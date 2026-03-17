विवो T5x 5G भारतात लाँच: T5 सीरीजचा पहिला स्मार्टफोन, किंमत 18,999 रुपयांपासून सुरू
विवोनं भारतात T5 सीरीजचा पहिला स्मार्टफोन Vivo T5x 5G लाँच केला. हा फोन 120Hz डिस्प्ले Dimensity 7400 Turbo 7200mAh बॅटरीसह वैशिष्ट्यपूर्ण आहे.
Published : March 17, 2026 at 12:51 PM IST
मुंबई : विवो कंपनीनं आज भारतात आपल्या T5 सीरीजचा पहिला स्मार्टफोन Vivo T5x 5G अधिकृतपणे लाँच केला आहे. हे डिव्हाइस मध्यम किंमतीच्या सेगमेंटमध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण पर्याय म्हणून सादर झालंय. 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट, शक्तिशाली MediaTek Dimensity 7400 Turbo प्रोसेसर, 7200mAh बॅटरी आणि IP68-IP69 वॉटर-डस्ट रेसिस्टंट बिल्ड यासारख्या प्रीमियम वैशिष्ट्यांसह हा फोन गेमिंग, फोटोग्राफी आणि दैनंदिन वापरासाठी आदर्श आहे. कंपनीनं दावा केला आहे की हा फोन AnTuTu वर 10 लाखांपेक्षा अधिक स्कोर मिळवतो. 24 मार्चपासून Flipkart, विवो वेबसाइट आणि अधिकृत स्टोर्सवर त्याची विक्री सुरू होणार आहे. बँक ऑफरसह 1500 रुपयांची अतिरिक्त सूट मिळेल.
किंमत आणि उपलब्धता
Vivo T5x 5G ची किंमत अत्यंत आकर्षक ठेवण्यात आली आहे. 6 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज व्हेरियंटची किंमत 18,999 रुपये, 8 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेजची किंमत 20,999 रुपये तर टॉप 8 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज व्हेरियंटची किंमत 22,999 रुपये आहे. हे तीन व्हेरियंट्स उपलब्ध असतील. ओपन सेल्स 24 मार्च रोजी सुरू होईल. हा फोन Flipkart, Vivo India वेबसाइट आणि देशभरातील अधिकृत रिटेल स्टोर्सवर खरेदी करता येईल. लाँच ऑफर म्हणून विविध बँक कार्ड्सवर 1500 रुपयांची अतिरिक्त सूट मिळेल. EMI पर्याय देखील उपलब्ध असतील. हा फोन Cyber Green आणि Star Silver या दोन आकर्षक कलर ऑप्शन्समध्ये येतो. स्टोरेज 8 जीबी रॅम आणि 256 जीबी पर्यंत वाढवता येईल. मध्यम बजेटमध्ये प्रीमियम अनुभव देणारा हा फोन तरुण आणि गेमर्ससाठी खास तयार करण्यात आला आहे.
डिस्प्ले आणि डिझाइन
Vivo T5x 5G मध्ये 6.76 इंचाचा मोठा FHD+ LCD डिस्प्ले दिला आहे जो 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेटसह येतो. यामुळं स्क्रोलिंग, गेमिंग आणि व्हिडिओ पाहणे अत्यंत स्मूथ होतं. पॅनल 1200 निट्स ब्राइटनेसपर्यंत जातं, ज्यामुळं सूर्यप्रकाशातही स्पष्ट दिसतं. TÜV Rheinland Low Blue Light सर्टिफिकेशनमुळं दीर्घकाळ वापरताना डोळ्यांना ताण पडत नाही. डिझाइन स्लिम आणि आकर्षक आहे. साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सरसह फोन सुरक्षित आणि सोयीस्कर आहे. हा डिस्प्ले मल्टीमीडिया आणि दैनंदिन कामांसाठी उत्तम पर्याय आहे.
परफॉर्मन्स आणि सॉफ्टवेअर
फोनमध्ये MediaTek Dimensity 7400 Turbo चिपसेट आहे. कंपनीचा दावा आहे की AnTuTu बेंचमार्कवर हा 10 लाखांपेक्षा जास्त स्कोर देतो. यामुळं मल्टीटास्किंग, अॅप्स आणि हेवी गेम्स सहज हाताळता येतात. सॉफ्टवेअरबद्दल बोलायचं झालं तर फोन Android 16 वर आधारित OriginOS 6 वर चालतो. दोन मोठ्या OS अपग्रेड्स आणि सहा वर्षांच्या सिक्युरिटी अपडेट्सचं आश्वासन दिलं आहे. Origin Island, Private Space, Circle to Search आणि AI Creation टूल्स यासारखी अनेक AI वैशिष्ट्ये यात आहेत. स्मूथ मल्टी-अॅप स्विचिंगमुळं वापरकर्त्याचा अनुभव आणखी उत्तम होतो.
गेमिंग आणि अतिरिक्त वैशिष्ट्ये
गेमिंग प्रेमींसाठी Vivo T5x 5G मध्ये Ultra Game Mode आहे. यात Stable Frame Rate, AI Game Voice Changer, 4D Game Vibration आणि Bypass Charging सारखी वैशिष्ट्ये आहेत. ड्युअल स्टिरिओ स्पीकर्स 400 टक्के ऑडिओ बूस्ट देतात. कॅमेरा 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग दोन्ही बाजूनं करू शकतो. AI UHD आणि AI Erase सारखी AI टूल्स फोटो एडिटिंग सोपं करतात. हे वैशिष्ट्ये फोनला गेमिंग आणि क्रिएटिव्ह कामांसाठी परिपूर्ण बनवतात.
कॅमेरा, बॅटरी आणि बिल्ड
मागील बाजूला 50MP प्रायमरी कॅमेरा आणि 2MP बोकेह सेन्सर आहे. फ्रंटमध्ये 32MP सेल्फी कॅमेरा आहे. 7200mAh ची विशाल बॅटरी 44W फास्ट चार्जिंगसह येते. एकदा चार्ज केल्यावर पूर्ण दिवस सहज वापरता येईल. बिल्डमध्ये IP68 आणि IP69 रेटिंग आहे, म्हणजे धूळ आणि पाण्यापासून पूर्ण संरक्षण. साइड फिंगरप्रिंट सेन्सरसह सुरक्षितता उच्च आहे.
कनेक्टिव्हिटी आणि व्हेरियंट्स
5G, ड्युअल-बँड Wi-Fi, Bluetooth 5.4 आणि USB Type-C सपोर्ट आहे. दोन कलर आणि तीन स्टोरेज व्हेरियंट्स उपलब्ध आहेत.
