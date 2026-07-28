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Vivo T5x 5G चं 'फ्युजन रेड' कलर व्हेरिएंट लाँच: किंमत, वैशिष्ट्ये आणि संपूर्ण माहिती

विवोनं भारतात Vivo T5x 5G फ्यूजन रेड कलर व्हेरिएंट लाँच केलंय. मार्चमध्ये लाँच झालेल्या या फोनला फक्त नवीन रंगात लॉंच करण्यात आलं आहे.

Vivo T5x 5G Fusion Red Colorway
Vivo T5x 5G फ्युजन रेड कलर व्हेरिएंट (Vivo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 28, 2026 at 2:14 PM IST

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Updated : July 28, 2026 at 2:42 PM IST

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मुंबई : Vivo नं भारतीय बाजारपेठेत आपल्या लोकप्रिय स्मार्टफोन मालिकेमध्ये एक नवीन व्हेरिएंट सादर केला आहे. मंगळवारी कंपनीनं Vivo T5x 5G साठी 'फ्युजन रेड' (Fusion Red) या नवीन रंगाची घोषणा केली. मूळतः मार्चमध्ये 'सायबर ग्रीन' (Cyber ​​Green) आणि 'स्टार सिल्व्हर' (Star Silver) पर्यायांसह लाँच झालेला हा फोन आता आकर्षक 'फ्युजन रेड' रंगात उपलब्ध झाला आहे. हा केवळ रंगातील बदल (कॉस्मेटिक अपडेट) असला, तरी फोनची शक्तिशाली वैशिष्ट्ये आणि कामगिरी तशीच कायम ठेवण्यात आली आहे. मोठी बॅटरी, प्रभावी डिस्प्ले आणि विश्वासार्ह प्रोसेसरसह, हा फोन मिड-रेंज श्रेणीमध्ये जोरदार स्पर्धा करण्यास सज्ज आहे.

किंमत आणि उपलब्धता: भारतात Vivo T5x 5G च्या 6GB RAM + 128GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 18,999 पासून सुरू होते. 8GB + 128GB व्हेरिएंटची किंमत 20,999 आहे, तर 8GB + 256GB व्हेरिएंटची किंमत 22,999 आहे. 'फ्युजन रेड' हा पर्याय आधीपासून उपलब्ध असलेल्या 'सायबर ग्रीन' आणि 'स्टार सिल्व्हर' व्हेरिएंट्समध्ये सामील झाला आहे. हा नवीन रंगाचा व्हेरिएंट भारतात 30 जुलै रोजी दुपारी 12:00 वाजता विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. ग्राहक हा फोन Flipkart, Vivo India ई-स्टोअर आणि अधिकृत रिटेल आउटलेट्सवरून खरेदी करू शकतात. Vivo द्वारे आकर्षक ऑफर्स आणि बँक सवलतींची घोषणा होण्याचीही शक्यता आहे, ज्यामुळं याची किंमत अधिकच आकर्षक ठरू शकते.

वैशिष्ट्ये आणि तपशील: Vivo T5x 5G हा ड्युअल-सिम (Nano + Nano) स्मार्टफोन आहे जो Android 16 वर आधारित OriginOS 6 वर चालतो. यात 1080 x 2344 पिक्सेल रिझोल्यूशन असलेला 6.76-इंचाचा Full HD+ LCD डिस्प्ले देण्यात आला आहे. 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 1200 निट्सच्या पीक ब्राइटनेससह, हा स्क्रीन एक स्मूथ आणि स्पष्ट (vibrant) व्ह्यूइंग अनुभव देतो. 'आय कम्फर्ट मोड' (Eye Comfort mode) आणि TÜV Rheinland चं 'लो ब्लू लाइट' (Low Blue Light) सर्टिफिकेशन दीर्घकाळ वापरादरम्यान डोळ्यांना आराम देण्याची खात्री देतात. या फोनमध्ये MediaTek Dimensity 7400 Turbo चिपसेट देण्यात आला असून, त्याला 8GB पर्यंत RAM आणि 256GB पर्यंत स्टोरेजची जोड देण्यात आली आहे. मल्टीटास्किंग, गेमिंग आणि दैनंदिन कामे सहजपणे हाताळण्यास सक्षम असलेला हा प्रोसेसर 'मिड-रेंज' श्रेणीतील एक उत्कृष्ट पर्याय मानला जातो.

ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप : कॅमेराच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास, या फोनमध्ये ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. याचा मुख्य 50-मेगापिक्सेलचा Sony IMX852 सेन्सर चांगल्या प्रकाशात उत्कृष्ट फोटो काढतो. याला 2-मेगापिक्सेलच्या 'बोकेह' (bokeh) शूटरची जोड देण्यात आली आहे. सेल्फीसाठी 32-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा दिला आहे, जो सोशल मीडिया आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी पुरेसा आहे.

बॅटरी आणि डिझाइन: Vivo T5x 5G चं सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे याची प्रचंड 7200mAh बॅटरी. 44W वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करणारी ही बॅटरी एकदा चार्ज केल्यावर 40 तासांपर्यंत व्हिडिओ प्लेबॅक, 93 तासांपर्यंत म्युझिक प्लेबॅक आणि 14.5 तासांपर्यंत नेव्हिगेशनची सुविधा देते. ज्यांचा फोनचा वापर खूप जास्त आहे (heavy users), त्यांच्यासाठी ही बॅटरी अत्यंत उपयुक्त ठरेल. या फोनचे परिमाण 166 x 78.43x 8.3 मिमी असून त्याचं वजन 219 ग्रॅम आहे. IP68 आणि IP69 रेटिंगमुळं हा फोन धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षित राहतो. कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi, GPS, BeiDou आणि GLONASS यांसारख्या सर्व आधुनिक मानकांचा समावेश आहे.

'फ्युजन रेड' (Fusion Red) रंगाचा पर्याय Vivo T5x 5G ला एक स्टायलिश लूक देतो, जो तरुणांना नक्कीच आकर्षित करेल. मोठी बॅटरी, शक्तिशाली प्रोसेसर, प्रभावी डिस्प्ले आणि पाणी, धूळप्रतिरोधक डिझाइनमुळं, दैनंदिन वापर आणि कॅज्युअल गेमिंगसाठी हा फोन एक उत्तम पर्याय आहे. बजेटमध्ये एक विश्वासार्ह 5G फोन शोधणाऱ्यांसाठी, Vivo चा हा मॉडेल नक्कीच विचारात घेण्यासारखा आहे.

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Last Updated : July 28, 2026 at 2:42 PM IST

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