST
मुंबई : विवोनं आपल्या आगामी T5x 5G स्मार्टफोनसाठी नवीन टीजर जारी केला आहे, ज्यामध्ये फोनचं रियर डिझाइन पहिल्यांदाच दिसून आलं (Vivo T5x 5G design revealed ) आहे. विवो इंडियानं आपल्या अधिकृत X हँडलवर हे टीजर शेअर केलं असून, त्यात “The Turbo game just levelled up by 5x! Think you can handle it?” असा मजकूर आहे. हा टीजर T4x 5G च्या तुलनेत 5 पट जास्त परफॉर्मन्स दर्शवितोय. हा फोन मार्च महिन्यात लॉंच होण्याची शक्यता आहे. या फोनची अपेक्षित किंमत 23,000 पेक्षा कमी असण्याची शक्यता आहे.
The Turbo game just levelled up by 5x!— vivo India (@Vivo_India) March 9, 2026
Think you can handle it?#ComingSoon #vivoT5x #GetSetTurbo #TurboLife pic.twitter.com/RNicCTzsPx
डिझाइन आणि फीचर्स
टीजर व्हिडिओमध्ये फोन हिरव्या ढगांतून बाहेर येताना दिसतो. रियर पॅनलवर स्क्वेअर आकाराचा कॅमेरा मॉड्यूल आहे, ज्याच्या बाजू गोलाकार आहेत. या मॉड्यूलमध्ये दोन व्हर्टिकल सर्क्युलर कटआउट्स आहेत. पहिला प्रायमरी सेन्सरसाठी आणि दुसरा सेकंडरी सेन्सरसाठी. त्याचबरोबर LED फ्लॅश आणि Aura लाइट देखील व्हर्टिकल पोजिशनमध्ये ठेवले आहेत. हे डिझाइन आकर्षक आणि मॉडर्न दिसतंय.
विवोनं आधीच कन्फर्म केलं आहे की Vivo T5x 5G नं AnTuTu बेंचमार्कवर 1 मिलियनपेक्षा जास्त स्कोअर मिळवला आहे. हा फोन MediaTek Dimensity चिपसेटवर आधारित आहे. एक व्हेरिएंटमध्ये 8GB RAM आणि 256GB स्टोरेज आहे. हा फोन सेगमेंटमध्ये सर्वात जलद परफॉर्मन्स देणारा असल्याचा दावा कंपनीनं केला आहे.
लॉंच आणि किंमत
विवोने अद्याप T5x 5G ची अधिकृत लॉंच डेट जाहीर केलेली नाही, पण मार्चमध्ये लॉंच अपेक्षित आहे. हा फोन iQOO Z11x 5G चा रीब्रँडेड व्हर्जन असण्याची शक्यता आहे, जे 12 मार्चला लॉंच होणार आहे. या फोनची किंमत 23,000 पेक्षा कमी असण्याची अपेक्षा आहे,ज्यामुळं मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये हा आकर्षक पर्याय ठरेल.
